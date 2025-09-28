A ZTE FC II és a Zalaszentgrót is győzött vasárnap (galéria)

ZTE FC II–Clean Medic Zalalövő 1–0 (0–0)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Major Zs.

ZTE FC II: Tóth I. – Vincze, Rózsa, David Leonardy, Vert, Nagy Á., Csonka G. (Oluwafemi), Wolf (Szindekovics), Király, Hugo Gil, Takács M. Edző: Gonzalo Escudero.

Zalalövő: Kovács D. – Gyenese, Őr, Agg (Völgyi), Horváth T. (Sipos), Bekes, Radics (Horváth J.), Tóth B., Berkovics (Németh R.), Csonka Cs. (Fekete), Mesics. Edző: Ostrom János.

Az első félidőben a hazai csapat birtokolta többet a labdát, mondhatni mezőnyfölényben játszottak. Azonban az utolsó passzokba rendszerint hiba csúszott. Három nagyobb próbálkozást lehet kiemelni ebből a játékrészből. a 10. percben Wolf Gergő szögletből próbálkozott azonban a vendég portás védeni tudott. A 25. percben Hugo Gil eresztett el egy távoli lövést, azonban a játékszer egy kevéssel elkerülte a kaput. A 35. percben hasonló végkifejlettel zárult Nagy Ákos fejese is. A vendégcsapat ebben a játékrészben a védekezésre koncentrált inkább, így a hazai kapu nem forgott veszélyben. A második játékrész izgalmasan indult, mivel David Leonardy-t egy egyéni akció után buktatták a 16-oson belül. A játékvezető 11-est ítélt, amelyet a sértett magabiztosan értékesített. Az 50. percben egy hazai szöglet után hárított hatalmasat a vendégek hálóőre. A mérkőzés hátralévő részében nem forogtak veszélyben a kapuk, a hazai csapat kontrollálta a mérkőzést.

Gólszerző: David Leonardy (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.