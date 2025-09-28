szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

14°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei I. osztály

2 órája

A ZTE FC II és a Zalaszentgrót is győzött vasárnap (galéria)

Címkék#megyei foci#foci#megye I

Vasárnap két mérkőzést rendeztek a Zala vármegyei I. osztályban, a ZTE FC II és a Zalaszentgrót is otthon tudta tartani a három pontot.

Zaol.hu
A ZTE FC II és a Zalaszentgrót is győzött vasárnap (galéria)

A ZTE FC II (kékben) egy tizenegyesgóllal győzött a Zalalövő ellen

Fotó: Pezzetta Umberto

ZTE FC II–Clean Medic Zalalövő 1–0 (0–0)
Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Major Zs.
ZTE FC II: Tóth I. – Vincze, Rózsa, David Leonardy, Vert, Nagy Á., Csonka G. (Oluwafemi), Wolf (Szindekovics), Király, Hugo Gil, Takács M. Edző: Gonzalo Escudero.
Zalalövő: Kovács D. – Gyenese, Őr, Agg (Völgyi), Horváth T. (Sipos), Bekes, Radics (Horváth J.), Tóth B., Berkovics (Németh R.), Csonka Cs. (Fekete), Mesics. Edző: Ostrom János.
Az első félidőben a hazai csapat birtokolta többet a labdát, mondhatni mezőnyfölényben játszottak. Azonban az utolsó passzokba rendszerint hiba csúszott. Három nagyobb próbálkozást lehet kiemelni ebből a játékrészből. a 10. percben Wolf Gergő szögletből próbálkozott azonban a vendég portás védeni tudott. A 25. percben Hugo Gil eresztett el egy távoli lövést, azonban a játékszer egy kevéssel elkerülte a kaput. A 35. percben hasonló végkifejlettel zárult Nagy Ákos fejese is. A vendégcsapat ebben a játékrészben a védekezésre koncentrált inkább, így a hazai kapu nem forgott veszélyben. A második játékrész izgalmasan indult, mivel David Leonardy-t egy egyéni akció után buktatták a 16-oson belül. A játékvezető 11-est ítélt, amelyet a sértett magabiztosan értékesített. Az 50. percben egy hazai szöglet után hárított hatalmasat a vendégek hálóőre. A mérkőzés hátralévő részében nem forogtak veszélyben a kapuk, a hazai csapat kontrollálta a mérkőzést.
Gólszerző: David Leonardy (11-esből).
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Vármegyei I. osztály: ZTE FC II–Zalalövő

Fotók: Pezzetta Umberto

Zalaszentgrót–Csesztreg 2–0 (2–0)
Zalaszentgrót, 250 néző. Jv.: Varga P.
Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Szántó, Baráth, Doszpoth (Pintér), Kovács-Braun (Kovács D.), Horváth S. (Tiszai), Varga G., Soós, Papp L., Horváth D. Edző: Bencze Péter.
Csesztreg: Kiss Be. – Kovács E., Szabó K., Németh G., Csiszár (Gerencsér), Nagy N., Kiss Bá., Biharvári (Szatmári), Mentes, Elek, Ritlop. Edző: Bazsika Ferenc.
A vendégcsapat nagyon jól megszervezte a védekezését, a hazaiak próbálkoztak áttörni, kisebb-nagyobb sikerrel. Végül egy pontrúgás után a kipattanót sikerült értékesíteni a vendéglátóknak. A félidő vége felé Doszpoth megduplázta a hazaiak előnyét, ezzel a számszerű végeredményt ki is alakította. A második játékrészben többnyire csak mezőnyjáték folyt.
Gólszerzők: Varga G., Doszpoth.
Jók: az egész csapat, ill. Mentes, Elek, Biharvári.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu