Magyar-szlovén szomszédolás

1 órája

Nován találkoztak a válogatottak – folytatják Bagó Benették

Címkék#Magyarország#u16#Nova#foci#Szlovénia#válogatott

Eljött az ősz és ismét válogatott labdarúgó-mérkőzést rendeztek Nován. A magyar-szlovén U16-os válogatottak találkozóját délnyugati szomszédaink nyerték.

Kerkai Attila

Rendszeres házigazdája már a zalai település utánpótlás labdarúgó-válogatottjaink mérkőzéseinek. Így volt ez most is, hiszen kedden rendezték a Magyarország-Szlovénia U16-os válogatott találkozót Nován, a felkészülés jegyében. 

U16-os válogatott Nova
Az U16-os válogatott találkozón támadnak a mieink fehérben. 
Fotó: Simon Balázs

Magyarország–Szlovénia 0–3 (0–1)
Magyarország: Mácsik – Piróth (Pethő, 63.), Hermann, Bagó, Bársony (Sinka, 75.), Pernyész, Bucsák, Bihari (Gacs, 80.), Farkas (Szegedi, 80.), Horváth Á. (Forró L., 63.), Molnár-Bencze (Zsuppán, 63.). 
Gólszerző: Mächtig (12. – tizenegyesből), Leljak (83.), Grabljevac (89.). 

Az U16-os válogatott Nován

Két felkészülési mérkőzést játszik Szlovénia korosztályos együttesével, tavaly előbb Szlovéniában, majd itthon találkoztak a felek, most Magyarországon, Nován volt az első meccs, majd csütörtökön a határ túloldalán lesz a második. Az összetartásról hiányzott a korosztályos válogatott szövetségi edzője, Szalai László, aki orvosi tanácsra, betegség miatt kihagyta az ötnapos programot.

Bagó Benett is pályára lépett

Bagó Benett viszont ott volt Nován, hiszen a csesztregi fiatalember, aki a ZTE FC játékosa, stabil tagja az U16-os válogatottnak. A találkozón a vendégek tizenegyesből már korán vezetést szereztek, majd kiegyenlített lett a találkozó. A játéknak nem tett jót az eső, hiszen így mély talajú pályán játszottak a fiatalok. A mérkőzés hajrájában újabb két szlovén találat esett. A két ország fiataljai csütörtökön Radenciben mérkőznek meg újra. 

U16-os válogatott
Nem maradhatott el a tombolahúzás sem az U16-os válogatott mérkőzés szünetében. Süket Ferenc és ifjú segítője újabb sorszámot készül kisorsolni....
Fotó: Simon Balázs

Nem volt ekkora a különbség

– Az eső után mély talajú, nehéz pálya várta a csapatokat és úgy érzem, hogy a játék képe alapján nem volt három gól a két együttes között. Az első félidőben kevés helyzet alakult ki, néhány lehetősége volt mindkét csapatnak, ezekből egyszer a kapufát találtuk el. A második játékrész elején nagyobb nyomást gyakoroltunk az ellenfélre, szélről bejövő labdákból és pontrúgásokból voltak lehetőségeink. Az utolsó hét percben kaptunk két gólt, kár az eredményért, kevesebb dolgot láttunk a pályán abból, főleg támadásban, amit elterveztünk, de igyekszünk ezen javítani. Szerencsére hamar érkezik a javítási lehetőség, csütörtökön újra megmérkőzünk velük, ezúttal Szlovéniában. Szeretnénk javítani a védekezésbeli és támadásbeli hibákat. Fizikális, gyors csapat a szlovén, nehéz feladat lesz, de azon leszünk, hogy készen álljunk a kihívásra. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Novai SE munkatársainak a munkáját, a pálya és a szervezés is tökéletes volt. A zord időjárás körülmények ellenére szép számú néző fogadott minket, bízunk benne, hogy jövőre is szívesen látnak majd minket -  nyilatkozta Millinkhoffer György szövetségi edző.

 

