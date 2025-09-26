szeptember 26., péntek

Dupla forduló Hévízen

56 perce

Két győzelem megvan, a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai SK-ra később várnak rangadók

Címkék#Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub#sakk#nyitány#szuperliga

A sakk Szuperligában elkezdődött a szezon. Az immár 17-szeres bajnok, egyben címvédő Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai SK együttese két magabiztos győzelemmel kezdett.

Zaol.hu

A kanizsaiak a nyitó dupla forduló keretében Hévízen ülhettek asztalokhoz, és esélyeshez méltón hozták mindkét mérkőzésüket. A Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai SK legközelebb november végén játszik újabb  mérkőzést. 

Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai SK
A Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai SK Hévíz szerepelt csapata, amely hozta minkét mérkőzését. 
Fotó: Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai SK


Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai SK–Biatorbágy SC 7-3

Hévíz.
Eredmények (elöl a kanizsaiak): Eljanov–Plat döntetlen, Volokityin–Ernst 1-0, Gledura –Vanczák 1-0, Grigoriants–Sipos I. döntetlen, Antal–Bokros 1-0, Horváth D.–Bagi döntetlen, Aczél–Torma döntetlen, Palczert–Szeberényi döntetlen, Galyas–Szikszai döntetlen, Normin-Erdene–Erdős B. 1:0.

Duocor-Makói SVSE–Tuxera Aquaprofit NSK 2,5:7,5

Hévíz.
Eredmények (elöl a makóiak): Mihók–Eljanov 0-1, Csonka–Volokityin döntetlen, Koszics–Gledura döntetlen, Sarics–Grigoriants döntetlen,  Horváth Zs.–Antal 0-1, Szalai K.–Horváth D. 0-1, Kiss M. –Aczél döntetlen, Tatár Kis –Palczert 0-1, Mészáros-Csonka –Galyas 0-1, Mihók-Juhász– Normin-Erdene döntetlen.
A dél-zalaiak esetében a 2025-2026-os idény igazi rangadói még váratnak magukra, ugyanakkor a koncentráció a szimpla fordulók esetében is fontos.

Tudják, hogy a neheze később jön

– Elkezdődött a sakk Szuperliga, a nyitó dupla forduló keretében pedig a biatorbágyi, valamint a makói csapat ellen mérkőzött meg együttesünk a hévizi Ensana Hotelben – fogalmazott Haselbach Dávid, a nagykanizsaiak csapatvezetője. – Az első napon izgalmas partik után, kis szerencsével, de 7:3-ra győzedelmeskedtünk, míg a második fordulóban 7,5:2,5 arányban győztük le a Makó együttesét. Ezzel jelenleg a tabella második helyét foglaljuk el, lemaradva két ponttal az Ajkától.
A folytatás egy kissé odébb lesz, hiszen a következő forduló november végén jön el, immár hazai környezetben, Nagykanizsán, akkor a Haladás lesz az ellenfél. 

 

