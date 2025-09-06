A ZTE FC-legenda fia bemutatkozott a válogatottban – vb-selejtező a ZTE Arénában

Turi Géza Dávid 2001-ben Zalaegerszegen született, hiszen édesapja a Zalahús-ZTE FC NB I.-es csapatának a kapuját védte és 2002-ben ő is sporttörténelmet írt Egerszegen. Tagja volt a ZTE FC bajnok együttesének, majd később a Feröer-szigetekre igazolt.

Ugye ismerős? Turi Géza (balról), a ZTE FC legendája, mellette fia, Turi Géza Dávid, aki pénteken bemutatkozott a Feröer-szigetek válogatottjában.

Turi Géza Dávid már Feröeren nőtt fel

Fia, Turi Géza Dávid itt nőtt fel, hiszen a család letelepedett a Feröer-szigeteken és ő is labdarúgó lett. Az édesapa, Turi Géza a Klaskvik csapatában játszott, és ma is a kapusedzője, fia pedig az angol negyedosztályú Grimbsby Town játékosa. A Grimsby augusztusban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy az angol Ligakupában kiejtette a Manchester United együttesét, amely ellen még édesapja is védett az Old Traffordon.

Az első válogatottság

Pénteken pedig eljött a pillanat, hogy Turi Géza Dávid a Feröer-szigetek válogatottjában is bemutatkozzon! A szigetország együttese világbajnoki selejtezőn fogadta Horvátországot, amely idegenben 1-0-ra nyert. A 78. percben pedig eljött a pillanat, hogy az ifjabbik Turi életében először lépjen pályára a válogatottban, amikor csereként lépett pályára.

Világbajnoki selejtező a ZTE Arénában

S ha már világbajnoki selejtezők. Hétfőn a ZTE Aréna lesz a házigazdája a Fehéroroszország- Skócia találkozónak. A C csoport találkozóját zárt kapuk mellett rendezik. A nyitókörben Skócia és Dánia 0-0-t ért el, a fehéroroszok pedig 5-1-re kaptak ki Görögországban. A fehérorosz válogatott most már visszatérő vendég a ZTE Arénában, hiszen korábban a Nemzetek Ligája-találkozóit is itt rendezte, miután a belorusz csapat nem játszhat odahaza.