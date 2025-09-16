szeptember 16., kedd

Tíz egyesület képviseletében félszáz fiatal ápolta dr. Forintos László emlékét

1 órája

A névadó unokája is a győztesek között volt a tenisz emlékversenyen

Címkék#Dr Forintos László#Taróczy Balázs#Helikon TC#tenisz

Utánpótlás seregszemlét rendeztek Keszthelyen. A Helikon TC szombaton ismét vendégül látta a dr. Forintos László nevét viselő tehetséggondozó tenisz emlékverseny fiatal résztvevőit.

Góth Imre

A Taróczy Balázs fővédnökségével megrendezett tenisz viadal rendkívül népszerű, a résztvevőknek szánt helyek már a nevezési határidő letelte előtt beteltek. A tíz különböző egyesület színeit képviselő 52 résztvevő hét korcsoportban és négy kategóriában vetélkedett.

tenisz
A résztvevők és a házigazdák csoportképe. Számos tehetséges fiatal lépett pályára a keszthelyi tenisz versenyen.
Fotó: Góth Imre

Az ünnepélyes megnyitón Horváth Imre, a HTC elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Tóth Gergely, a város polgármestere fejezte ki örömét, hogy újra hagyománnyá vált a korábban már-már feledésbe merült emlékverseny. Dr. Vassné dr. Forintos Klára főszervező, a névadó Forintos László lánya megköszönte a résztvevőknek és szüleiknek, edzőiknek, hogy rekordszámban neveztek az idei versenyre. Dr. Iglódi Endre, a Magyar Olimpiai Akadémia korábbi elnöke pedig méltatta dr. Forintos László munkásságát, kiemelve: a városban sokan neki köszönhetően szerették meg a teniszezést.

Egerszegi, kanizsai és keszthelyi győztes is akadt a tenisz versenyen

A gyönyörű őszi időben lejátszott, magas színvonalú, sokszor drámai végjátékokat hozó mérkőzések alapján elmondható: láthatóan számos tehetséges teniszpalánta biztosítja a sportág utánpótlását. A „narancs lány” kategóriában pedig Forintos László dédunokája, Kottász Dalma (PVTC) diadalmaskodott.

Az egyes kategóriák győztesei. 7-8 éves korcsoport, lányok: Heffenträger Dorottya (Zalaegerszegi TE). Fiúk: Horváth Benedek (Pécsi VTC). 9-10 évesek, lányok: Kottász Dalma (Pécsi VTC). Fiúk: Sárvári Ferenc (Nagykanizsa Energia TC). 11-12 évesek, lányok: Balogh Fanni (Balatonboglári TC). Fiúk: Timár Mihály (Zalaegerszegi TE). 13-14 évesek, lányok: Sabján Nóra (Helikon TC). Fiúk: Kónya Roland (Balatonboglári TC).

 

