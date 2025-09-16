szeptember 16., kedd

A nők és a férfiak is nyertek a Szuperliga második fordulójában

1 órája

Javítottak a zalai tekecsapatok

Címkék#ZTK FMVas#ZTE ZÁÉV#teke#szuperliga

Szeptember első hétvégéjén, a Szuperliga nyitó fordulójában meglepetésre győzelem nélkül zárt a ZTE ZÁÉV és a ZTK FMVas is. Az elmúlt hétvégi folytatásban azonban javítottak a zalai tekecsapatok.

Bedő István

A ZTE ZÁÉV női gárdája a tavalyi bajnokság óta meggyengült győri vendégét győzte le, míg a ZTK FMVas férfi együttese Székesfehérváron nyert magabiztosan. Ezzel remélhetőleg felvették az új szezon ritmusát a zalai tekecsapatok.

tekecsapatok
A zalai tekecsapatok közül ezúttal a ZTE ZÁÉV játszott idehaza. A képen László Kata, aki az együttes legeredményesebb tagjának bizonyult.
Fotó: Archív/Pezzetta Umberto

ZTE ZÁÉV-Ipartechnika Győr 5:3 (3371-3309)

Zalaegerszeg. Szuperliga, női mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Airizer 585-Csomai 548, Horváth K. 571-Pócs 558, László 590-Horváth S. 552, Hegedüs (Sabján) 493-Németh 496, Soltész 568-Tóth-Móricz 559, Gál 564-Sass 596.

Nagyszerűen kezdte a találkozót a hazai csapat, az első körben három meccspontot szereztek, és jelentős fa előnyre tettek szert. A folytatásban visszaesett a ZTE ZÁÉV teljesítménye a vendégcsapat beleerősített, felzárkózott, végül a több ütött csapatfával a házigazdák megszerezték első győzelmüket.

Ifjúsági: ZTE ZÁÉV-Ipartechnika Győr 0:4 (1010-1043). Egyénileg: Korcsmáros 507, Gorza 503.

Egerszegi siker a férfi tekecsapatok csatáján

Székesfehérvári Köfém-ZTK FMVas 1:7 (3262-3699)

Székesfehérvár. Női mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Botka 555-Kakuk 641, Tóbiás 570-Fehér Z. 585, Németh I. 552-Zapletán 623, Poroszlai 497-Kiss N. 650, Turi (Sziklási) 521-Horváth Z. 616, Molnár 567-Németh L. 584.

Az első fordulóban hazai pályán elvesztett 1 pont után összekapta magát a ZTK FMvas. Igaz az ellenfél szerényebb képességű volt. A zalai csapat végig uralta a találkozót, és magabiztosan hozta a papírformát. A vendégeknél Kiss N., Kakuk, Zapletán, Horváth Z. teljesítménye emelkedett ki.

Ifjúsági: Székesfehérvári Köfém-ZTK FMVas 0:4 (1065-1139). Egyénileg: Mazzag A. 575, Mazzag D. 564.

 

