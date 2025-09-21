szeptember 21., vasárnap

Fővárosi rangadón maradt alul a ZTE

1 órája

A ZTK győzelemmel hangolt a szegedi férfi teke rangadóra

Címkék#ZTK FMVas#ZTE ZÁÉV#teke

A férfiak itthon nyertek, a nők idegenben kikaptak. A zalai csapatok is folytatták a hétvégén a teke Szuperliga sorozatát.

A ZTK FMVas férfi együttese a hazai teke élvonal egyik újoncát fogadta szombaton, míg a ZTE ZÁÉV gárdájára rangadó várt a fővárosban.

teke
Járfás Szilárd volt a ZTK legjobbja a férfi teke Szuperlig harmadik fordulójában.
Fotó: archív/Szekeres  Péter

ZTK FMVas-Oroszlányi SZE 7,5:0,5 (3912-3481)
Zalaegerszeg. Férfi mérkőzés.
Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Fehér Z. 663–Sziklási 517, Móricz 630–Illek 589, Zapletán 671–Szente 552, Járfás Sz. 672–Sárosi 553, Németh A. 622–Ley 622, Kakuk 664–Hungler 643.

Az újonc Oroszlány ellen magabiztosan hozta a papírformát a hazai csapat. A találkozón már látszott, hogy a zalai játékosok fokozatosan lendülnek formába és egyre jobban teljesítenek. Erre szűkség is lesz, mivel a hétvégén Szegeden játszik bajnoki rangadót az egerszegi együttes.

Ifjúsági: ZTK–Oroszlány 4:0 (1181-934). Egyénileg: Mazzag D. 629, Mazzag A. 552.

A Rákoshegy nem hagyott esélyt az zalai női teke csapatnak

Rákoshegyi VSE–ZTE ZÁÉV 6:2 (3529-3354) 
Budapest. Női mérkőzés. 
Eredmények: Bálintfy 573–Airizer 580, Szalay-Bordács 610–Horváth K. 552, Urbán 569–Gál 524, Kiss-Horváth 579–László 586, Peténé 609–Soltész 588, Csongrádi 584–Hegedüs 524.

A két meccs után veretlen hazaiak nagy lendülettel kezdtek és az első körben két meccspontot mellett több mint 100 fás előnyre tettek szert. A házigazdák a folytatásban is irányítottak, a zalaiaknak esélyük sem volt a pontszerzésre.

Ifjúsági: Rákoshegy–ZTE 4:0 (1177-1073). Egyénileg: Korcsmáros 552, Gorza 521.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
