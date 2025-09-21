1 órája
A ZTK győzelemmel hangolt a szegedi férfi teke rangadóra
A férfiak itthon nyertek, a nők idegenben kikaptak. A zalai csapatok is folytatták a hétvégén a teke Szuperliga sorozatát.
A ZTK FMVas férfi együttese a hazai teke élvonal egyik újoncát fogadta szombaton, míg a ZTE ZÁÉV gárdájára rangadó várt a fővárosban.
ZTK FMVas-Oroszlányi SZE 7,5:0,5 (3912-3481)
Zalaegerszeg. Férfi mérkőzés.
Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Fehér Z. 663–Sziklási 517, Móricz 630–Illek 589, Zapletán 671–Szente 552, Járfás Sz. 672–Sárosi 553, Németh A. 622–Ley 622, Kakuk 664–Hungler 643.
Az újonc Oroszlány ellen magabiztosan hozta a papírformát a hazai csapat. A találkozón már látszott, hogy a zalai játékosok fokozatosan lendülnek formába és egyre jobban teljesítenek. Erre szűkség is lesz, mivel a hétvégén Szegeden játszik bajnoki rangadót az egerszegi együttes.
Ifjúsági: ZTK–Oroszlány 4:0 (1181-934). Egyénileg: Mazzag D. 629, Mazzag A. 552.
A Rákoshegy nem hagyott esélyt az zalai női teke csapatnak
Rákoshegyi VSE–ZTE ZÁÉV 6:2 (3529-3354)
Budapest. Női mérkőzés.
Eredmények: Bálintfy 573–Airizer 580, Szalay-Bordács 610–Horváth K. 552, Urbán 569–Gál 524, Kiss-Horváth 579–László 586, Peténé 609–Soltész 588, Csongrádi 584–Hegedüs 524.
A két meccs után veretlen hazaiak nagy lendülettel kezdtek és az első körben két meccspontot mellett több mint 100 fás előnyre tettek szert. A házigazdák a folytatásban is irányítottak, a zalaiaknak esélyük sem volt a pontszerzésre.
Ifjúsági: Rákoshegy–ZTE 4:0 (1177-1073). Egyénileg: Korcsmáros 552, Gorza 521.