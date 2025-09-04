Szupercsapat alakult Egerszegen, nem lehet más cél, mint az aranyérem

Az előző bajnokságban magabiztosan lett aranyérmes a ZTK-FMVas férfi teke csapata a Szuperligában. Az új bajnoki idényre tovább erősödött a ZTK játékoskerete, viszont egy ellenlábassal kevesebb lett, mivel a Répcelak csapata megszűnt. A bajnoki cím első számú várományosa az egerszegi csapat.

A teke Szuperliga címvédője, a ZTK-FMVas csapata ismét az aranyérem első számú várományosa.

Fotó: Szekeres Péter

Teke Szuperliga: hazai pályán veretlenül?

A zalai csapat játékoskerete a nyári átigazolási szezon során tovább erősödött. Szegedről leigazolták Kiss Norbertet, valamint a megszűnt Répcelakból Móricz Zoltánt, aki egyébként akkor is Egerszegre szerződött volna volna, ha nem szűnik meg a vasi csapat. Pintér Károlyt, Farkas Ádámot a több játéklehetőség reményében kölcsönadták Kaposvárra. Igaz, hogy a somogyi csapat közvetlen ellenlábasnak számít, ám úgy vélték, játékosaik kölcsönadása segíti fejlődésüket. A játékoskeret további erősítésével most már a nemzetközi porondon is szeretnének figyelemre méltó eredményt elérni.

– Hazai vizeken veretlenül szeretnénk megnyerni a bajnokságot – hangoztatta Fehér László, a ZTK-FMVas vezetőedzője. – Két csapat, a Kaposvár és a Szeged képvisel jelentősebb játékerőt, de a mi játékoskeretünknek nem jelenthet akadályt a legyőzésük. A nemzetközi porondon első lépésben az Olaszországban megrendezésre kerülő világkupán szerepelünk. A legjobb négy közé szeretnénk kerülni. Nagyon fontos, hogy ott legyünk a legjobb négy között, mert így kedvező sorsolást kaphatunk a Bajnokok Ligájára, ahol szintén szeretnénk bekerülni a legjobb négy közé.

A ZTK-FMVas itthon kezd szombaton

A ZTK FMVas a bajnoki nyitányon szombaton (13.00) hazai pályán, a Szentgotthárd ellen kezd, és fölényes győzelmet vár csapatától Fehér László.

Az elmúlt bajnokságban a remek őszi idény után a tavaszt az első helyről várta a ZTE ZÁÉV TK női tekecsapata a Szuperligában. A folytatásban már gyengébben teljesítettek s végül ezüstérmesek lettek a lányok a bajnokságban.

A ZTE ZÁÉV TK női tekecsapata (a képen egyik erőssége, László Kata) a dobogóért száll harcba.

Fotó: Szekeres Péter

A ZTE ZÁÉV játékoskerete nem változott a nyár során, így ahogy az előző szezonban, úgy most is kilenc játékos áll Baján János vezetőedző rendelkezésére. A felkészülés kezdetén megkérdezték a lányokat, hogy vállalják-e a 2025-2026-os bajnoki idényt, és mindenki igent mondott. Így aztán, nem is igazoltak. A nagyobb problémát a nemzetközi szereplés jelentheti, de eddig úgy néz ki, hogy az egerszegiek az Európa Kupában indulnak.