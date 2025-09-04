1 órája
Szupercsapat alakult Egerszegen, nem lehet más cél, mint az aranyérem
A hétvégén rajtol a tekézők Szuperligájának új szezonja. A két zalai élcsapat ismét bajnoki dobogóra esélyes, sőt, a ZTK-FMVas férfi teke együttesénél alapcél a bajnoki cím megszerzése, míg a ZTE ZÁÉV TK az érmekért száll harcba.
A Teke szuperliga férfi küzdelmének első számú esélyese a ZTK-FMVas együttese. Fehér László vezetőedző és Nemes Attila csapatkapitány a most kezdődő szezon végén is bajnokként szeretne egymásnak gratulálni.
Fotó: Szekeres Péter
Az előző bajnokságban magabiztosan lett aranyérmes a ZTK-FMVas férfi teke csapata a Szuperligában. Az új bajnoki idényre tovább erősödött a ZTK játékoskerete, viszont egy ellenlábassal kevesebb lett, mivel a Répcelak csapata megszűnt. A bajnoki cím első számú várományosa az egerszegi csapat.
Teke Szuperliga: hazai pályán veretlenül?
A zalai csapat játékoskerete a nyári átigazolási szezon során tovább erősödött. Szegedről leigazolták Kiss Norbertet, valamint a megszűnt Répcelakból Móricz Zoltánt, aki egyébként akkor is Egerszegre szerződött volna volna, ha nem szűnik meg a vasi csapat. Pintér Károlyt, Farkas Ádámot a több játéklehetőség reményében kölcsönadták Kaposvárra. Igaz, hogy a somogyi csapat közvetlen ellenlábasnak számít, ám úgy vélték, játékosaik kölcsönadása segíti fejlődésüket. A játékoskeret további erősítésével most már a nemzetközi porondon is szeretnének figyelemre méltó eredményt elérni.
– Hazai vizeken veretlenül szeretnénk megnyerni a bajnokságot – hangoztatta Fehér László, a ZTK-FMVas vezetőedzője. – Két csapat, a Kaposvár és a Szeged képvisel jelentősebb játékerőt, de a mi játékoskeretünknek nem jelenthet akadályt a legyőzésük. A nemzetközi porondon első lépésben az Olaszországban megrendezésre kerülő világkupán szerepelünk. A legjobb négy közé szeretnénk kerülni. Nagyon fontos, hogy ott legyünk a legjobb négy között, mert így kedvező sorsolást kaphatunk a Bajnokok Ligájára, ahol szintén szeretnénk bekerülni a legjobb négy közé.
A ZTK-FMVas itthon kezd szombaton
A ZTK FMVas a bajnoki nyitányon szombaton (13.00) hazai pályán, a Szentgotthárd ellen kezd, és fölényes győzelmet vár csapatától Fehér László.
Az elmúlt bajnokságban a remek őszi idény után a tavaszt az első helyről várta a ZTE ZÁÉV TK női tekecsapata a Szuperligában. A folytatásban már gyengébben teljesítettek s végül ezüstérmesek lettek a lányok a bajnokságban.
A ZTE ZÁÉV játékoskerete nem változott a nyár során, így ahogy az előző szezonban, úgy most is kilenc játékos áll Baján János vezetőedző rendelkezésére. A felkészülés kezdetén megkérdezték a lányokat, hogy vállalják-e a 2025-2026-os bajnoki idényt, és mindenki igent mondott. Így aztán, nem is igazoltak. A nagyobb problémát a nemzetközi szereplés jelentheti, de eddig úgy néz ki, hogy az egerszegiek az Európa Kupában indulnak.
A ZTE ZÁÉV TK-nál a cél a dobogó
– Örvendetes, hogy hosszú idő után emelkedett a női mezőny létszáma – hangoztatta Baján János. – Kettő új csapat érkezett, egy viszont megszűnt. A létszám ugyan emelkedett, ám az erőviszonyok nem változtak. A dobogóért továbbra is a Rákoshegy, a Tatabánya, a Ferencváros és mi fogunk megküzdeni. Tavaly még az Ipartechnika Győr is beleszólhatott az érmekért folyó harcba, ám ismereteink szerint ők meggyengültek. A mezőnyben nagyon erős lett a Rákoshegy csapata, mivel a tartalékcsapatuk megszűnt. Az új idényben az éremért nagyon meg kell küzdeni.
Kellenek a vezérek – remélik, megtalálják őket
A nehézségek ellenére a ZTE ZÁÉV-nél továbbra is a dobogó a cél, amiért nagyon jó teljesítményt kell nyújtani. Biztos lesznek keresztbeverések, és nagyon sokat számít, hogy egy mérkőzést mekkora különbséggel nyer egy csapat, és a belső szettpontoknak is nagy szerepe lesz. A másik fontos dolog, hogy a rangadókra mindig a hat legjobb formában lévő játékossal szeretnének kiállni.
– A tavalyi bajnokságban nagyon hiányzott a csapatomból egy vezér, aki húzza a többieket – folytatta Baján János. – Edzőként azon dolgozom, hogy azt a két-három játékost felkészítsem a feladatra, aki ezt a szerepet fel tudja vállalni. Nyilván a bajnokság adja meg a választ, hogy ez mennyire sikerül.
A bajnokságot egy rangadóval kezdi a ZTE ZÁÉV. a Tatabánya vendége lesz. Egy zalai siker nagy lökést adna a folytatásra a csapatnak.