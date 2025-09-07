szeptember 7., vasárnap

Teke Szuperliga

2 órája

Nyitány mindjárt egy nagy meglepetéssel: pontot vesztett a favorit egerszegi csapat

Megkezdődött a bajnokság a tekézők Szuperligájában. A bajnok ZTK FMas férfi csapata hazai pályán nem kis meglepetésre döntetlent játszott a Szentgotthárd ellen. A ZTE ZÁÉV rangadót vesztett Tatabányán a női teke Szuperliga rajtján.

Bedő István
A teke Szuperliga nyitányán mindjárt meglepetés született. A ZTK-FMVas együttesének nem jött jól Móricz Zoltán (középen) sérülése, de a döntetlen mindenképpen meglepő eredmény.

Fotó: Szekeres Péter

Hosszú szünetet követően a teke Szuperliga küzdelmeiben is beindult az élet. Az új szezon nyitányát mindkét nem küzdelmében a mostani hétvégén rendezték meg és meglepetésre máris egy meglepetés, ami Zalaegerszegen született: a bajnokság toronymagas esélyese, a ZTK-FMVas férfi csapata döntetlent játszott a Szentgotthárd ellen.  

teke Szuperliga
A férfi teke Szuperligában a zalaegerszegi rajton Horváth Zoltán, a hazaiak játékosa. 
Fotó: Szekeres Péter

Férfi teke Szuperliga

ZTK-FMVas -Szentgotthárdi VSE 4:4 (3764:3624)

Zalaegerszeg, Szuperliga, férfi mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Járfás Sz. 641 - Takács 546, Móricz (Németh) 591 – Járfás L. 609, Horváth Z. 629 – Pákai 661, Kiss N. 611- Cserpnyák 625, Nemes 619-Oswald 651, Zapletán 673-Valcher 532.

A fiatal, javarészt egykori egerszegi tekézőkből álló vendégcsapat meglepte az esélyesebb hazaiakat. A ZTK-FMVas soraiban zavart okozott, hogy a nyáron igazolt Móricz Zoltánt sérülés miatt le kellett cserélni. A vasi vendégek végig jól tartották magukat, de a befejező sorban dobó Zapletán Zsombor, valamint a több hazai ütött fa eredményeként, sikerült döntetlenre menteni a találkozót.

Ifjúsági: ZTK FMVas-Szentgotthárdi VSE 3:1 (1139:1078). Egyénileg: Mazzag D. 586, Mazzag A. 553.

Női teke Szuperliga

Tatabányai SC-ZTE ZÁÉV 5:3 (3326:3174)

Tatabánya. Szuperliga, női mérkőzés.

Eredmények (elöl, a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Kozma 526-Gál 543, Némethné 558-László K. 494, Balla (Frank) 485-Horváth K. 534, Németh K. 536-Airizer 560, Méhész 628-Molnár (Hegedüs) 500, Sáfrány 593-Soltész (Sabján) 543.

Az egerszegiek terve a rangadón az volt, hogy pontot szerezzenek. A vendégek jól is kezdték a találkozót egy darabig vezettek is, de  László Kata gyengélkedése viszont sokba került a zalaiaknak. A hazaiak két befejező válogatott játékosa (Méhész, Sáfrány) extrán dobott, és könnyedén megfordították a vesztésre álló találkozót. Ketten együtt 1221 fát dobtak.

Ifjúsági: Tatabányai SC-ZTE ZÁÉV 1:3 (994:1056). Egyénileg: Korcsmáros 558, Gorza 498.

 

