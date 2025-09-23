Szünet után fordította meg a rangadót az Egervár-Vasboldogasszony északon

Északi-csoport

Tarr Andráshida SC–Babosdöbréte 3–1 (3–0)

Zalaegerszeg. Jv.: Éder G.

Andráshida SC: Molnár M. – Komáromy Z., Némethy, Komáromy Zs., Sipos K. (Molnár K.), Csiszár, Ocskó (Sipos Zs.), Szacskó, Pálinkás, Újj, Zsiborás. Edző: Tóth László.

Babosdöbréte: Segesdi – Oszlányi (Gyöngyössy), Vass, Nagy J. (Szalai), Ugranyecz, Zámodics, Krápicz (Goldfinger), Fábián (Bíró), Tóthi (Németh A.), Ánik, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.

Gólszerzők: Pálinkás (2), Újj, ill. Lakatos.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Pálinkás (65., Andráshida SC).

Zalaszentgyörgy–Nagylengyel 1–3 (0–2)

Zalaszentgyörgy. Jv.: Kiss N.

Zalaszentgyörgy: Patona – Bödör Gy., Pataki, Péter (Bödör B.), Végh (Laposa), Czömpöl, Csonka (Cserkuti), Fekete, Némethy, Gulyás, Miszori (Kovács B.). Játékos-edző: Kovács Balázs.

Nagylengyel: Fülöp – Mentes, Farkas A., Dézsi, Déri, Szalai (Lévai), Halász (Vinkó), Völler (Németh D.), Kocsis, Csöndes (Dávid), Király (Toplak). Edző: Németh László.

Gólszerzők: Végh, ill. Szalai (2), Kocsis.

Jók: Gulyás, Némethy, ill. Mentes (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Bagod-Boldogfa–Bak 1–1 (1–1)

Bagod. Jv.: Gróf L.

Bagod-Boldogfa: Zsuppán – Szekér, Kutasi, Tóth Pé., Bakonyi (Horváth L.), Pörösei, Vörös Á., Koltai (Tóth A.), Hidi, Vörös A. (Farkas M.), Palkovics (Varga M.). Edző: Devecser István.

Bak: Timbókovics (Horváth T.) – Szabó D., Bakos Gy., Szakmeiszter, Deák (Sebestyén), Szabó S., Antal (Kaposvári), Bakos D. (Horváth A.), Bohár, Pálfi, Millei. Edző: Eszter Róbert.

Gólszerzők: Pörösei, ill. Szabó S.

Jók: senki, ill. senki.

Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony–Göcsej Németfalu 3–1 (0–1)

Egervár. Jv.: Szalai L.

Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Kondor (Varga A.), Hangácsi, László, Kovács D., Főző, Gángó (Tóth M.), Blaskovics, Ódor (Pongrácz), Horváth T. (Morth), Horváth M. Edző: Pecsics Tibor.

Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Pilise, Zsédely, Domján (Bertók D.), Anti, Ábrahám, Kovács M., Bertók J., Pataki, Vass. Edző: Péteri Gáspár.

Gólszerzők: Kovács D. (2), Horváth M., ill. Kovács M.

Jók: Kovács D. és az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Ábrahám (86., Németfalu).