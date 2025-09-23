8 órája
Szünet után fordította meg a rangadót az Egervár-Vasboldogasszony északon
A hét végén az 5. fordulót rendezték a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának Északi- és Nyugati-csoportjában. Északon az Egervár-Vasboldogasszony a Németfalu ellen tudott fordítani és továbbra őrzi százszázalékos mérlegét, míg nyugaton a Páka idegenbeli sikerével maradt hibátlan.
A Tormafölde hatgólos döntetlent játszott hazai pályán a Becsvölgyével, képünkön Süle Bence (pirosban) egy korábbi mérkőzésen
Fotó: Kósa Róbert
Északi-csoport
Tarr Andráshida SC–Babosdöbréte 3–1 (3–0)
Zalaegerszeg. Jv.: Éder G.
Andráshida SC: Molnár M. – Komáromy Z., Némethy, Komáromy Zs., Sipos K. (Molnár K.), Csiszár, Ocskó (Sipos Zs.), Szacskó, Pálinkás, Újj, Zsiborás. Edző: Tóth László.
Babosdöbréte: Segesdi – Oszlányi (Gyöngyössy), Vass, Nagy J. (Szalai), Ugranyecz, Zámodics, Krápicz (Goldfinger), Fábián (Bíró), Tóthi (Németh A.), Ánik, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.
Gólszerzők: Pálinkás (2), Újj, ill. Lakatos.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Kiállítva: Pálinkás (65., Andráshida SC).
Zalaszentgyörgy–Nagylengyel 1–3 (0–2)
Zalaszentgyörgy. Jv.: Kiss N.
Zalaszentgyörgy: Patona – Bödör Gy., Pataki, Péter (Bödör B.), Végh (Laposa), Czömpöl, Csonka (Cserkuti), Fekete, Némethy, Gulyás, Miszori (Kovács B.). Játékos-edző: Kovács Balázs.
Nagylengyel: Fülöp – Mentes, Farkas A., Dézsi, Déri, Szalai (Lévai), Halász (Vinkó), Völler (Németh D.), Kocsis, Csöndes (Dávid), Király (Toplak). Edző: Németh László.
Gólszerzők: Végh, ill. Szalai (2), Kocsis.
Jók: Gulyás, Némethy, ill. Mentes (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.
Bagod-Boldogfa–Bak 1–1 (1–1)
Bagod. Jv.: Gróf L.
Bagod-Boldogfa: Zsuppán – Szekér, Kutasi, Tóth Pé., Bakonyi (Horváth L.), Pörösei, Vörös Á., Koltai (Tóth A.), Hidi, Vörös A. (Farkas M.), Palkovics (Varga M.). Edző: Devecser István.
Bak: Timbókovics (Horváth T.) – Szabó D., Bakos Gy., Szakmeiszter, Deák (Sebestyén), Szabó S., Antal (Kaposvári), Bakos D. (Horváth A.), Bohár, Pálfi, Millei. Edző: Eszter Róbert.
Gólszerzők: Pörösei, ill. Szabó S.
Jók: senki, ill. senki.
Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony–Göcsej Németfalu 3–1 (0–1)
Egervár. Jv.: Szalai L.
Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Kondor (Varga A.), Hangácsi, László, Kovács D., Főző, Gángó (Tóth M.), Blaskovics, Ódor (Pongrácz), Horváth T. (Morth), Horváth M. Edző: Pecsics Tibor.
Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Pilise, Zsédely, Domján (Bertók D.), Anti, Ábrahám, Kovács M., Bertók J., Pataki, Vass. Edző: Péteri Gáspár.
Gólszerzők: Kovács D. (2), Horváth M., ill. Kovács M.
Jók: Kovács D. és az egész csapat, ill. senki.
Kiállítva: Ábrahám (86., Németfalu).
Sárhida–Zalalövő II-Zalaháshágy 3–1 (2–1)
Sárhida. Jv.: Tóth J.
Sárhida: Nagy D. (Dobos) – Horváth K., Tóth T., Karakai, Herczeg (Kerkai), Tóth B., Balogh M. (Orsós), Kása, Palkovics (Jákli), Balogh T. (Hácskó), Pencsov. Edző: Hajdu László.
Zalalövő II-Zalaháshágy: Horváth Cs. – Bősze, Laposa (Baksa), Vaspöri, Kovács Sz., Ivanik, Fekete, Gál, Málics (Halmosi), Hegedűs, Völgyi (Laskai). Edző: Kalamár Krisztián.
Gólszerzők: Palkovics, Balogh M., Balogh T., ill. Fekete.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Seldon Hungary Salomvár–Police-Ola 0–3 (0–3)
Salomvár. Jv.: Vizi I.
Salomvár: Tuboly – Havranek, Bogár, Molnár T., Fülöp, Borsos, Báhr (Tamás), Radics (Kulda), Schut, Kulcsár, Németh M. (Németh D.). Edző: Szujker Attila.
Police-Ola: Csóbor – Szalay, Bősze, Balázs, Zalavári, Goldfinger, Bognár, Karakai, Széll, Gaál, Vizlendvai. Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.
Gólszerzők: Gaál, Széll, Bősze.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Nyugati-csoport
ADA Nova–Pórszombat 2–1 (1–0)
Nova. Jv.: Szente D.
Nova: Varga D. – Nunkovics, Horváth D., Fehér, Balog, Katona, Horváth R. (Kaszás), Bangó, Frei, Horváth T., Mayer (Simon). Edző: Farkas István.
Pórszombat: Kőrösi – Lapat B. (Kovács P.), Csordás, Bécs, Kiss M., Csóbor, Lapat R., Kovács A., Szabó M. (Szakos), Hőninger, Boros (Kovács J.). Edző: Nagy Zoltán.
Gólszerzők: Balog, Bangó, ill. Csóbor.
Jók: Balog, Bangó, Mayer, ill. Kőrösi, Csóbor.
Gutorfölde–Szilvágy 4–1 (1–0)
Gutorfölde. Jv.: Lebár D.
Gutorfölde: Józsa K. – Józsa M., Liszi Pa., Kaszás (Liszi Pé.), Kása, Kovács P., Domján (Fischer), Mikó (Sebők), Szujker (Lecsek), Jandó, Horváth E. (Hári).
Szilvágy: Dóra – Köbli, Keszei, Éder, Kocsis (Domján), Simon, Pálfi, Czigány, Foki, Zsiga, Véges. Edző: Dóra Attila.
Gólszerzők: Kása (2), Hári, Domján, ill. Czigány.
Jók: az egész csapat, ill. Keszei.
Szécsisziget–Zalabaksa 2–3 (0–2)
Szécsisziget. Jv.: Németh I.
Szécsisziget: Tóth Cs. – Balogh N., Szabó K., Orsós A., Kománovics (Farsang B.), Radmanics, Kovács A., Holl, Orsós T. (Orsós R.), Orsós N., Pető (Farsang D.). Edző: Gazdag Tamás.
Zalabaksa: Kámán L. – Horváth Á., Zabó J., Boros, Zabó Á., Császár, Pongrácz, Bazsika, Kámán P., Farkas M., Pesti. Edző: Bazsika Ferenc.
Gólszerzők: Balogh N., Orsós A., ill. Pongrácz, Zabó Á., Farkas M.
Jók: senki, ill. Zabó Á. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.
Bárszentmihályfa–Tófej Kerámia 2–3 (1–1)
Bárszentmihályfa. Jv.: Szente R.
Bárszentmihályfa: Balogh T. – Kiss T. (Ábrahám), Antal, Orsós, Doma, Sebestyén, Németh I., Kovács L., Fekete (Sebők), Kancsal (Bakos), Cseke Lengyel. Edző: Kiss Tamás.
Tófej: Gombos – Kiss Zs., Fatér, Nagy Z., Kovács I., Bujtor, Koroknyai, Belső (Révész), Soós, Németh T., Czigány (Kámán). Edző: Kovács Zoltán.
Gólszerzők: Orsós, Doma, ill. Németh T., Bujtor, Nagy Z.
Jók: –, ill. Gombos (a mezőny legjobbja), Nagy Z., Kovács I. és az egész csapat.
Tormafölde–Becsvölgye 3–3 (1–2)
Tormafölde. Jv.: Mentes D.
Tormafölde: Makaró – Vitéz, Kókai (Polgár), Czigány, Kondákor, Pozsgai, Süle Ba., Igazi, Virágh, Süle Be., Podszkocs. Edző: Polgár Szabolcs.
Becsvölgye: Németh P. – Doszpot, Héder, Domján, Kiss P., Gerencsér (Horváth Á.), Salamon (Németh Máté), Németh Márk, Tóth P. (Tóth B.), Karakai (Paál), Nierer. Edző: Geráth Dániel.
Gólszerzők: Czigány, Podszkocs, Kókai, ill. Németh Márk (2), Domján.
Jók: senki, ill. senki.
Zalatárnok–Páka 1–2 (1–1)
Zalatárnok. Jv.: Sándor Sz.
Zalatárnok: Máté – Szalai, Kellermann (Kocsis, Tóth M.), Sipos (Rituper P.), Baki, Farkas Á., Jakab, Rituper J., Koltai, Lóránt, Toplak. Edző: Somogyi Zsolt.
Páka: Balogh B. – Pörzse, Hencz, Lukács, Szabó D. (Molnár M.), Varga B. (Szever), Varga Zs., Harsányi (Szarka), Bakon (Kerese), Lovrencsics, Wünsch. Játékos-edző: Szabó Dániel.
Gólszerzők: Baki, ill. Molnár M., Wünsch.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.