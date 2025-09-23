szeptember 23., kedd

Tekla névnap

15°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei III. osztály

58 perce

Szünet után fordította meg a rangadót az Egervár-Vasboldogasszony északon

Címkék#megyei foci#megye III#foci

A hét végén az 5. fordulót rendezték a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának Északi- és Nyugati-csoportjában. Északon az Egervár-Vasboldogasszony a Németfalu ellen tudott fordítani és továbbra őrzi százszázalékos mérlegét, míg nyugaton a Páka idegenbeli sikerével maradt hibátlan.

Zaol.hu
Szünet után fordította meg a rangadót az Egervár-Vasboldogasszony északon

A Tormafölde hatgólos döntetlent játszott hazai pályán a Becsvölgyével, képünkön Süle Bence (pirosban) egy korábbi mérkőzésen

Fotó: Kósa Róbert

Északi-csoport

Tarr Andráshida SC–Babosdöbréte 3–1 (3–0)
Zalaegerszeg. Jv.: Éder G.
Andráshida SC: Molnár M. – Komáromy Z., Némethy, Komáromy Zs., Sipos K. (Molnár K.), Csiszár, Ocskó (Sipos Zs.), Szacskó, Pálinkás, Újj, Zsiborás. Edző: Tóth László.
Babosdöbréte: Segesdi – Oszlányi (Gyöngyössy), Vass, Nagy J. (Szalai), Ugranyecz, Zámodics, Krápicz (Goldfinger), Fábián (Bíró), Tóthi (Németh A.), Ánik, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.
Gólszerzők: Pálinkás (2), Újj, ill. Lakatos.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Kiállítva: Pálinkás (65., Andráshida SC).

Zalaszentgyörgy–Nagylengyel 1–3 (0–2)
Zalaszentgyörgy. Jv.: Kiss N.
Zalaszentgyörgy: Patona – Bödör Gy., Pataki, Péter (Bödör B.), Végh (Laposa), Czömpöl, Csonka (Cserkuti), Fekete, Némethy, Gulyás, Miszori (Kovács B.). Játékos-edző: Kovács Balázs.
Nagylengyel: Fülöp – Mentes, Farkas A., Dézsi, Déri, Szalai (Lévai), Halász (Vinkó), Völler (Németh D.), Kocsis, Csöndes (Dávid), Király (Toplak). Edző: Németh László.
Gólszerzők: Végh, ill. Szalai (2), Kocsis.
Jók: Gulyás, Némethy, ill. Mentes (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Bagod-Boldogfa–Bak 1–1 (1–1)
Bagod. Jv.: Gróf L.
Bagod-Boldogfa: Zsuppán – Szekér, Kutasi, Tóth Pé., Bakonyi (Horváth L.), Pörösei, Vörös Á., Koltai (Tóth A.), Hidi, Vörös A. (Farkas M.), Palkovics (Varga M.). Edző: Devecser István.
Bak: Timbókovics (Horváth T.) – Szabó D., Bakos Gy., Szakmeiszter, Deák (Sebestyén), Szabó S., Antal (Kaposvári), Bakos D. (Horváth A.), Bohár, Pálfi, Millei. Edző: Eszter Róbert.
Gólszerzők: Pörösei, ill. Szabó S.
Jók: senki, ill. senki.

Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony–Göcsej Németfalu 3–1 (0–1)
Egervár. Jv.: Szalai L.
Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Kondor (Varga A.), Hangácsi, László, Kovács D., Főző, Gángó (Tóth M.), Blaskovics, Ódor (Pongrácz), Horváth T. (Morth), Horváth M. Edző: Pecsics Tibor.
Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Pilise, Zsédely, Domján (Bertók D.), Anti, Ábrahám, Kovács M., Bertók J., Pataki, Vass. Edző: Péteri Gáspár.
Gólszerzők: Kovács D. (2), Horváth M., ill. Kovács M.
Jók: Kovács D. és az egész csapat, ill. senki.
Kiállítva: Ábrahám (86., Németfalu).

Sárhida–Zalalövő II-Zalaháshágy 3–1 (2–1)
Sárhida. Jv.: Tóth J.
Sárhida: Nagy D. (Dobos) – Horváth K., Tóth T., Karakai, Herczeg (Kerkai), Tóth B., Balogh M. (Orsós), Kása, Palkovics (Jákli), Balogh T. (Hácskó), Pencsov. Edző: Hajdu László.
Zalalövő II-Zalaháshágy: Horváth Cs. – Bősze, Laposa (Baksa), Vaspöri, Kovács Sz., Ivanik, Fekete, Gál, Málics (Halmosi), Hegedűs, Völgyi (Laskai). Edző: Kalamár Krisztián.
Gólszerzők: Palkovics, Balogh M., Balogh T., ill. Fekete.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Seldon Hungary Salomvár–Police-Ola 0–3 (0–3)
Salomvár. Jv.: Vizi I.
Salomvár: Tuboly – Havranek, Bogár, Molnár T., Fülöp, Borsos, Báhr (Tamás), Radics (Kulda), Schut, Kulcsár, Németh M. (Németh D.). Edző: Szujker Attila.
Police-Ola: Csóbor – Szalay, Bősze, Balázs, Zalavári, Goldfinger, Bognár, Karakai, Széll, Gaál, Vizlendvai. Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.
Gólszerzők: Gaál, Széll, Bősze.
Jók: senki, ill. az egész csapat.

Nyugati-csoport

ADA Nova–Pórszombat 2–1 (1–0)
Nova. Jv.: Szente D.
Nova: Varga D. – Nunkovics, Horváth D., Fehér, Balog, Katona, Horváth R. (Kaszás), Bangó, Frei, Horváth T., Mayer (Simon). Edző: Farkas István.
Pórszombat: Kőrösi – Lapat B. (Kovács P.), Csordás, Bécs, Kiss M., Csóbor, Lapat R., Kovács A., Szabó M. (Szakos), Hőninger, Boros (Kovács J.). Edző: Nagy Zoltán.
Gólszerzők: Balog, Bangó, ill. Csóbor.
Jók: Balog, Bangó, Mayer, ill. Kőrösi, Csóbor.

Gutorfölde–Szilvágy 4–1 (1–0)
Gutorfölde. Jv.: Lebár D.
Gutorfölde: Józsa K. – Józsa M., Liszi Pa., Kaszás (Liszi Pé.), Kása, Kovács P., Domján (Fischer), Mikó (Sebők), Szujker (Lecsek), Jandó, Horváth E. (Hári).
Szilvágy: Dóra – Köbli, Keszei, Éder, Kocsis (Domján), Simon, Pálfi, Czigány, Foki, Zsiga, Véges. Edző: Dóra Attila.
Gólszerzők: Kása (2), Hári, Domján, ill. Czigány.
Jók: az egész csapat, ill. Keszei.

Szécsisziget–Zalabaksa 2–3 (0–2)
Szécsisziget. Jv.: Németh I.
Szécsisziget: Tóth Cs. – Balogh N., Szabó K., Orsós A., Kománovics (Farsang B.), Radmanics, Kovács A., Holl, Orsós T. (Orsós R.), Orsós N., Pető (Farsang D.). Edző: Gazdag Tamás.
Zalabaksa: Kámán L. – Horváth Á., Zabó J., Boros, Zabó Á., Császár, Pongrácz, Bazsika, Kámán P., Farkas M., Pesti. Edző: Bazsika Ferenc.
Gólszerzők: Balogh N., Orsós A., ill. Pongrácz, Zabó Á., Farkas M.
Jók: senki, ill. Zabó Á. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Bárszentmihályfa–Tófej Kerámia 2–3 (1–1)
Bárszentmihályfa. Jv.: Szente R.
Bárszentmihályfa: Balogh T. – Kiss T. (Ábrahám), Antal, Orsós, Doma, Sebestyén, Németh I., Kovács L., Fekete (Sebők), Kancsal (Bakos), Cseke Lengyel. Edző: Kiss Tamás.
Tófej: Gombos – Kiss Zs., Fatér, Nagy Z., Kovács I., Bujtor, Koroknyai, Belső (Révész), Soós, Németh T., Czigány (Kámán). Edző: Kovács Zoltán.
Gólszerzők: Orsós, Doma, ill. Németh T., Bujtor, Nagy Z.
Jók: –, ill. Gombos (a mezőny legjobbja), Nagy Z., Kovács I. és az egész csapat.

Tormafölde–Becsvölgye 3–3 (1–2)
Tormafölde. Jv.: Mentes D.
Tormafölde: Makaró – Vitéz, Kókai (Polgár), Czigány, Kondákor, Pozsgai, Süle Ba., Igazi, Virágh, Süle Be., Podszkocs. Edző: Polgár Szabolcs.
Becsvölgye: Németh P. – Doszpot, Héder, Domján, Kiss P., Gerencsér (Horváth Á.), Salamon (Németh Máté), Németh Márk, Tóth P. (Tóth B.), Karakai (Paál), Nierer. Edző: Geráth Dániel.
Gólszerzők: Czigány, Podszkocs, Kókai, ill. Németh Márk (2), Domján.
Jók: senki, ill. senki.

Zalatárnok–Páka 1–2 (1–1)
Zalatárnok. Jv.: Sándor Sz.
Zalatárnok: Máté – Szalai, Kellermann (Kocsis, Tóth M.), Sipos (Rituper P.), Baki, Farkas Á., Jakab, Rituper J., Koltai, Lóránt, Toplak. Edző: Somogyi Zsolt.
Páka: Balogh B. – Pörzse, Hencz, Lukács, Szabó D. (Molnár M.), Varga B. (Szever), Varga Zs., Harsányi (Szarka), Bakon (Kerese), Lovrencsics, Wünsch. Játékos-edző: Szabó Dániel.
Gólszerzők: Baki, ill. Molnár M., Wünsch.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu