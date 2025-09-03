Szoboszlai csodagólja? A kanizsai focisták nem kerteltek! (galéria, videó)

A kanizsa focistákat a keddi edzésen látogattuk meg, Gabala Krisztián vezetőedző elsőként a dinamikát erősítő gyakorlatokat végeztetett a srácokkal, majd az egymás elleni játékot gyakorolta az FC Nagykanizsa. Az edzés végén – a zaol.hu kedvéért – jópár szabadrúgást is lőttek a NB III-ban vitézkedő csapat tagjai. Itt volt alkalmunk beszélgetni velük, s egyből azt kérdeztük, látták-e Szoboszlai Dominik Arsenal ellen lőtt szabadrúgásgólját, s mit gondolnak a találatról?

Szoboszlai Dominik csodálatos szabadrúgásgólja a kanizsai focisták körében is beszédtéma volt. Fotó: Szakony Attila

Szoboszlai rúgótechnikáját csak dicsérni lehet

– Élőben nem tudtam megnézni, mert nekünk is bajnoki meccsünk volt pont akkor, de utána láttam az interneten – kezdte János Norbert, aki szerint Szobó paradés gólt rúgott. – Le a kalappal, nem az első neki, úgyhogy ilyenkor csak gratulálni lehet, akár virtuálisan, vagy aki ismeri, személyesen.

János Norbert szerint parádés gólt rúgott Szoboszlai. Fotó: Szakony Attila

– Nagyon eltalálta – summázta véleményét Vajda Roland. – Mi ugye csak a végéredményét látjuk annak, ahogy Dominik ellövi a labdát, de biztos vagyok benne, nagyon sok melót tesz bele, ahogy ő ezt többször is hangsúlyozta.

Vajda Roland szerint: Szobó nagyon eltalálta... Fotó: Szakony Attila

– Ahogy véget ért a vasárnapi bajnoki meccs, már az öltözőben egyből beszédtéma volt Szoboszlai szabadrúgásgólja – emlékezett vissza Lőrincz Attila. –

Nagyon szép gólt rúgott Dominik, főleg így, hogy győztes találat volt, külön értékes lehet neki.

Lőrincz Attila szerint a gól értékét emeli, hogy győztes találat volt. Fotó: Szakony Attila

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a kanizsai csapat tagjai közül ki mit gondol Szoboszlai rúgótechnikájáról, illetve, hogy ők, maguk miként lövik a szabadrúgásokat.

Belső csűddel, ahogy Szoboszlai is lövi. Fotó: Szakony Attila

Az FC Nagykanizsa játékosa is rúgott már hasonló szabadrúgásgólt

– Szoboszlai rúgótechnikája fantasztikus, szoktam nézni a lassításokat, egészen elképesztő ahogy ellövi a labdát – mondta János Norbert. – Nekem is volt már pár szép szabadrúgásgólom, legutóbb a MOL Magyar Kupa második fordulójában a Budaörs ellen, de hát Szobónak összejön tízből kilencszer, nekem tízből kétszer-háromszor maximum, úgyhogy nem ugyanaz a szint.

Ha egyszer tétmeccsen is elsül az a bal láb... Fotó: Szakony Attila

Kapus szemmel rémálom volt Szoboszlai lövése

– Szeretem elvállalni a szabadrúgásokat – ismerte el Vajda Roland. – Ha közel van a kapuhoz a szabadrúgás, akkor általában a sorfal fölött próbálom elrúgni. Van egy jól bevett rúgótechnikám a távoli szabadrúgásokra is, ami még tétmeccsen nem eredményezett gólt, de biztos, hogy egyszer nagyon jól eltalálom majd a labdát, és akkor óriási gól lesz belőle, de erre még várni kell – fogalmazott félig viccesen Roland.