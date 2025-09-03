29 perce
Szoboszlai csodagólja? A kanizsai focisták nem kerteltek! (galéria, videó)
Szoboszlai Dominik ismét bebizonyította, hogy miért tartják a világ egyik legtehetségesebb labdarúgójának. Az Arzenál ellen lőtt szabadrúgásgóljáról ódákat zengenek világszerte a futballszeretők. De vajon mit szólnak e találahoz a zalai focisták? Az FC Nagykanizsa labdarúgóit kérdeztük, s arra is kíváncsiak voltunk, akad-e a gárdában olyan legény, aki hasonlót tud lőni?
A kanizsaicsapat tagjai is gyakorolják a szabadrúgásokat, Szoboszlai bombája beszédtéma volt az öltözőben is.
Fotó: Szakony Attila
A kanizsa focistákat a keddi edzésen látogattuk meg, Gabala Krisztián vezetőedző elsőként a dinamikát erősítő gyakorlatokat végeztetett a srácokkal, majd az egymás elleni játékot gyakorolta az FC Nagykanizsa. Az edzés végén – a zaol.hu kedvéért – jópár szabadrúgást is lőttek a NB III-ban vitézkedő csapat tagjai. Itt volt alkalmunk beszélgetni velük, s egyből azt kérdeztük, látták-e Szoboszlai Dominik Arsenal ellen lőtt szabadrúgásgólját, s mit gondolnak a találatról?
Szoboszlai rúgótechnikáját csak dicsérni lehet
– Élőben nem tudtam megnézni, mert nekünk is bajnoki meccsünk volt pont akkor, de utána láttam az interneten – kezdte János Norbert, aki szerint Szobó paradés gólt rúgott. – Le a kalappal, nem az első neki, úgyhogy ilyenkor csak gratulálni lehet, akár virtuálisan, vagy aki ismeri, személyesen.
– Nagyon eltalálta – summázta véleményét Vajda Roland. – Mi ugye csak a végéredményét látjuk annak, ahogy Dominik ellövi a labdát, de biztos vagyok benne, nagyon sok melót tesz bele, ahogy ő ezt többször is hangsúlyozta.
– Ahogy véget ért a vasárnapi bajnoki meccs, már az öltözőben egyből beszédtéma volt Szoboszlai szabadrúgásgólja – emlékezett vissza Lőrincz Attila. –
Nagyon szép gólt rúgott Dominik, főleg így, hogy győztes találat volt, külön értékes lehet neki.
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a kanizsai csapat tagjai közül ki mit gondol Szoboszlai rúgótechnikájáról, illetve, hogy ők, maguk miként lövik a szabadrúgásokat.
Az FC Nagykanizsa játékosa is rúgott már hasonló szabadrúgásgólt
– Szoboszlai rúgótechnikája fantasztikus, szoktam nézni a lassításokat, egészen elképesztő ahogy ellövi a labdát – mondta János Norbert. – Nekem is volt már pár szép szabadrúgásgólom, legutóbb a MOL Magyar Kupa második fordulójában a Budaörs ellen, de hát Szobónak összejön tízből kilencszer, nekem tízből kétszer-háromszor maximum, úgyhogy nem ugyanaz a szint.
Kapus szemmel rémálom volt Szoboszlai lövése
– Szeretem elvállalni a szabadrúgásokat – ismerte el Vajda Roland. – Ha közel van a kapuhoz a szabadrúgás, akkor általában a sorfal fölött próbálom elrúgni. Van egy jól bevett rúgótechnikám a távoli szabadrúgásokra is, ami még tétmeccsen nem eredményezett gólt, de biztos, hogy egyszer nagyon jól eltalálom majd a labdát, és akkor óriási gól lesz belőle, de erre még várni kell – fogalmazott félig viccesen Roland.
No, de milyen volt kapusszemmel Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja? Erről Mészáros Dávid, az FC Nagykanizsa hálóőre beszélt.
– Szerintem nem nagyon lehet az ilyen lövéseket védeni – mondta őszintén Mészáros Dávid. – Egyszerűen olyan ívet ír le a labda, hogy pont a végén kezd el kifelé csavarodni. Hiába vetődött az Arsenál kapusa, nem volt esélye odaérni. Erre mondják azt, hogy meg kell tapsolni, nem tudsz mit csinálni, hogyha valaki így beveri.
Egy biztos Szoboszlai góljáról még sokáig fognak beszélni a futballvilágban, és bár a kanizsai srácoknak egyelőre nem néz ki Premier League szerződés, az biztos, hogy nem kell sokat várni a következő kanizsai csodagólra.
FC Nagykanizsa edzéseFotók: Szakony Attila
