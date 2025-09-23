Ne felejtsd el a fontos dátumot: október 5., Bagod

A Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók Sport Egyesület (ZASZSE) a 17. Szaggasd az aszfaltot – Sipos Ferenc Emlékverseny révén továbbra is az egészséges életmódra, a sportolás szeretetére nevelésre, a futás népszerűsítésére helyezik a hangsúlyt Mindez sokak szemében hangozhat sablonosan, ugyanakkor nem az. Mert az a kitartás, ami a ZASZSE-t vezérli, több ennél. Ha hiszik, ha nem: Bagodon minden év október elején igenis várják már az újabb futás lehetőségét.

A Szaggasd az aszfaltot – Sipos Ferenc Emlékversenyt idén is október elején rendezik Bagodon.

Fotó: ZH/archív

Szaggasd az aszfaltot – mindenkinek!

Ugyanis itt mindenki, apraja-nagyja indulhat és indul is rendszeresen. A futók körében népszerű eseménnyé vált a bagodi Szaggasd az asztaltot futóverseny, amit mindig a Bagod és Zalalövő közötti kerékpárúton rendeznek. A nevezések szerint most is a legkisebbekkel, azaz az óvodásokkal (2019 vagy utána született fiúk-lányok) kezdődik az alsó korhatár, akik 500 méteren futnak, mindenki más a 3, 10 és 21 km-es táv közül választhat. Egy feltétel van csupán: a 21 km-es távra kizárólag 14 év felettiek nevezhetnek.

A nevezéseket már fogadja a ZASZSE (www.zaszse.hu/szaggasd vagy www.korido.hu). Rajt tehát október 5-én 10 órakor.