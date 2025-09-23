szeptember 23., kedd

Szaggasd az aszfaltot – mindenkinek!

5 órája

Ne felejtsd el a fontos dátumot: október 5., Bagod

Címkék#Szaggasd az asztalt#Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók Sport Egyesület#Bagod#ZASZSE

Tizenhét. Ez lesz a sorszáma az idei Szaggasd az aszfaltot – Sipos Ferenc Emlékversenynek, hiszen tizenhat esztendeje először rendezték meg a mára már népszerűvé vált bagodi futóversenyt. Az idő máris itt van: október 5-én dördül el a startpisztoly.

Kerkai Attila

A Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók Sport Egyesület (ZASZSE) a 17. Szaggasd az aszfaltot Sipos Ferenc Emlékverseny révén továbbra is az egészséges életmódra, a sportolás szeretetére nevelésre, a futás népszerűsítésére helyezik a hangsúlyt Mindez sokak szemében hangozhat sablonosan, ugyanakkor nem az. Mert az a kitartás, ami a ZASZSE-t vezérli, több ennél. Ha hiszik, ha nem: Bagodon minden év  október elején igenis várják már az újabb futás lehetőségét. 

Szaggasd az aszfaltot Bagod
A Szaggasd az aszfaltot Sipos Ferenc Emlékversenyt idén is október elején rendezik Bagodon. 
Fotó: ZH/archív

Szaggasd az aszfaltot mindenkinek!

Ugyanis itt mindenki, apraja-nagyja indulhat és indul  is rendszeresen. A futók körében népszerű eseménnyé vált a bagodi Szaggasd az asztaltot futóverseny, amit mindig a Bagod és Zalalövő közötti kerékpárúton rendeznek. A nevezések szerint most is a legkisebbekkel, azaz az óvodásokkal (2019 vagy utána született fiúk-lányok) kezdődik az alsó korhatár, akik 500 méteren futnak, mindenki más a 3, 10 és 21 km-es táv közül választhat. Egy feltétel van csupán: a 21 km-es távra kizárólag 14 év felettiek nevezhetnek. 

A nevezéseket már fogadja a ZASZSE (www.zaszse.hu/szaggasd vagy www.korido.hu). Rajt tehát október 5-én 10 órakor.  

 

