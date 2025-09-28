Súlyos sérülés Zalakomárban, mentő vitte el a vendégek játékosát

Swisspor Lenti TE–Hévíz 0–2 (0–0)

Lenti, 50 néző. Jv.: Lapath D.

Lenti TE: Papp L. – Pál Bá., Grózner, Gortka G. (Boronyák), Sárkány, Horváth L. (Kondákor), Iványi (Fentős), Pálinkás, Kiss Kr. (Markotán), Takács G. (Végi), Gortka D. Játékos-edző: Völgyi Márk.

Hévíz: Szeglet – Filó, Czifra (Bertalics), Nagy R., Sabján, Kustán (Mörk), Pál Ba. (Rózsás), Nagy D., Mészáros (Farkas M.), Kiss Ko., Iberhart. Edző: Páli Norbert.

Jó iramú mérkőzésen egyenlő erők küzdelméből a szerencsésebb vendégcsapat elvitte a három pontot.

Gólszerzők: Iberhart, Mészáros.

Jók: Pál Bá., Pálinkás, Gortka D., ill. az egész csapat.

Zalakomár-Zalakaros–Szepetnek 2–2 (2–0)

Zalakomár, 150. Jv.: Takács G.

Zalakomár-Zalakaros: Tóth Pajor – Sipőcz (Tóth A.), Nagy G., Neubauer, Vass, Horváth J., Madarász Z. (Horváth L.), Tinó (Takács Cs.), Szabó Á., Horváth T., Madarász S. Edző: Mutter Attila.

Szepetnek: Szekeres – Üst, Pápai, Pál, Csavari, Dömötör (Koller), Kocsis (Fadgyas), Kobra (Nagy T.), Bános, Orsós, Millei. Játékos-edző: Nagy Tamás.

Sérülések és eltiltások miatt mindkét csapat erősen felforgatott kezdővel lépett pályára. A komáriak kezdtek jobban, több helyzetük volt, amiből egy Horváth J.–Madarász Z. kombinációt követően utóbbi lőtt a rövidbe, 1-0. A mérkőzés csordogált tovább, igazi vendég lehetőség nélkül, aztán a 37. percben Nagy határozott belépőjét követően Dömötör szenvedett sérülést, aminek következtében Nagy piros lapot kapott, míg a szepetnekiek játékosát mentő szállította kórházba. A találkozó negyedórát állt, az újraindítást követőn a tíz emberrel játszó komáriaknak sikerült Horváth J. révén egy újabb gólt szerezniük, 2-0-al vonultak pihenőre a csapatok. A félidőt követően Millei szép átlövéssel szépített, majd rá pár percre Pápai egalizált egy pontrúgást követően. A mérkőzés további részében nyílt sisakos küzdelem folyt a pályán, nagy helyzetek voltak mindkét oldalon, de további gól már nem született. Küzdelmes meccsen a mérkőzés teljes részét tekintve igazságos eredmény született. A hazaiak mielőbbi gyógyulást kívánnak Dömötör Csabának.

Gólszerzők: Madarász Z., Horváth J., ill. Millei, Pápai.

Jók: Horvát T., Madarász Sz., Szabó Á., Vass, ill. Millei, Pál, Pápai.

Kiállítva: Nagy G. (37., Zalakomár-Zalakaros).