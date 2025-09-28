szeptember 28., vasárnap

Vármegyei I. osztály

18 perce

Súlyos sérülés Zalakomárban, mentő vitte el a vendégek játékosát

Zaol.hu
Súlyos sérülés Zalakomárban, mentő vitte el a vendégek játékosát

A zalakomári Neubauer Kevin (pirosban) tartja a labdát a szepetneki Bános Levente mellett

Fotó: Szakony Attila

Swisspor Lenti TE–Hévíz 0–2 (0–0)
Lenti, 50 néző. Jv.: Lapath D.
Lenti TE: Papp L. – Pál Bá., Grózner, Gortka G. (Boronyák), Sárkány, Horváth L. (Kondákor), Iványi (Fentős), Pálinkás, Kiss Kr. (Markotán), Takács G. (Végi), Gortka D. Játékos-edző: Völgyi Márk.
Hévíz: Szeglet – Filó, Czifra (Bertalics), Nagy R., Sabján, Kustán (Mörk), Pál Ba. (Rózsás), Nagy D., Mészáros (Farkas M.), Kiss Ko., Iberhart. Edző: Páli Norbert.
Jó iramú mérkőzésen egyenlő erők küzdelméből a szerencsésebb vendégcsapat elvitte a három pontot.
Gólszerzők: Iberhart, Mészáros.
Jók: Pál Bá., Pálinkás, Gortka D., ill. az egész csapat.

Zalakomár-Zalakaros–Szepetnek 2–2 (2–0)
Zalakomár, 150. Jv.: Takács G.
Zalakomár-Zalakaros: Tóth Pajor – Sipőcz (Tóth A.), Nagy G., Neubauer, Vass, Horváth J., Madarász Z. (Horváth L.), Tinó (Takács Cs.), Szabó Á., Horváth T., Madarász S. Edző: Mutter Attila.
Szepetnek: Szekeres – Üst, Pápai, Pál, Csavari, Dömötör (Koller), Kocsis (Fadgyas), Kobra (Nagy T.), Bános, Orsós, Millei. Játékos-edző: Nagy Tamás.
Sérülések és eltiltások miatt mindkét csapat erősen felforgatott kezdővel lépett pályára. A komáriak kezdtek jobban, több helyzetük volt, amiből egy Horváth J.–Madarász Z. kombinációt követően utóbbi lőtt a rövidbe, 1-0. A mérkőzés csordogált tovább, igazi vendég lehetőség nélkül, aztán a 37. percben Nagy határozott belépőjét követően Dömötör szenvedett sérülést, aminek következtében Nagy piros lapot kapott, míg a szepetnekiek játékosát mentő szállította kórházba. A találkozó negyedórát állt, az újraindítást követőn a tíz emberrel játszó komáriaknak sikerült Horváth J. révén egy újabb gólt szerezniük, 2-0-al vonultak pihenőre a csapatok. A félidőt követően Millei szép átlövéssel szépített, majd rá pár percre Pápai egalizált egy pontrúgást követően. A mérkőzés további részében nyílt sisakos küzdelem folyt a pályán, nagy helyzetek voltak mindkét oldalon, de további gól már nem született. Küzdelmes meccsen a mérkőzés teljes részét tekintve igazságos eredmény született. A hazaiak mielőbbi gyógyulást kívánnak Dömötör Csabának.
Gólszerzők: Madarász Z., Horváth J., ill. Millei, Pápai.
Jók: Horvát T., Madarász Sz., Szabó Á., Vass, ill. Millei, Pál, Pápai.
Kiállítva: Nagy G. (37., Zalakomár-Zalakaros).

Zalakomár - Szepetnek mérkőzés

Fotók: Szakony Attila

Magnetic Andráshida TE–ZNET Telekom Becsehely 3–1 (2–1)
Zalaegerszeg. Jv.: Farsang B.
Andráshida TE: Czirjék – Györe (Szökrönyös), Péhl (Igazi), Baksa M. (Bognár), Karvalics (Baksa B.), Szabó Bar. (Németh K.), Szemes (Mecséri), Cséber, Kaprinai, Anti, Benczik. Edző: Szabó II Zsolt.
Becsehely: Iványi – Májer S., Berta (Bölcz), Török (Májer M.), Szakony, Bódi (Hóbor), Balassa, Szőke (Horváth F.), Horváth G. (Födő), Matyók (Horváth M.), Nemes (Kovács Gy.). Játékos-edző: Kovács György.
Gólszerzők: Karvalics (2), Kaprinai, ill. Bódi.
Jók: –, ill. Török, Simon, Szakony, Bódi.
Kiállítva: Balassa (91., Becsehely).

Kiskanizsai Sáskák–Semjénháza 3–1 (1–1)
Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Lakics P.
Kiskanizsa: Herman – Jagarics (Dobri), Rákhely, Dobos, Kotnyek, Pál F. (Bilák B.), Dolmányos, Petánovics, Bilák P. (Pataky), Ágoston, Ötvös. Edző: Rácz Szabolcs.
Semjénháza: Earles – Kretz, Novák, Horváth P., Takács, Bagó Bá., Hompó (Kolompár), Kapuvári, Bagó Be., Ribarics, Losonczy. Edző: Markek István.
Mezőnyjátékkal telt az első negyed óra, majd Petánovics átlövés góljával a hazaiak megszerezték a vezetést a 20. percben. Továbbra is mezőnyben folyt a játék, a kapuk keveset forogtak veszélyben, de a 45. percben egy buta szabálytalanság miatt 11-eshez jutottak a vendégek, amit értékesítettek, így 1–1-el zárult a félidő. A második játékrész semjénházai mezőnyfölénnyel indult és a hajráig ez ki is tartott. A 80. percben 11-eshez jutottak a hazaiak, amit Petánovics kihagyott. A hajrára fordulva a vendégkapus hatalmas hibáját Dolmányos váltotta gólra a 88. percben, de még nem volt vége, a 90. percben a hazaiak újabb találatot szereztek, így teljesen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. A Kiskanizsa 13 nyeretlen mérkőzés után győzött újra.
Gólszerzők: Petánovics, Dolmányos, Pataky, ill. Novák (11-esből).
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Kiállítva: Ribarics (92. Semjénháza).

Technoroll Teskánd–Tarr Andráshida SC 4–2 (2–1)
Teskánd, 100 néző. Jv.: Hegedüs M.
Teskánd: Szalay – Szente, Orbán (Propszt), Jándli (Kovács M.), Fábián A., Boronyák, Ferenczy (Bakos Cs.), Horváth A., Major, Bedő, Csik (Németh D.). Edző: Szente Gábor.
Andráshida SC: Paksy – Bakos D., Fábián K., Lukács, Ebedli (Pataky), Gájer, Kiss D., Ferenczi (Kasza), Földvári, Penczák, Péter. Játékos-edző: László Dávid.
Igazi szomszédvári rangadó volt. A hazai csapat sokkal jobban akarta a győzelmet, minden játékosuk szívvel-lélekkel küzdött, ez meg is hozta a sikert, s helyenként ragyogó játékot nyújtottak, és szépségdíjas gólokat szereztek.
Gólszerzők: Szente, Ferenczy, Németh D., Boronyák, ill. Ferenczi, Fábián K.
Jók: Orbán (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Fàbián K., Péter, Bakos.

 

