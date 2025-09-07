szeptember 7., vasárnap

Beleszeretett a fociba

49 perce

Egy zalai fiatal tehetség, aki a futball és a média világában is otthon van

Címkék#ZTE FC#MTVA#sajtóosztály#Stángli Dominik#rédicsi#médiatudomány

Kevés 19 éves fiatal mondhatja el magáról, hogy már NB I-es futballklubnál dolgozik. Stángli Dominik a televízió képernyőjéről ismert sportújságírókkal tanulhatott együtt, és közben még az egyetemi padban is helytáll.

Jóna István

A rédicsi származású Stángli Dominik az ELTE Bölcsészettudományi Kar kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgatója egyszerre építi pályáját a ZTE FC sajtóosztályán, a szlovén Nafta szakmai stábjában, és most már az MTVA Tehetséggondozó programjában szerzett tapasztalatokkal is gazdagodva.

Stángli Dominik
Stángli Dominik az MTVA Tehetséggondozó programjában is részt vehetett.    Fotó: Jóna István

Hogyan kerültél a futball közelébe?

– Gyermekkoromban a nagypapám révén szerettem bele a sportágba. Először főként külföldi csapatokat követtem, később kezdtem el jobban figyelni a magyar bajnokságra. Az évek során a foci egyre inkább szakmai szenvedéllyé vált számomra. Ma már a pálya széléről és a számítógép mögül is ugyanazzal a lelkesedéssel dolgozom érte.

Dominik jelenleg a ZTE FC sajtóosztályán tevékenykedik, ahol az NB I-es csapat mellett az utánpótlással is foglalkozik és tevékeny részese a felnőtt mérkőzéseknek a ZTE Aréna stúdiójában. Gyorsan magával ragadta a labdarúgás világa, melyben a videóelemzés áll a figyelmének a középpontjában. Nem véletlen, hogy hamarosan már a szlovén Nafta felnőtt csapatának elemzőjeként is számítottak rá.

Amikor Budapestre költözött az egyetem miatt, egyértelműnek érezte, hogy megpróbál bejutni a közmédia tehetséggondozó programjába.

Stángli Dominik
Stángli Dominik a ZTE FC sajtóosztályán tevékenykedik.   Fotó: Jóna István

– Rengetegen jelentkeztek, és én voltam a legfiatalabb. Először egy írásbeli, majd egy szóbeli forduló következett, végül két embert választottak ki az M4 Sport szerkesztőségébe – köztük engem. Óriási élmény volt, amikor beléphettem az MTVA főépületébe – emlékezett vissza Dominik.

Az ott töltött hónapok alatt szinte minden ismert arc mellett dolgozhatott. Interjúkat készített a magyar futball legnagyobb ígéreteivel – köztük a nyáron Liverpoolhoz igazoló Pécsi Árminnal –, mérkőzés-összefoglalókat írt, videókat vágott, adatalapú elemző anyagokat publikált.

– A mentoroktól rengeteget tanultam, és jó érzés volt, hogy a munkámat értékelték. Három hónap után meghosszabbították a szerződésemet. Ez óriási visszajelzés volt számomra.

Miközben a tanulás és a ZTE feladatai önmagukban is teljes embert kívánnak, Dominik három utánpótlás-korosztály (U15, U17, U19) videóelemzőjeként a szlovén Naftánál is dolgozott, most pedig a felnőttcsapat stábjához csatlakozhatott.

– A cél a feljutás, és hiszem, hogy ez akár bajnoki címmel is sikerülhet. Óriási motiváció lenne számomra, ha jövőre a legmagasabb osztályban dolgozhatnék egy ilyen múltú külföldi klubnál.

A még csak 20. életévét betöltő fiatal pályája tehát szélsebesen ível felfelé. Legyen szó a mikrofon mögötti riporter munkáról vagy a futballadatok aprólékos elemzéséről, Stángli Dominik elhivatottsága és alázata kiemeli társai közül.

– Szerencsésnek tartom magam, hogy ennyi területen kipróbálhattam magam, de a munka java még előttem áll. Egy biztos: a futball továbbra is az életem középpontjában marad.

 

 

