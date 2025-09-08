szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

22°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Válogatott mérkőzés

15 perce

Nem bántak skótul az aláírásaikkal – Zalában landoltak a világsztárok

Címkék#Fehéroroszország#Skócia#mérkőzés#foci#válogatott

A Hévíz-Balaton Airport vasárnap kora este a futballereklye-vadászok népszerű helyszíne lett, hiszen a hétfő esti, zalaegerszegi stadionban megrendezésre kerülő Fehéroroszország-Skócia vb-selejtező apropóján a szigetországi válogatott is Zalában landolt.

Kühne László
Nem bántak skótul az aláírásaikkal – Zalában landoltak a világsztárok

A skót válogatott labdarúgók már a terminálban lelkes rajongókkal találkozhattak

Fotó: Kühne László

Ráadásul nem "betonos", hanem utasterminálon keresztüli "kicsekkolás" szerepelt a protokolljukban, ami azt is jelentette, hogy például a Napoliban futballozó Scott McTominay-től a liverpooli Andrew Robertsonig találkozhattak remek futballistákkal a lelkes rajongók, akik lettek vagy harmincan a landolás idejére. Számukra a "sármelléki" repülőtér valóságos Kánaán, hiszen a budapesti, valamint debreceni nemzetközi légikikötőkben ilyen alkalmakkor a "vipes kiszálló" forgatókönyve lép legtöbbször életbe. Zalában, bár a skót válogatott küldöttség vezérei próbálták határozottan elkülöníteni a rajongókat a labdarúgóktól, utóbbiak roppant korrekt módon írták alá a gyűjtőalbumok fotóit, kártyáit.

A Torino FC támadója, Ché Adams ki nem hagyta volna a futballkártyák szignózását
Fotó: Kühne László

A fehérorosz-skót futball zártkapus vb-selejtezőt hétfőn 20.45 órától rendezik a ZTE Arénában, s mivel a belorusz fél a további, őszi találkozóit is Egerszegen rendezi, nincs kizárva, hogy a dán és a görög nemzeti együttes is Zalába érkezik. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu