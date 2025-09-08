Nem bántak skótul az aláírásaikkal – Zalában landoltak a világsztárok

Ráadásul nem "betonos", hanem utasterminálon keresztüli "kicsekkolás" szerepelt a protokolljukban, ami azt is jelentette, hogy például a Napoliban futballozó Scott McTominay-től a liverpooli Andrew Robertsonig találkozhattak remek futballistákkal a lelkes rajongók, akik lettek vagy harmincan a landolás idejére. Számukra a "sármelléki" repülőtér valóságos Kánaán, hiszen a budapesti, valamint debreceni nemzetközi légikikötőkben ilyen alkalmakkor a "vipes kiszálló" forgatókönyve lép legtöbbször életbe. Zalában, bár a skót válogatott küldöttség vezérei próbálták határozottan elkülöníteni a rajongókat a labdarúgóktól, utóbbiak roppant korrekt módon írták alá a gyűjtőalbumok fotóit, kártyáit.

A Torino FC támadója, Ché Adams ki nem hagyta volna a futballkártyák szignózását

Fotó: Kühne László

A fehérorosz-skót futball zártkapus vb-selejtezőt hétfőn 20.45 órától rendezik a ZTE Arénában, s mivel a belorusz fél a további, őszi találkozóit is Egerszegen rendezi, nincs kizárva, hogy a dán és a görög nemzeti együttes is Zalába érkezik.