A magyar válogatott még soha nem tudta legyőzni kedd esti ellenfelét

1 órája

Portugália ellen bízhatunk a futballközhelyek erejében - de mik az esélyek?

Címkék#Portugália#futballközhely#foci#vb-selejtező

A ma esti (20.45), budapesti világbajnoki selejtező a magyar labdarúgó-válogatott leginkább az ősrégi futballközhelyben bízhat: egyszer minden sorozat véget ér. Hiszen - mint a magyarnemzet.hu is írja - a nemzeti csapatunk történetében az aktuális ellenfél, Portugália az egyetlen, mellyel legalább tíz meccset játszott, de egyszer sem tudott nyerni a magyar válogatott.

Zaol.hu

A magyernemzet.hu beharangozója emlékeztet, hogy Puskás Ferenc, majd Albert Flórián idején sem tudtunk győzni Portugália ellen. A sportág jelenkorában pedig még szomorúbb a kép: 1998 óta nyolc mérkőzésen találkozott a két gárda és ezek közül hetet az ellenfél nyert meg. Az egyetlen kivételt a 2016-os Európa-bajnokság csoportkörének zárásán, Lyonban vívott összecsapás jelenti, mely 3-3-as döntetlennel ért véget - azok után, hogy Gera Zoltán és társai 1-0-ra, 2-1-re, majd 3-2-re is vezettek. Cristiano Ronaldo és társainak a döntetlen azt jelentette, hogy nem estek ki, végül pedig meg is nyerték a tornát.

portugália
Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Tóth Barnabás a Portugália ellen készülő magyar válogatott edzésén Telkiben
Fotó: Illyés Tibor

A két válogatott közös történetében az összkép sem sokkal rózsásabb, mint az utóbbi 27 évet tekinve: a felek 14 alkalommal mérték össze tudásukat és ezek közl 10 meccs portugál győzelemmel ért véget, négyszer pedig döntetlen volt a végeredmény.

Portugália (talán túlságosan?) magabiztos

Ezek után a Roberto Martínez szövetségi kapitány által vezetett ellenfél alappal magabiztos a ma esti fellépéssel kapcsolatban. A csapat győzelemre készül, a magyarnemzet.hu gyűjtése szerint pedig a hazai sportsajtó ezt el is várja az együttestől. A cikkek a magyarokról legfőbb pozitívumként azt említik, hogy a csapat erősebb, mint az örmény együttes, amit a vb-selejtező nyitányán Jerevánban 5-0-ra ütöttek ki.

Persze a futballban arra is van közhely, hogy mi történik azzal a csapattal, amely túlságosan biztos magában... Ráadásul a magyar nemzeti csapat új korszakba érkezett, ez már Szoboszlai Dominik ideje.

 

