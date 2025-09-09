Nuno Campos szerint van esélye a magyar csapatnak

- A futballban bármi megtörténhet - kezdte válaszát a Nemzeti Sport kérdésére az ötvenéves Nuno Campos, aki szerint ennek megfelelően a magyarok nem esélytelenül futnak ki a pályára 20.45-kor a budapesti Puskás Arénában. Ugyanakkor kiemelte: a hazai sikerhez elengedhetetlen a kulcsjátékosok kiemelkedő teljesítménye, illetve hogy a vendégek rossz napot fogjanak ki.

Nuno Campos, a ZTE FC portugál vezetőedzője.

Fotó: Pezzetta Umberto

Nuno Campos úgy fogalmazott: hazája válogatottja ellen mindenki hatvámyozott motivációval küzd, s biztos benne, hogy a magyarok is így tesznek majd.

Mit tud Nuno Campos a magyarokról?

De vajon mennyit tud Marco Rossi együtteséről a ZTE FC nyáron érkezett mestere?

- A magyar válogatottat határozott védekezés jellemzi, no meg számos kreatív támadója van. Marco Rossi szövetségi kapitány évek óta remek munkát végez, Szoboszlai Dominik nagyszerű csapatkapitány és vezér, s rajta kívül is vannak jelentős nemzetközi tapasztalattal vértezett labdarúgók az együttesben, mint például Willi Orbán, valamint az írek ellen kiállított Sallai Roland, akinek a kiesése nyilván érzékeny veszteség. A kulcsjátékosok közé sorolom még Loic Negót és Nagy Zsoltot, valamint a Liverpoolban már fiatalon alapember Kerkez Milost. Erős a csapat gerince, a játékosok többsége stabil, megbízható teljesítményre képes.

Nuno Campos kiemelte azt is: tudja, hogy Magyarország évtizedek óta hiába küzd a világbajnokságra való kijutásért, de őszintén reméli, hogy ez a jövő évi torna esetében sikerülni fog. A ZTE trénere egyébként nem lesz ott a helyszínen, hogy közelről lássa honfitásrait. "Zalaegerszeg messze van Budapesttől, és szerda reggel korán kell kelni az edzés miatt" - mondta erről.