szeptember 9., kedd

Ádám névnap

25°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A ZTE FC portugál trénere egerszegi munkájára koncentrál, ezért nem lesz ott a keddi vb-selejtező helyszínén

2 órája

Nuno Campos szerint van esélye a magyar csapatnak

Címkék#ZTE FC#Nuno Campos#vb-selejtezo#foci

Van-e esélye Magyarországnak legyőzni Portugáliát a kedd esti labdarúgó világbajnoki selejtezőn? A Nemzeti Sport a ZTE FC portugál vezetőedzőjének, Nuno Camposnak tette fel ezt a kérdést.

Zaol.hu

- A futballban bármi megtörténhet - kezdte válaszát a Nemzeti Sport kérdésére az ötvenéves Nuno Campos, aki szerint ennek megfelelően a magyarok nem esélytelenül futnak ki a pályára 20.45-kor a budapesti Puskás Arénában. Ugyanakkor kiemelte: a hazai sikerhez elengedhetetlen a kulcsjátékosok kiemelkedő teljesítménye, illetve hogy a vendégek rossz napot fogjanak ki.

nuno campos
Nuno Campos, a ZTE FC portugál vezetőedzője.
Fotó: Pezzetta Umberto

Nuno Campos úgy fogalmazott: hazája válogatottja ellen mindenki hatvámyozott motivációval küzd, s biztos benne, hogy a magyarok is így tesznek majd.

Mit tud Nuno Campos a magyarokról?

De vajon mennyit tud Marco Rossi együtteséről a ZTE FC nyáron érkezett mestere?

- A magyar válogatottat határozott védekezés jellemzi, no meg számos kreatív támadója van. Marco Rossi szövetségi kapitány évek óta remek munkát végez, Szoboszlai Dominik nagyszerű csapatkapitány és vezér, s rajta kívül is vannak jelentős nemzetközi tapasztalattal vértezett labdarúgók az együttesben, mint például Willi Orbán, valamint az írek ellen kiállított Sallai Roland, akinek a kiesése nyilván érzékeny veszteség. A kulcsjátékosok közé sorolom még Loic Negót és Nagy Zsoltot, valamint a Liverpoolban már fiatalon alapember Kerkez Milost. Erős a csapat gerince, a játékosok többsége stabil, megbízható teljesítményre képes.

Nuno Campos kiemelte azt is: tudja, hogy Magyarország évtizedek óta hiába küzd a világbajnokságra való kijutásért, de őszintén reméli, hogy ez a jövő évi torna esetében sikerülni fog. A ZTE trénere egyébként nem lesz ott a helyszínen, hogy közelről lássa honfitásrait. "Zalaegerszeg messze van Budapesttől, és szerda reggel korán kell kelni az edzés miatt" - mondta erről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu