Vereséget idehaza

1 órája

Nem termett babér a női NB II.-ben a zalai csapatoknak

Címkék#ZTE FC#eredmények#női labdarúgás#FC Nagykanizsa

A női labdarúgó NB II. Nyugati csoportjában mindkét zalai együttes vereséggel zárta a legutóbbi fordulót.

Zaol.hu

 A ZTE FC és az FC Nagykanizsa csapataiban közös, hogy mindkettő gyenge napot fogott ki éppen aktuális ellenfelével szemben, így nem is lehetett más az eredményük, mint a vereség a labdarúgó női NB II.-ben.

női NB II. Nyugat labdarúgás
A labdarúgó  női NB II.-ben a ZTE FC egyetlen gólját Harsányi Andrea (fehérben) szerezte. 
Fotó: Szekeres Péter

Női NB II., 3. forduló

ZTE FC-Fehérvár FC 1-3 (0-1)
Zalaegerszeg. Jv.: Dominkó.
ZTE FC: Kiss - Nagy, Szegedi (Széplaki), Gumhert, Simon, Polater (Major), Kopcsándi, Melus (Bicsák), Harsányi, Mezőfi, Török, (Hetyei). Edző: Pergelné Kalamár Andrea.
Gólszerzők: Harsányi, illetve Zuggó, Hajdu, Mezőfi (öngól).
Az előző héten Dunaújvárosban veresége ellenére jól játszott a ZTE FC, a  a Fehérvár FC elleni találkozón viszont gyenge teljesítményt nyújtottak az egerszegiek. A helyzeteiket elpuskázták, a vendégek pedig egy öngóllal megszerezték a vezetést. Fordulás után sem tudott változtatni teljesítményén a kék-fehér csapat. A Fehérvár FC kihasználta a házigazdák hibáit, és megérdemelten nyerte meg a találkozót.
Pergelné Kalamár Andrea: - A győzelmet jobban akaró vendégek megérdemelten vitték el a három pontot.
FC Nagykanizsa - Dunaújváros FC 1-4 (0-3)
Nagykanizsa, 30 néző. Jv.: Lakics.
FCN: Sebők (Vékási) - Szabó Zs., Molnár R., Gergelics, Pintér D., Németh P., Torma (Torma), Farkas Cs. (Kaszás), Sóstai (Oravecz-Molnár), Sipőcz, Domján-Köröcz (Kápics). Edző: Domján Péter.
Gólszerzők: Sipőcz (88.), illetve Németh F. (30.), Vojnity (40., 43.), Nagy A. (49.)
A forduló előtti állás szerint az első és a második helyet elfoglaló csapat találkozott az NB II. Nyugati csoportjában. Az már más kérdés, hogy a kupában az Újváros nagyon nyert a Kanizsa ellen. Nos, a bajnoki menete is lényegében ennek folytatásaként alakult, hiszen bár az NFC jól tartotta magát az első félidő nagy részében,  annak hajrájára azonban lényegében eldöntötte a meccset a vendégcsapat.
Domján Péter:   - Egy gyenge mérkőzésen még alul is teljesítettünk,  így a Dunaújvárosnak nem nagyon kellett megszenvednie a győzelemért.
 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
