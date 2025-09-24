Nem termett babér a női NB II.-ben a zalai csapatoknak

A ZTE FC és az FC Nagykanizsa csapataiban közös, hogy mindkettő gyenge napot fogott ki éppen aktuális ellenfelével szemben, így nem is lehetett más az eredményük, mint a vereség a labdarúgó női NB II.-ben.

A labdarúgó női NB II.-ben a ZTE FC egyetlen gólját Harsányi Andrea (fehérben) szerezte.

Fotó: Szekeres Péter

Női NB II., 3. forduló

ZTE FC-Fehérvár FC 1-3 (0-1)

Zalaegerszeg. Jv.: Dominkó.

ZTE FC: Kiss - Nagy, Szegedi (Széplaki), Gumhert, Simon, Polater (Major), Kopcsándi, Melus (Bicsák), Harsányi, Mezőfi, Török, (Hetyei). Edző: Pergelné Kalamár Andrea.

Gólszerzők: Harsányi, illetve Zuggó, Hajdu, Mezőfi (öngól).

Az előző héten Dunaújvárosban veresége ellenére jól játszott a ZTE FC, a a Fehérvár FC elleni találkozón viszont gyenge teljesítményt nyújtottak az egerszegiek. A helyzeteiket elpuskázták, a vendégek pedig egy öngóllal megszerezték a vezetést. Fordulás után sem tudott változtatni teljesítményén a kék-fehér csapat. A Fehérvár FC kihasználta a házigazdák hibáit, és megérdemelten nyerte meg a találkozót.

Pergelné Kalamár Andrea: - A győzelmet jobban akaró vendégek megérdemelten vitték el a három pontot.

FC Nagykanizsa - Dunaújváros FC 1-4 (0-3)

Nagykanizsa, 30 néző. Jv.: Lakics.

FCN: Sebők (Vékási) - Szabó Zs., Molnár R., Gergelics, Pintér D., Németh P., Torma (Torma), Farkas Cs. (Kaszás), Sóstai (Oravecz-Molnár), Sipőcz, Domján-Köröcz (Kápics). Edző: Domján Péter.

Gólszerzők: Sipőcz (88.), illetve Németh F. (30.), Vojnity (40., 43.), Nagy A. (49.)

A forduló előtti állás szerint az első és a második helyet elfoglaló csapat találkozott az NB II. Nyugati csoportjában. Az már más kérdés, hogy a kupában az Újváros nagyon nyert a Kanizsa ellen. Nos, a bajnoki menete is lényegében ennek folytatásaként alakult, hiszen bár az NFC jól tartotta magát az első félidő nagy részében, annak hajrájára azonban lényegében eldöntötte a meccset a vendégcsapat.

Domján Péter: - Egy gyenge mérkőzésen még alul is teljesítettünk, így a Dunaújvárosnak nem nagyon kellett megszenvednie a győzelemért.

