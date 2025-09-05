A női labdarúgás második vonalában itthon kezd a ZTE FC és az FC Nagykanizsa is

Az FC Nagykanizsa női labdarúgói gyakorlatilag már nyakig benne vannak a 2025-2026-os idényben, hiszen két kupameccsen és az együttesre épülő NB I.-es futsal bajnokságban is bemutatkoztak már. A hazai női labdarúgás NB II-es sorozatában szombaton 15 órától a Paksi SE-t látják vendégül.

A hazai női labdarúgás második vonalában természetesen a két zalai csapat is találkozik egymással. A ZTE FC (fehérben) és az FC Nagykanizsa (kékben) első idénybeli összecsapása októberben jön el.

Fotó: Pezzetta Umberto

Az FC Nagykanizsa bő kerettel készülhet

Domján Péter, a kanizsaiak edzője elmondta: a Paks elleni bajnokira teljesen feltöltött kerettel állhatnak ki a hétvégén a bajnoki nyitányra.

– Ilyen talán még nem is volt, hogy tétmérkőzésre mind a 19 helyre tudok nevezni labdarúgót, ráadásul esélyesebbek is vagyunk ellenfelünknél, mi több, hazai környezetben kezdünk – fogalmazott Domján.

Távozójuk nem volt a kanizsaiaknak, ellenben Sipőcz Kamilla immár a nagypályán is a dél-zalaiak rendelkezésére áll, Keppel Gabriella Balatonlelléről érkezett, Dencs Eszter pedig – korábbi "zicceresként" – a fővárosból tért vissza futballozni.

Női labdarúgás – három csapattal kevesebb...

Az elmúlt bajnoki idényben, az NB II. Nyugati csoportjában az 5. helyen zárt a ZTE FC női labdarúgócsapata, ami megfelelt a papírformának. A nyári pihenőt követően két edzőmérkőzést játszottak, s ezeket megnyerték. A Magyar Kupa első fordulójában viszont simán kiestek, a Pápa ellen 4-0-ra kikaptak.

– A kupamérkőzésen gyengén játszottunk – hangoztatta Pergelné Kalamár Andrea edző. – A hazaiak letámadtak, és sok labdát szereztek, amiből gólokat rúgtak. Erre nekünk nem volt válaszunk. A kupabúcsúnkon sokáig nem búslakodhatunk, mivel jön a bajnokság, ahol lehetőségeinkhez mérten szeretnénk jól szerepelni.

A ZTE FC célja is megvan már

A ZTE játékoskeretében a nyári átigazolási szezon során csekély változás történt: Tóth Krisztina és Király Csilla távozott, utóbbi visszavonult. Új igazolások: Széplaki Rebeka, Török Patrícia, Darabont Mónika.

A ZTE FC vezetésében történt változások után is biztosított a csapat működése. A Nyugati csoport létszáma lecsökkent, a tavalyi 12 csapatos mezőnyből idén kilencen neveztek. A bajnokság őszi idénye így két és fél hónap alatt lefut. A csökkenő létszám nem tesz jót a színvonalnak sem.