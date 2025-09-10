59 perce
Új edzővel kezdi a futsal-szezont a Nagykanizsai FC – jövő hétfőn jön az ELTE-BEAC
Jövő hétfőn elkezdődik a küzdelem a férfi futsal NB II Nyugati csoportjában. A mezőny tagja a Nagykanizsai FC is, mely hazai pályán rajtol.
A Kanizsa Arénában 19.30 órakor az ELTE-BEAC lesz a vendég. A Nagykanizsai FC háza táján több változás is történt a nyáron, a legfontosabb, hogy a játékos-edzői posztról két és fél év után távozott a korábbi válogatott Gyurcsányi Zsolt.
– Az együttest szintén játékos-edzőként Kovács György irányítja majd – árulta el a kanizsai klubvezetés részéről Mulasics Balázs. – Játékosfronton még javában tárgyalunk, a keretünk még nem végleges.
A Nagykanizsai FC ismét a felsőházba vágyik
Az előző idényben az ötödik helyen végzett kanizsai legénység a tízcsapatos mezőnyben, és alighanem újra megcélozza a felsőházi rájátszást. A riválisok közt többségben vannak a fővárosi csapatok. Az első ellenfélen túl ezek közé tartozik a TFSE is, amely az élvonalból tért vissza.