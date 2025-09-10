Új edzővel kezdi a futsal-szezont a Nagykanizsai FC – jövő hétfőn jön az ELTE-BEAC

A Kanizsa Arénában 19.30 órakor az ELTE-BEAC lesz a vendég. A Nagykanizsai FC háza táján több változás is történt a nyáron, a legfontosabb, hogy a játékos-edzői posztról két és fél év után távozott a korábbi válogatott Gyurcsányi Zsolt.

Helyzetben Kovács György, a Nagykanizsai FC új játékos-edzője.

Fotó: archív/Szakony Attila

– Az együttest szintén játékos-edzőként Kovács György irányítja majd – árulta el a kanizsai klubvezetés részéről Mulasics Balázs. – Játékosfronton még javában tárgyalunk, a keretünk még nem végleges.

A Nagykanizsai FC ismét a felsőházba vágyik

Az előző idényben az ötödik helyen végzett kanizsai legénység a tízcsapatos mezőnyben, és alighanem újra megcélozza a felsőházi rájátszást. A riválisok közt többségben vannak a fővárosi csapatok. Az első ellenfélen túl ezek közé tartozik a TFSE is, amely az élvonalból tért vissza.