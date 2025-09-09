szeptember 9., kedd

Gyász

1 órája

Elhunyt Molnár László, a ZMLSZ korábbi elnöke

Gyászol a zalai labdarúgóélet. Életének 77. évében elhunyt a Molnár László, a Zala Megyei Labdarúgó Szövetség korábbi elnöke.

Kerkai Attila

Molnár László 2002. és 2008. között állt az akkor még önállóan működő  Zala Megyei Labdarúgó Szövetség élén elnökként. A ZMLSZ  nemcsak a zalai, de az NB III.-as Bakony csoport küzdelmeit is rendezte ebben az időszakban. Molnár László a sport  szeretetét gyermekeinek is átadta, hiszen fia, Molnár Balázs válogatott labdarúgó lett, a ZTE FC 2002-es bajnokcsapatának a tagja, lánya, Molnár Anita pedig élvonalbeli kosárlabdázóként a Zala Volán TE  színeiben játszott. 

Molnár Lászlótól szeptember 12-én, pénteken,  12.30 órától vesznek végső búcsút a zalaegerszegi Újtemetőben.   

 

