Molnár László 2002. és 2008. között állt az akkor még önállóan működő Zala Megyei Labdarúgó Szövetség élén elnökként. A ZMLSZ nemcsak a zalai, de az NB III.-as Bakony csoport küzdelmeit is rendezte ebben az időszakban. Molnár László a sport szeretetét gyermekeinek is átadta, hiszen fia, Molnár Balázs válogatott labdarúgó lett, a ZTE FC 2002-es bajnokcsapatának a tagja, lánya, Molnár Anita pedig élvonalbeli kosárlabdázóként a Zala Volán TE színeiben játszott.

Elhunyt Molnár László, a ZMLSZ korábbi elnöke

Molnár Lászlótól szeptember 12-én, pénteken, 12.30 órától vesznek végső búcsút a zalaegerszegi Újtemetőben.