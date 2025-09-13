MOL Magyar Kupa: a ZTE FC gólfesztivált tartott, 13 találatig jutott, kiesett az FC Nagykanizsa (frissítve nyilatkozatokkal, galériával)

Eljött a MOL Magyar Kupában a 3. forduló ideje, azaz a legjobb 64 csapat döntött a továbbjutásról. A ZTE FC a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei I. osztályban szereplő Swiss Krono Vásárosnamény SE otthonában lépett pályára, az NB III.-ban élcsapatnak számító FC Nagykanizsa pedig az NB II.-es HR-Rent Kozármisleny csapatával vette fel a harcot.

A MOL Magyar Kupában végre volt mit ünnepelniük a ZTE FC játékosainak. A képen Joao Victor és Skribek Alen (balról), akik mindketten betaláltak Vásárosnaményban.

Fotó: Szekeres Péter

A ZTE FC tizenhárom találatig meg sem állt

Swiss Krono Vásárosnamény SE–ZTE FC 0-13 (0-4)

Vásárosnamény, 1200 néző. Jv.: Zimmermann.

ZTE FC: Mauricio - Lima, Várkonyi, Peraza, Papp Cs. (Borges, 58.) - Szendrei (Klausz, 46.), Csonka, Bodnár, Nagy Zs (Bitka, 58.) - Skribek (Maxuell, 46.), Joao Victor (Amato, 46.). Vezetőedző: Nuno Campos.

Vásárosnamény: Nagy P. (Csordás, 46.) - Géci, Gere (Kálmán B., 74.), Szabó, Hadadi - Deskó, Chepak (Marozsán, 53.), Opemipo (Illés, 46.), Orosz - Újvári, Kopor (Vass, 74.). Vezetőedző: Varga Gábor.

Gólszerzők: Géci (8., 78. - mindkettő öngól), Skribek (12. - 11-esből), Joao Victor (30.), Bodnár (32.), Maxuell (52.), Amato (46.), Klausz (59.), Borges (63.), Csonka (67.), D. Lima (61., 77., 80.), Bitca (83.).

Kiállítva: (Hadadi (45).

Nagy volt a készülődés az ország túlsó felén, de ez természetes is. Egy kiscsapat, a Vásárosnamény fogadott egy élvonalbeli együttest, a ZTE FC-t, és a szabolcsi városban szombaton szinte minden erről a találkozóról szólt. Az egerszegiek már pénteken elutaztak, hiszen mégis csak 540 kilométer választja el a két várost egymástól. A ZTE FC egy kicsivel közelebb szállt meg, méghozzá Kisvárdán, de az sincs éppen a szomszédban.

Az egerszegiek kapuját a szezon során először védte a szlovén U21-es válogatott Zan Mauricio, illetve először kapott helyet a kezdőben Nagy Zsombor is. Nuno Campos vezetőedző csapata nagyon gyorsan vezetéshez jutott, majd az első tizenöt perc végén már kettővel ment. Nagy fölényben futballozott a lelkes hazaiak ellen a zalai együttes, azt nem mondhatnánk, hogy a vásárosnaményi közönség legnagyobb bánatára... Valóban összejött az ezer feletti nézőszám, és ha már kijöttek ennyien, gólokat szerettek volna látni, még úgy is, hogy nem csak hazaiakat... Már az első félidőben megfogyatkozott a Vásárosnamény csapata egy kemény belépő okán, aztán Daniel Lima és Skribek Alen korai találatai után a félidő hajrájában Joao Victor és Bodnár Gergő is betalált.