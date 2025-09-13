5 órája
MOL Magyar Kupa: a ZTE FC gólfesztivált tartott, 13 találatig jutott, kiesett az FC Nagykanizsa (frissítve nyilatkozatokkal, galériával)
A ZTE FC idegenben, az FC Nagykanizsa pedig idehaza várta a kupahétvégét. A labdarúgó MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapat közé kiírt találkozókon szombaton a ZTE FC a Vásárosnamény vendége volt, az FC Nagykanizsa pedig idehaza várta a Kozármisleny csapatát.
A szombati MOL Magyar Kupa kanizsai találkozóján az FC Nagykanizsa támadója, Lőrincz Bence ezzel a látványos ollózással próbálkozik a Kozármisleny ellen.
Fotó: Pezzetta Umberto
Eljött a MOL Magyar Kupában a 3. forduló ideje, azaz a legjobb 64 csapat döntött a továbbjutásról. A ZTE FC a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei I. osztályban szereplő Swiss Krono Vásárosnamény SE otthonában lépett pályára, az NB III.-ban élcsapatnak számító FC Nagykanizsa pedig az NB II.-es HR-Rent Kozármisleny csapatával vette fel a harcot.
A ZTE FC tizenhárom találatig meg sem állt
Swiss Krono Vásárosnamény SE–ZTE FC 0-13 (0-4)
Vásárosnamény, 1200 néző. Jv.: Zimmermann.
ZTE FC: Mauricio - Lima, Várkonyi, Peraza, Papp Cs. (Borges, 58.) - Szendrei (Klausz, 46.), Csonka, Bodnár, Nagy Zs (Bitka, 58.) - Skribek (Maxuell, 46.), Joao Victor (Amato, 46.). Vezetőedző: Nuno Campos.
Vásárosnamény: Nagy P. (Csordás, 46.) - Géci, Gere (Kálmán B., 74.), Szabó, Hadadi - Deskó, Chepak (Marozsán, 53.), Opemipo (Illés, 46.), Orosz - Újvári, Kopor (Vass, 74.). Vezetőedző: Varga Gábor.
Gólszerzők: Géci (8., 78. - mindkettő öngól), Skribek (12. - 11-esből), Joao Victor (30.), Bodnár (32.), Maxuell (52.), Amato (46.), Klausz (59.), Borges (63.), Csonka (67.), D. Lima (61., 77., 80.), Bitca (83.).
Kiállítva: (Hadadi (45).
Nagy volt a készülődés az ország túlsó felén, de ez természetes is. Egy kiscsapat, a Vásárosnamény fogadott egy élvonalbeli együttest, a ZTE FC-t, és a szabolcsi városban szombaton szinte minden erről a találkozóról szólt. Az egerszegiek már pénteken elutaztak, hiszen mégis csak 540 kilométer választja el a két várost egymástól. A ZTE FC egy kicsivel közelebb szállt meg, méghozzá Kisvárdán, de az sincs éppen a szomszédban.
Az egerszegiek kapuját a szezon során először védte a szlovén U21-es válogatott Zan Mauricio, illetve először kapott helyet a kezdőben Nagy Zsombor is. Nuno Campos vezetőedző csapata nagyon gyorsan vezetéshez jutott, majd az első tizenöt perc végén már kettővel ment. Nagy fölényben futballozott a lelkes hazaiak ellen a zalai együttes, azt nem mondhatnánk, hogy a vásárosnaményi közönség legnagyobb bánatára... Valóban összejött az ezer feletti nézőszám, és ha már kijöttek ennyien, gólokat szerettek volna látni, még úgy is, hogy nem csak hazaiakat... Már az első félidőben megfogyatkozott a Vásárosnamény csapata egy kemény belépő okán, aztán Daniel Lima és Skribek Alen korai találatai után a félidő hajrájában Joao Victor és Bodnár Gergő is betalált.
A zalai gólgyártás a második félidőben is folytatódott. Sorra lőtték a gólokat a ZTE játékosai, köztük a csereként pályára lépők is, hiszen nyugodtan bevethetett bárkit Nuno Campos. A második félidő közepére már megduplázta góljai számát a ZTE, a kérdés az lehetett, meglesz-e a tíz. Csonka góljával közeledett ez a szám, hiszen kilencnél járt a zalai csapat. S mi az, hogy meglett! A ZTE FC végül tizenhárom találatig jutott, ez lett a nyerő szám ezen a napon.
Nuno Campos nagyon elégedett volt a látottakkal
– Teljesítettük a feladatunkat, és meggyőző győzelmet arattunk. Nagyon elégedett vagyok a játékosaimmal, hiszen rendkívül komolyan, fegyelmezetten és hozzáértően játszottak, miközben tiszteletben tartották az ellenfelet is. Ezt a sikerből fakadó lendületet most a bajnoki mérkőzésekre kell továbbvinnünk. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a hét első edzésére ez az eredmény már a múlté lesz, és kizárólag a következő feladatokra koncentrálunk – nyilatkozta Nuno Campos a találkozó után a klub honlapján.
Vásárosnamény SE - ZTE FCFotók: Sipeki Péter (Kelet-Magyarország)
Nyert a Kozármisleny, kiesett az FC Nagykanizsa
Nagykanizsán is osztálykülönbség volt a két mérkőző fél között, de itt csak egy liga választotta el egymástól az NB III.-as FC Nagykanizsát és az NB II.-es Kozármislenyt..
FC Nagykanizsa–HR Rent Kozármisleny 1-2 (0-2)
Nagykanizsa, 400 néző. Jv.: Bana.
FC Nagykanizsa: Mészáros - Varga D., Szanyi, Vékony, Nemes - Medgyesi (Vajda R., 58.) - Nagy E. (Godzsajev, 49.), Lőrincz A., Horváth B. (János n., 86.), Lőrincz B. - Dragóner (Ekker, 58.). Vezetőedző: Gabala Krisztián.
Kozármisleny: Lékai - Bakó (Zamostny, 73.), Bíró, Horváth D, Turi - Babinszky (Kocsis D., 73.), Kozics, Pupp (Dóra, 7.), Vajda R., Szalka (Kócs-Washburn, 46.) - Jelena (Pesti, 62.). Vezetőedző: Pinezits Máté.
Gólszerzők: Lőrincz B. (68), illetve Babinszky (45+1.), Bíró (45+3.).
Nagy volt a várakozás Nagykanizsán, ahol az NB II.-es csapat számára a lehető legrosszabb forgatókönyv szerint kezdődött a találkozó. Mindjárt a mérkőzés elején Pupp Zétény egy rossz mozdulat következtében az első jelentések szerint keresztszalag-szakadást szenvedett, így le kellett őt cserélni. A találkozó küzdelmesen folytatódott, s meghatározó lett végül a félidő vége. Ekkor a Kozármisleny, már a hosszabbítás perceiben kétszer is kihasználta a hazaiak figyelmetlenségét.
A második félidőben az FC Nagykanizsa igyekezett mindent megtenni azért, hogy közelebb kerüljön ellenfeléhez, erőfeszítését a 68. percben gól koronázta. Az egyenlítés és a hosszabbítás viszont már nem jött össze, így a baranyaiakat jutottak be a kupában a legjobb 32 közé.
Gabala Krisztián szerint mindent megtettek
Gabala Krisztián, az FC Nagykanizsa szakvezetője lapunknak így nyilatkozott a mérkőzés után:
– Először is gratulálok az ellenfélnek. Kimondottan jó iramú mérkőzést játszottunk a Kozármislennyel, nagy taktikai csata mellett. A vendégek megleptek bennünket a direkt futballjukkal, ami eddig talán nem volt rájuk jellemző. Sajnos kétszer is belehibáztunk a játékba, bár nem értettem, miért kell hosszabbítani ennyit, de abban a két-három percben elment a mérkőzés. A második félidőben mindent megtettünk az egalizálásért, ám csak a szépítésre futotta. Összességében elégedett vagyok a csapattal, mert jó irányba mozdultunk el játékban.