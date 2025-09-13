27 perce
Magyar Kupa: a ZTE FC gólfesztivált tartott, 13 találatig jutott (cikkünk frissül)
A ZTE FC idegenben, az FC Nagykanizsa pedig idehaza várta a kupahétvégét. A labdarúgó MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapat közé kiírt találkozókon szombaton a ZTE FC a Vásárosnamény vendége volt, az FC Nagykanizsa pedig idehaza várta a Kozármisleny csapatát.
Eljött a MOL Magyar Kupában a 3. forduló ideje, azaz a legjobb 64 csapat döntött a továbbjutásról. A ZTE FC ellenfele a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei I. osztályban szereplő Swiss Krono Vásárosnamény SE otthonában lépett pályára, az NB III.-ban élcsapatnak számító FC Nagykanizsa pedig az NB II.-es HR-Rent Kozármisleny csapatával vette fel a harcot.
A ZTE FC tizenhárom találatig meg sem állt
Swiss Krono Vásárosnamény SE - ZTE FC 0-13 (0-4)
Vásárosnamény, 1200 néző. Jv.: Zimmermann.
ZTE FC: Mauricio - Lima, Várkonyi, Peraza, Papp Cs. - Szendrei, Csonka, Bodnár, Nagy Zs - Skribek, Joao Victor. Vezetőedző: Nuno Campos.
Vásárosnamény: Nagy P. - Géci, Gere, Szabó, Hadadi - Deskó, Chepak, Opemipo, Orosz - Újvári, Kopor. Vezetőedző: Varga Gábor.
Gólszerzők: D. Lima (10., 65., 79.), Skribek (15. - 11-esből). Joao Victor (37.), Bodnár (40.), Alegria (52.), Klausz (62.), Borges (66.), Csonka (65.), Amato (76.), Bitca (80.)
Nagy volt a készülődés az ország túlsó felén, de ez természetes is. Egy kiscsapat, a Vásárosnamény fogadott egy élvonalbeli csapatot, a ZTE FC-t és a szabolcsi városban szombaton szinte minden erről a találkozóról szólt. Az egerszegiek már pénteken elutaztak, hiszen mégis csak 540 kilométer választotta el a két várost egymástól. A ZTE FC egy kicsivel közelebb szállt meg, méghozzá Kisvárdán, de az sincs éppen a szomszédban.
Az egerszegiek kapuját a szezon sortán először védte a szlovén U21-es válogatott Zan Mauricio, illetve először kapott helyet a kezdőben Nagy Zsombor is. Nuno Campos vezetőedző csapata nagyon gyorsan vezetéshez jutott, majd az első tizenöt perc végén már kettővel ment. Nagy fölényben futballozott a lelkes hazaiak ellen a zalai együttes, azt nem mondhatnánk, hogy a vásárosnaményi közönség legnagyobb bánatára... Valóban összejött az ezer feletti nézőszám és ha már kijöttek ennyien, gólokat szerettek volna látni, még úgy is, hogy nem csak hazaiakat... Már az első félidőben megfogyatkozott a Vásárosnamény csapata egy kemény belépő okán, aztán David Lima és Skribek Alen korai találatai után a félidő hajrájában Joao Victor és Bodnár Gergő is betalált.
A zalai gólgyártás aztán a második félidőben is folytatódott. Sorra lőtték a gólokat a ZTE játékosai, köztük a csereként pályára lépők is, hiszen nyugodtan bevethetett bárkit Nuno Campos. A második félidő közepére már megduplázta góljai számát a ZTE, a kérdés az lehetett, meglesz-e a tíz. Csonka góljával közeledett ez a szám, hiszen kilencnél járt a zalai csapat. Mi az, hogy meglett! A ZTE FC végül tizenhárom találatig jutott, ez lett a nyerő szám ezen a napon.
A félidőben vezet a Kozármisleny Nagykanizsán
Nagykanizsán is osztálykülönbség volt a két mérkőző fél között, de itt csak egy liga választotta el egymástól az NB III.-as FC Nagykanizsát és az NB II.-es Kozármislenyt..
FC Nagykanizsa - HR Rent Kozármisleny 0-2 - a szünetben
Nagykanizsa, néző. Jv.: Bana.
FC Nagykanizsa: Mészáros - Varga D., Szanyi, Vékony, Nemes - Medgyesi - Nagy E., Lőrincz A., Horváth B., Lőrincz B. - Dragóner. Vezetőedző: Gabala Krisztián.
Kozármisleny: Lékai - Bakó, Bíró, Horváth D, Turi - Babinszky, Kozics, Pupp, Vajda R., Szalka - Jelena. Vezetőedző: Pinezits Máté.