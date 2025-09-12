Dödölle és futball? Ez a párosítás működhet, és megszülethet a ZTE FC első sikere is

A legjobb 64 között már az NB I.-es és az NB II.-es csapatok is csatlakoztak a MOL Magyar Kupa mezőnyéhez. Ebben a körben a zalai színeket az FC Nagykanizsa és a ZTE FC képviseli, közülük előbbi szerepelhet hazai környezetben, míg az élvonalbeli egerszegiek igencsak messze utaznak.

A MOL Magyar Kupa legjobb 64 csapata között az FC Nagykanizsa (kékben) a Kozármislenyt fogadja szombaton 15 órától. A dél-zalaiak nagy bravúrt érnének el, ha továbbjutnának.

Fotó: Szakony Attila

A MOL Magyar Kupa és a város napja így találkozhat...

Beharangozónkat kezdjük a hazai összecsapással. Amiatt is, hiszen az NB III.-as FC Nagykanizsának egy magasabb osztályban, az NB II.-ben szereplő ellenfél, a Kozármisleny jutott. A baranyai együttes az elmúlt két szezonban élcsapatnak számított a második vonalban, a mostani szezonban viszont egyelőre sereghajtó, de... A klub tragikus időket élt meg, hiszen a közelmúltban elhunyt Feleki Attila tulajdonos, ám a napokban jelentették be, hogy új tulajdonosi kör vezeti a klubot, ám a régi szellemiséget megőrizve. Négy új labdarúgót is igazolt még a Kozármisleny.

– Egy teljesen modern felfogású csapat lesz az ellenfelünk a kupában, nem véletlenül szerepeltek ennyire eredményesen az elmúlt szezonban is. Fiatal edzőjük van, magasan védekező, magas presszinget alkalmazó csapatuk. A mostani eredményeik nincsenek összhangban a mutatott játékukkal – vélekedett Gabala Krisztián, az FC Nagykanizsa szakvezetője.

Az FC Nagykanizsa sok nézőre számít

Az FC Nagykanizsa a szombaton 15 órakor kezdődő találkozón szeretne hazai pályán meglepetést okozni. Lánczos Attila, a klub ügyvezetője pedig "összehozná" a városban zajló dödöllefesztivált és a futballt.

– Azt gondolom, hogy a dödöllefesztivál programjai mellett a kupamérkőzés is remek időtöltést kínál, így nagyon bízunk benne, hogy a két közeli helyszín segít majd abban, minél többen jönnek be a stadionba is – említette Lánczos Attila. - Jó lenne, ha nagyon sokan biztatnák a csapatot, hiszen tovább akarunk jutni, és ez egy remek erőfelérő lesz számunkra.

A legutóbbi fordulóban kiállított Ekker Milán két bajnoki meccsre szóló eltiltást kapott, így a Kozármisleny ellen akár pályára is léphet, viszont a jövő vasárnapi, FTC II. elleni hazai rangadót biztosan kihagyja.