Kupahétvége zalaiakkal

1 órája

Dödölle és futball? Ez a párosítás működhet, és megszülethet a ZTE FC első sikere is

A válogatott világbajnoki selejtezői után kupahétvége következik a magyar labdarúgásban. Péntektől vasárnapig rendezik meg a MOL Magyar Kupa legjobb 64 csapatának találkozóit, benne két zalai érdekeltségű mérkőzést. Szombaton az FC Nagykanizsa idehaza, a ZTE FC pedig idegenben lép pályára, hogy kiharcolja a továbbjutást.

Kerkai Attila

A legjobb 64 között már az NB I.-es és az NB II.-es csapatok is csatlakoztak a MOL Magyar Kupa mezőnyéhez. Ebben a körben a zalai színeket az FC Nagykanizsa és a ZTE FC képviseli, közülük előbbi szerepelhet hazai környezetben, míg az élvonalbeli egerszegiek igencsak messze utaznak. 

A MOL Magyar Kupa legjobb 64 csapata között az FC Nagykanizsa (kékben) a Kozármislenyt fogadja szombaton 15 órától. A dél-zalaiak nagy bravúrt érnének el, ha továbbjutnának. 
Fotó: Szakony Attila

A MOL Magyar Kupa és a város napja így találkozhat...

Beharangozónkat kezdjük a hazai összecsapással. Amiatt is, hiszen az NB III.-as FC Nagykanizsának egy magasabb osztályban, az NB II.-ben szereplő ellenfél, a Kozármisleny jutott. A baranyai együttes az elmúlt két szezonban élcsapatnak számított a második vonalban, a mostani szezonban viszont egyelőre sereghajtó, de... A klub tragikus időket élt meg, hiszen a közelmúltban elhunyt Feleki Attila tulajdonos, ám a napokban jelentették be, hogy új tulajdonosi kör vezeti a klubot, ám a régi szellemiséget megőrizve. Négy új labdarúgót is igazolt még a Kozármisleny. 

Egy teljesen modern felfogású csapat lesz az ellenfelünk a kupában, nem véletlenül szerepeltek ennyire eredményesen az elmúlt szezonban is. Fiatal edzőjük van, magasan védekező, magas presszinget alkalmazó csapatuk. A mostani eredményeik nincsenek összhangban a mutatott játékukkal vélekedett Gabala Krisztián, az FC Nagykanizsa szakvezetője. 

Az FC Nagykanizsa sok nézőre számít

Az FC Nagykanizsa a szombaton 15 órakor kezdődő találkozón szeretne hazai pályán meglepetést okozni. Lánczos Attila, a klub ügyvezetője pedig "összehozná" a városban zajló dödöllefesztivált és a futballt. 

Azt gondolom, hogy a dödöllefesztivál programjai mellett a kupamérkőzés is remek időtöltést kínál, így nagyon bízunk benne, hogy a két közeli helyszín segít majd abban, minél többen jönnek be a stadionba is említette Lánczos Attila. - Jó lenne, ha nagyon sokan biztatnák a csapatot, hiszen tovább akarunk jutni, és ez egy remek erőfelérő lesz számunkra. 

A legutóbbi fordulóban kiállított Ekker Milán két bajnoki meccsre szóló eltiltást kapott, így a Kozármisleny ellen akár pályára is léphet, viszont a jövő vasárnapi, FTC II. elleni hazai rangadót biztosan kihagyja. 

A ZTE FC együttese (a képen Joao Victor) a MOL Magyar Kupában a lehető legtávolabbi csapathoz látogat, Vásárosnaményba. 
Fotó: Pezzetta Umberto

ZTE FC: megszületik a szezon első sikere? 

A ZTE FC együttese pedig szombaton 14 órától a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei I. osztályban szereplő Vásárosnamény vendége lesz. Az egerszegiek az 540 kilométeres távolságnak már pénteken nekivágtak. A továbbjutás alapkérdés a zalai csapat számára,, amelyhez a héten megérkezett a legutolsó két igazolás, a brazil Diego Borges és a spanyol José Calderón is. Az, hogy Vásárosnaményban játszanak-e, majd Nuno Campos eldönti. Viszont komoly tétje van a találkozónak. A 2025-2026-os szezonban a ZTE FC-nek még nincs győzelme tétmérkőzésen. Most, a hetedik fellépésen meglehet az első siker. 

 

