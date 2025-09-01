Múlt héten hét gólt kapott, most hetet rúgott a Bocfölde a II. osztályban (galéria)

Zalaszentiván–Alsópáhok-Zalaapáti 2–2 (1–2)

Zalaszentiván. Jv.: Táncos Sz.

Zalaszentiván: Ihász – Koronczi, Balogh B., Rinkó, Mészáros, Richter (Leposa), Pámel, Kiss B., Káli, Györgye, Németh A. Játékos-edző: Kovács Tamás.

Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Mikola (Nyári), Balaton, Nagy M. (Horváth D.), Darmai, Pesti, Karancz, Horváth Zs. (Fekete), Tóth T., Szokoli. Edző: Kocsis Norbert.

Jó iramú mérkőzésen a tartalékos hazai csapat nagyot küzdve megérdemelten szerzett pontot a jobb játékerőt képviselő vendégek ellen.

Gólszerzők: Györgye, Németh A., ill. Pesti, Darmai.

Jók: az egész csapat, ill. Karancz, Darmai, Balaton, Pesti.

Letenye–Miklósfa 6–0 (1–0)

Letenye. Jv.: Lakics P.

Letenye: Soós – Bódi, Németh P. (Vittman), Őri A., Őri Cs., Móricz (Kozári), Őri M., Bakonyi (Kovács P.), Hácskó (Mezei Do.), Csesztregi (Mezei Dá.), Szilágyi. Edző: Takács Árpád.

Miklósfa: Varga T. – Bodó, Zsiga B. (Kocsis), Horváth Zs., Takács (Orsós M.), Zsiga K., Gombos (Gabai), Horváth R. (Neubauer), Orsós I., Baksai (Orsós K.), Fábián. Edző: Bolla József.

Megérdemelt hazai siker. A játék minden elemében a vendégcsapat fölé nőtt a Letenye.

Gólszerzők: Őri M. (4), Kozári, Szilágyi.

Jók: Őri M. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Varga T., Zsiga B.

Cserszegtomaj–Kertigepvilag.hu Böde 0–1 (0–0)

Cserszegtomaj. Jv.: Siket L.

Cserszegtomaj: Mester (Emecz) – Tarnóczai, Sándor, Lázár, Baki, Kovács Ri., Szeles, Ács, Ötvös, Németh Sz., Kovács Ro. Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Böde: Timbókovics – Bodó (Illés), Turi, Éder, Odonics, Horváth Sz. (Kiss M.), Flander, Kócza (Pánczél), Erdélyi, Babati, Sluka. Edző: Horváth András.

Két jó csapat találkozóján ellentétes félidőket követően a vendégcsapat az utolsó percekben szerezte meg a győztes találatot. A mérkőzés összképe alapján a hazai együttes nem érdemelt vereséget.

Gólszerző: Flander.

Jók: az egész csapat, ill. Illés, Erdélyi, Turi, Éder, Flander.

Zalaszentmihály–Óhíd 4–0 (1–0)

Zalaszentmihály. Jv.: Táncos Sz.

Zalaszentmihály: Sebestyén L. – Csilits, Soós M., Kiss Sz., Varga P., Sebestyén B. (Szabó B.), Soós B., Soós G., Horváth M., Kovács K., Janda (Szabó M.). Edző: Balog Zoltán.

Óhíd: Szabó Z. – Nagy A., Kiss G. (Csik), Palkovics (Miklósovics), Párizs, Mándly (Major), Sebestyén, Hegedűs L., Csizmazia, Hegedüs P., Horváth D. Edző: Kiss József.

Megérdemelten nyert a hazai csapat

Gólszerzők: Varga P. (2), Soós B., Soós M.

Jók: az egész csapat, ill. senki.