Vármegyei foci

1 órája

Múlt héten hét gólt kapott, most hetet rúgott a Bocfölde a II. osztályban (galéria)

Címkék#megyei foci#megye III#foci

A hét végén a 2. fordulót rendezték a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztályában. Másodszor is 1-0-ra nyert a Böde és tartja a lépést az ismét gólzáporos győzelmet arató újonc Letenyével. A Bocfölde javította az első fordulóbeli kisiklását, akkor hét gólt kapott, most hetet rúgott.

Zaol.hu
Múlt héten hét gólt kapott, most hetet rúgott a Bocfölde a II. osztályban (galéria)

A páterdombi Vincze Ádám (piros-feketében) tartja a labdát a keszthelyi Molnár Csaba mellett a két csapat hét végi, 2–2-es döntetlennel zárult találkozóján

Fotó: Szekeres Péter

Zalaszentiván–Alsópáhok-Zalaapáti 2–2 (1–2)
Zalaszentiván. Jv.: Táncos Sz.
Zalaszentiván: Ihász – Koronczi, Balogh B., Rinkó, Mészáros, Richter (Leposa), Pámel, Kiss B., Káli, Györgye, Németh A. Játékos-edző: Kovács Tamás.
Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Mikola (Nyári), Balaton, Nagy M. (Horváth D.), Darmai, Pesti, Karancz, Horváth Zs. (Fekete), Tóth T., Szokoli. Edző: Kocsis Norbert.
Jó iramú mérkőzésen a tartalékos hazai csapat nagyot küzdve megérdemelten szerzett pontot a jobb játékerőt képviselő vendégek ellen.
Gólszerzők: Györgye, Németh A., ill. Pesti, Darmai.
Jók: az egész csapat, ill. Karancz, Darmai, Balaton, Pesti.

Letenye–Miklósfa 6–0 (1–0)
Letenye. Jv.: Lakics P.
Letenye: Soós – Bódi, Németh P. (Vittman), Őri A., Őri Cs., Móricz (Kozári), Őri M., Bakonyi (Kovács P.), Hácskó (Mezei Do.), Csesztregi (Mezei Dá.), Szilágyi. Edző: Takács Árpád.
Miklósfa: Varga T. – Bodó, Zsiga B. (Kocsis), Horváth Zs., Takács (Orsós M.), Zsiga K., Gombos (Gabai), Horváth R. (Neubauer), Orsós I., Baksai (Orsós K.), Fábián. Edző: Bolla József.
Megérdemelt hazai siker. A játék minden elemében a vendégcsapat fölé nőtt a Letenye.
Gólszerzők: Őri M. (4), Kozári, Szilágyi.
Jók: Őri M. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Varga T., Zsiga B.

Cserszegtomaj–Kertigepvilag.hu Böde 0–1 (0–0)
Cserszegtomaj. Jv.: Siket L.
Cserszegtomaj: Mester (Emecz) – Tarnóczai, Sándor, Lázár, Baki, Kovács Ri., Szeles, Ács, Ötvös, Németh Sz., Kovács Ro. Játékos-edző: Németh Szabolcs.
Böde: Timbókovics – Bodó (Illés), Turi, Éder, Odonics, Horváth Sz. (Kiss M.), Flander, Kócza (Pánczél), Erdélyi, Babati, Sluka. Edző: Horváth András.
Két jó csapat találkozóján ellentétes félidőket követően a vendégcsapat az utolsó percekben szerezte meg a győztes találatot. A mérkőzés összképe alapján a hazai együttes nem érdemelt vereséget.
Gólszerző: Flander.
Jók: az egész csapat, ill. Illés, Erdélyi, Turi, Éder, Flander.

Zalaszentmihály–Óhíd 4–0 (1–0)
Zalaszentmihály. Jv.: Táncos Sz.
Zalaszentmihály: Sebestyén L. – Csilits, Soós M., Kiss Sz., Varga P., Sebestyén B. (Szabó B.), Soós B., Soós G., Horváth M., Kovács K., Janda (Szabó M.). Edző: Balog Zoltán.
Óhíd: Szabó Z. – Nagy A., Kiss G. (Csik), Palkovics (Miklósovics), Párizs, Mándly (Major), Sebestyén, Hegedűs L., Csizmazia, Hegedüs P., Horváth D. Edző: Kiss József.
Megérdemelten nyert a hazai csapat
Gólszerzők: Varga P. (2), Soós B., Soós M.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Nagykapornak–Bocfölde 3–7 (2–5)
Nagykapornak. Jv.: Vető A.
Nagykapornak: Rezneki (Földes) – Hegyi, Gyenese (Görcsi), Vida (Orbán), Németh P. (Dandi), Németh M., Szabó B., Deák, Lakatos, Fekete (Farkas F.), Liska.
Bocfölde: Gosztolai – Balázs (Szujker), Vizsy D. (Gyuk), Vizsy M. (Pethő), Csurgai D., Ruzsics (Takács), Dormán (Kancsal), Sipos (Illés), Csurgai B. (Kalamár), Mikó, Bognár. Edző: Játékos-edző: Bognár Péter.
Az enerváltan játszó hazai csapat ellen megérdemelt vendégsiker.
Gólszerzők: Lakatos, Deák, Gyenese, ill. Vizsy M. (2), Vizsy D. (11-esből), Dormán, Balázs, Mikó, Csurgai D.
Jók: senki, ill. Csurgai D. Mikó, Vizsy M. és az egész csapat.

Zalaware-Botfa–Technoroll Teskánd II 1–1 (1–0)
Zalaegerszeg. Jv.: Lebár D.
Botfa: Gaál – Couves Ricky (Németh G.), Ruzsics, Odonics (Németh Á.), Elek (Nagy P.), Koczfán, Benke (Németh B.), Szabó Z. (Kis), Kecskés, Mátyás, Tóth Zs. Edző: Nagy Péter.
Teskánd II: Szemes – Horváth K., Gecseg, Csillag, Peti (Holczmüller), Horváth M., Kovács M., Lepár, Kiss D., Szabó B. (Tóth B.), Somogyi (Hrotkó). Játékos-edző: Gecseg Ádám.
A játék képe alapján igazságos döntetlen.
Gólszerzők: Couves Ricky, ill. Horváth M.
Jók: Elek, Kecskés, ill. Horváth M., Szabó, Horváth K.

Windoor-Páterdomb–Keszthelyi Haladás 2–2 (2–1)
Zalaegerszeg. Jv.: Földszin A.
Páterdomb: Szilasi – Németh Ba., Tuboly, Gyenese R. (Németh Be.), Vincze, Csikós, Csiszár (Izsán), Major (Viola), Kalamár, Méhes (Kultsár), Gyenese T. Edző: Bencze Péter.
Keszthely: Pintér – Király, Fábián, Császár, Lázár, Lajtai (Lakatos), Molnár Cs., Pétervári, Pál (Farkas K.), Baranyai, Balázs (Lóth). Edző: Lajtai Roland.
Két ellentétes félidő, igazságos döntetlen.
Gólszerzők: Csiszár, Baranyai (öngól), ill. Pétervári, Fábián.
Jók: Major Á., Csikós, Kalamár, ill. Király, Lázár, Lajtai.

Vármegyei II. osztály: Páterdomb–Keszthely

Fotók: Szekeres Péter

 

