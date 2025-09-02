Szünet után a gólok is megérkeztek Nagylengyelbe, egy félidő alatt nyolc találat született (galéria)

Északi-csoport

Zalaszentgyörgy–Göcsej Németfalu 2–2 (1–1)

Zalaszentgyörgy. Jv.: Kondákor P.

Zalaszentgyörgy: Zsiga – Bödör Gy. (Laposa), Végh (Bödör B.), Czömpöl, Sári (Patona), Csonka (Varga D., Tóth-Máté), Fekete, Némethy, Lackó, Gulyás, Sütheő. Játékos-edző: Kovács Balázs.

Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Pilise (Pataki), Domján, Ragán, Anti, Ábrahám, Kovács M. (Bertók D.), Solymosi, Bertók J., Vass. Edző: Péteri Gáspár.

Gólszerzők: Gulyás, Némethy, ill. Bertók J., Domján.

Jók: az egész csapat, ill. Ragán (a mezőny legjobbja), Vass, Anti.

Babosdöbréte–Zalalövő II-Zalaháshágy 1–10 (0–7)

Babosdöbréte. Jv.: Farsang B.

Babosdöbréte: Németh M. (Kovács Cs.) – Oszlányi, Vass, Nagy J., Goldfinger (Gyöngyössy), Krápicz (Szalai), Németh A., Horváth B. (Fábián), Ánik, Zámodics, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.

Zalalövő II-Zalaháshágy: Horváth Cs. – Bősze (Kulcsár), Vaspöri, Kovács Sz., Fekete, Kalamár (Halmosi), Gál, Málics, Hegedűs (Ivanik), Molnár M. (Sárosi), Völgyi (Laposa). Edző: Kalamár Krisztián.

Gólszerzők: Lakatos, ill. Kovács Sz. (3), Völgyi (2), Gál, Kulcsár, Fekete, Kalamár, Vaspöri.

Jók: Kovács Cs., Ánik, ill. Fekete (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Bak–Sárhida 1–3 (1–2)

Bak. Jv.: Szalai L.

Bak: Gyenese – Szabó D., Szakmeiszter (Bakos), Deák, Szabó S., Sebestyén, Bohár, Pálfi (Antal, Horváth R.), Mészáros, Millei, Kaposvári (Horváth A.). Edző: Eszter Róbert.

Sárhida: Nagy D. – Tóth T., Karakai, Herczeg, Doszpoth (Bakos), Tóth B. (Németh K.), Balogh M. (Balogh T.), Palkovics, Zubor, Hácskó (Szilasi), Pencsov. Edző: Hajdu László.

Gólszerzők: Millei, ill. Balogh T., Balogh M., Hácskó.

Jók: Bohár, ill. az egész csapat.

Police-Ola–Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony 1–2 (0–0)

Zalaegerszeg. Jv.: Dömötör P.

Police-Ola: Horváth M. – Szalay (Pulya), Szili, Karvalics, Zalavári, Goldfinger, Karakai (Balázs), Tar (Széll), Gaál (Szakál), Vizlendvai, Szakos (Szeles). Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.

Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Horváth M. (Morth), Hangácsi, Blaskovics, Hideg, Kovács D., László (Kondor), Ódor, Főző, Horváth T. (Tóth M.), Balogh A. Edző: Pecsics Tibor.

Gólszerzők: Gaál, ill. Kovács D. (2).

Jók: Zalavári, Vizlendvai, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Szeles (90., Police-Ola).