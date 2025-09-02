szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

19°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei III. osztály

47 perce

Szünet után a gólok is megérkeztek Nagylengyelbe, egy félidő alatt nyolc találat született (galéria)

Címkék#megyei foci#megye III#foci

A hét végén folytatódtak a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának küzdelmei is, összeállításunkban az Északi- és a Nyugati-csoport eredményeit mutatjuk.

Zaol.hu
Szünet után a gólok is megérkeztek Nagylengyelbe, egy félidő alatt nyolc találat született (galéria)

A Police-Ola játékosa, Goldfinger Zoltán (kékben) fedezi a labdát az Egervár-Vasboldogasszony elleni mérkőzésen

Fotó: Szekeres Péter

Északi-csoport

Zalaszentgyörgy–Göcsej Németfalu 2–2 (1–1)
Zalaszentgyörgy. Jv.: Kondákor P.
Zalaszentgyörgy: Zsiga – Bödör Gy. (Laposa), Végh (Bödör B.), Czömpöl, Sári (Patona), Csonka (Varga D., Tóth-Máté), Fekete, Némethy, Lackó, Gulyás, Sütheő. Játékos-edző: Kovács Balázs.
Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Pilise (Pataki), Domján, Ragán, Anti, Ábrahám, Kovács M. (Bertók D.), Solymosi, Bertók J., Vass. Edző: Péteri Gáspár.
Gólszerzők: Gulyás, Némethy, ill. Bertók J., Domján.
Jók: az egész csapat, ill. Ragán (a mezőny legjobbja), Vass, Anti.

Babosdöbréte–Zalalövő II-Zalaháshágy 1–10 (0–7)
Babosdöbréte. Jv.: Farsang B.
Babosdöbréte: Németh M. (Kovács Cs.) – Oszlányi, Vass, Nagy J., Goldfinger (Gyöngyössy), Krápicz (Szalai), Németh A., Horváth B. (Fábián), Ánik, Zámodics, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.
Zalalövő II-Zalaháshágy: Horváth Cs. – Bősze (Kulcsár), Vaspöri, Kovács Sz., Fekete, Kalamár (Halmosi), Gál, Málics, Hegedűs (Ivanik), Molnár M. (Sárosi), Völgyi (Laposa). Edző: Kalamár Krisztián.
Gólszerzők: Lakatos, ill. Kovács Sz. (3), Völgyi (2), Gál, Kulcsár, Fekete, Kalamár, Vaspöri.
Jók: Kovács Cs., Ánik, ill. Fekete (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Bak–Sárhida 1–3 (1–2)
Bak. Jv.: Szalai L.
Bak: Gyenese – Szabó D., Szakmeiszter (Bakos), Deák, Szabó S., Sebestyén, Bohár, Pálfi (Antal, Horváth R.), Mészáros, Millei, Kaposvári (Horváth A.). Edző: Eszter Róbert.
Sárhida: Nagy D. – Tóth T., Karakai, Herczeg, Doszpoth (Bakos), Tóth B. (Németh K.), Balogh M. (Balogh T.), Palkovics, Zubor, Hácskó (Szilasi), Pencsov. Edző: Hajdu László.
Gólszerzők: Millei, ill. Balogh T., Balogh M., Hácskó.
Jók: Bohár, ill. az egész csapat.

Police-Ola–Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony 1–2 (0–0)
Zalaegerszeg. Jv.: Dömötör P.
Police-Ola: Horváth M. – Szalay (Pulya), Szili, Karvalics, Zalavári, Goldfinger, Karakai (Balázs), Tar (Széll), Gaál (Szakál), Vizlendvai, Szakos (Szeles). Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.
Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Horváth M. (Morth), Hangácsi, Blaskovics, Hideg, Kovács D., László (Kondor), Ódor, Főző, Horváth T. (Tóth M.), Balogh A. Edző: Pecsics Tibor.
Gólszerzők: Gaál, ill. Kovács D. (2).
Jók: Zalavári, Vizlendvai, ill. az egész csapat.
Kiállítva: Szeles (90., Police-Ola).

Vármegyei III. osztály: Police-Ola–Egervár-Vasboldogasszony

Fotók: Szekeres Péter

Nagylengyel–Tarr Andráshida SC II 7–1 (0–0)
Nagylengyel. Jv.: Tóth B.
Nagylengyel: Pék – Kocsis, Mentes, Farkas A., Vinkó, Lévai R., Déri, Szalai, Halász, Dézsi, Németh D. (Lévai J.). Edző: Németh László.
Andráshida SC II: Molnár M. – Németh M., Némethy, Komáromy, Geszti (Bali), Csiszár, Szacskó, Kustán, Pálinkás, Újj (Ocskó), Zsiborás. Edző: Tóth László.
Gólszerzők: Szalai (5), Halász, Lévai J., ill. Csiszár.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Seldon Hungary Salomvár–Bagod-Boldogfa 5–1 (4–0)
Salomvár. Jv.: Tarsoly J.
Salomvár: Kulcsár G. – Havranek (Báhr), Németh D., Molnár T. (Kulda), Fülöp, Borsos, Radics, Bogár, Schut (Mesics), Kulcsár M., Németh M. Edző: Szujker Attila.
Bagod-Boldogfa: Varga Sz. – Horváth L., Kutasi, Tóth P., Vörös A., Pörösei, Vörös Á., Kiss M. (Kertész), Gergán (Varga M.), Hidi, Tóth A. Edző: Devecser István.
Gólszerzők: Radics (3), Németh M., Németh D., ill. Hidi.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Nyugati-csoport

Tófej Kerámia–Zalabaksa 0–0
Tófej. Jv.: Sándor Sz.
Tófej: Gombos – Fatér, Lukács, Nagy Z., Kovács I., Koroknyai, Belső, Soós B., Kámán, Soós T., Czigány. Edző: Kovács Zoltán.
Zalabaksa: Dóra – Horváth Á., Zabó J., Kámán L. (Kámán P.), Zabó Á., Horváth J., Császár, Bazsika, Kulcsár, Farkas M., Németh R. Edző: Bazsika Ferenc.
Jók: Kovács I., Nagy Z., Belső, ill. az egész csapat.
Kiállítva: Czigány (85., Tófej).

Páka–Bárszentmihályfa 5–1 (2–0)
Páka. Jv.: Németh I.
Páka: Balogh B. – Molnár M. (Kerese Z.), Lukács M., Szabó D. (Kerese D.), Varga B., Varga Zs. (Szever), Harsányi, Lukács T., Bakon, Lovrencsics, Wünsch. Játékos-edző: Szabó Dániel.
Bárszentmihályfa: Pethő – Orsós, Doma, Sebestyén, Kovács L., Németh K. (Ábrahám), Fekete (Kiss T.), Antal, Szupper, Kancsal, Cseke Lengyel. Edző: Kiss Tamás.
Gólszerzők: Lovrencsics (2), Szever, Wünsch, Lukács M., ill. Orsós.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Tormafölde–ADA Nova 2–1 (1–1)
Tormafölde. Jv.: Kovács V.
Tormafölde: Makaró – Vitéz, Pilhoffer, Pozsgai, Czigány, Kondákor, Boa, Igazi, Virágh, Süle Be., Podszkocs. Edző: Polgár Szabolcs.
Nova: Lendvai – Kovács G., Nunkovics, Fehér, Balog Z., Balog Sz., Mihályka, Varga D., Horváth T., Balogh Á., Mayer. Edző: Farkas István.
Gólszerzők: Pozsgai, Igazi, ill. Balog Sz.
Jók: Makaró, Pozsgai, Igazi, ill. Kovács G., Fehér.
Kiállítva: Czigány (31.), Virágh (86.), ill. Balog Sz. (31.).

Becsvölgye–Gutorfölde 2–2 (1–1)
Becsvölgye. Jv.: Vörös L.
Becsvölgye: Németh P. – Domján (Tóth B.), Kiss P., Gerencsér, Salamon (Paál), Németh Márk, Tóth P., Karakai (Horváth Á.), Bécs (Héder), Kerkai (Németh Máté), Nierer. Edző: Geráth Dániel.
Gutorfölde: Tóth T. – Kovács P., Józsa, Liszi Pa., Lecsek, Domján, Hári (Sebők), Liszi Pé. (Palkovics), Szujker (Fischer), Horváth E. (Kaszás), Kocsis.
Gólszerzők: Németh Márk (2), ill. Kocsis, Domján.
Jók: az egész csapat, ill. Tóth T., Kocsis, Józsa.

Zalatárnok–Szilvágy 1–1 (0–0)
Zalatárnok. Jv.: Baranyai R.
Zalatárnok: Máté – Szalai, Kellermann, Farkas Á., Jakab, Rituper J. (Kurucz), Rituper P., Koltai, Balog, Kocsis, Kanta (Tóth M.). Edző: Somogyi Zsolt.
Szilvágy: Dóra G. – Köbli, Keszei, Éder, Kocsis (Németh Á.), Horváth Z., Dóra D., Simon, Czigány, Foki (Domján), Zsiga. Edző: Dóra Attila.
Gólszerzők: Balog, ill. Foki.
Jók: az egész csapat, ill. Keszei, Dóra G. és az egész csapat.
Kiállítva: Koltai (53., Zalatárnok), Rituper P. (88., Zalatárnok).

A Pórszombat–Szécsisziget mérkőzés elmaradt.

Vármegyei III. osztály: Police-Ola–Egervár-Vasboldogasszony

Fotók: Szekeres Péter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu