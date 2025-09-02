47 perce
Szünet után a gólok is megérkeztek Nagylengyelbe, egy félidő alatt nyolc találat született (galéria)
A hét végén folytatódtak a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának küzdelmei is, összeállításunkban az Északi- és a Nyugati-csoport eredményeit mutatjuk.
A Police-Ola játékosa, Goldfinger Zoltán (kékben) fedezi a labdát az Egervár-Vasboldogasszony elleni mérkőzésen
Fotó: Szekeres Péter
Északi-csoport
Zalaszentgyörgy–Göcsej Németfalu 2–2 (1–1)
Zalaszentgyörgy. Jv.: Kondákor P.
Zalaszentgyörgy: Zsiga – Bödör Gy. (Laposa), Végh (Bödör B.), Czömpöl, Sári (Patona), Csonka (Varga D., Tóth-Máté), Fekete, Némethy, Lackó, Gulyás, Sütheő. Játékos-edző: Kovács Balázs.
Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Pilise (Pataki), Domján, Ragán, Anti, Ábrahám, Kovács M. (Bertók D.), Solymosi, Bertók J., Vass. Edző: Péteri Gáspár.
Gólszerzők: Gulyás, Némethy, ill. Bertók J., Domján.
Jók: az egész csapat, ill. Ragán (a mezőny legjobbja), Vass, Anti.
Babosdöbréte–Zalalövő II-Zalaháshágy 1–10 (0–7)
Babosdöbréte. Jv.: Farsang B.
Babosdöbréte: Németh M. (Kovács Cs.) – Oszlányi, Vass, Nagy J., Goldfinger (Gyöngyössy), Krápicz (Szalai), Németh A., Horváth B. (Fábián), Ánik, Zámodics, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.
Zalalövő II-Zalaháshágy: Horváth Cs. – Bősze (Kulcsár), Vaspöri, Kovács Sz., Fekete, Kalamár (Halmosi), Gál, Málics, Hegedűs (Ivanik), Molnár M. (Sárosi), Völgyi (Laposa). Edző: Kalamár Krisztián.
Gólszerzők: Lakatos, ill. Kovács Sz. (3), Völgyi (2), Gál, Kulcsár, Fekete, Kalamár, Vaspöri.
Jók: Kovács Cs., Ánik, ill. Fekete (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.
Bak–Sárhida 1–3 (1–2)
Bak. Jv.: Szalai L.
Bak: Gyenese – Szabó D., Szakmeiszter (Bakos), Deák, Szabó S., Sebestyén, Bohár, Pálfi (Antal, Horváth R.), Mészáros, Millei, Kaposvári (Horváth A.). Edző: Eszter Róbert.
Sárhida: Nagy D. – Tóth T., Karakai, Herczeg, Doszpoth (Bakos), Tóth B. (Németh K.), Balogh M. (Balogh T.), Palkovics, Zubor, Hácskó (Szilasi), Pencsov. Edző: Hajdu László.
Gólszerzők: Millei, ill. Balogh T., Balogh M., Hácskó.
Jók: Bohár, ill. az egész csapat.
Police-Ola–Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony 1–2 (0–0)
Zalaegerszeg. Jv.: Dömötör P.
Police-Ola: Horváth M. – Szalay (Pulya), Szili, Karvalics, Zalavári, Goldfinger, Karakai (Balázs), Tar (Széll), Gaál (Szakál), Vizlendvai, Szakos (Szeles). Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.
Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Horváth M. (Morth), Hangácsi, Blaskovics, Hideg, Kovács D., László (Kondor), Ódor, Főző, Horváth T. (Tóth M.), Balogh A. Edző: Pecsics Tibor.
Gólszerzők: Gaál, ill. Kovács D. (2).
Jók: Zalavári, Vizlendvai, ill. az egész csapat.
Kiállítva: Szeles (90., Police-Ola).
Vármegyei III. osztály: Police-Ola–Egervár-VasboldogasszonyFotók: Szekeres Péter
Nagylengyel–Tarr Andráshida SC II 7–1 (0–0)
Nagylengyel. Jv.: Tóth B.
Nagylengyel: Pék – Kocsis, Mentes, Farkas A., Vinkó, Lévai R., Déri, Szalai, Halász, Dézsi, Németh D. (Lévai J.). Edző: Németh László.
Andráshida SC II: Molnár M. – Németh M., Némethy, Komáromy, Geszti (Bali), Csiszár, Szacskó, Kustán, Pálinkás, Újj (Ocskó), Zsiborás. Edző: Tóth László.
Gólszerzők: Szalai (5), Halász, Lévai J., ill. Csiszár.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Seldon Hungary Salomvár–Bagod-Boldogfa 5–1 (4–0)
Salomvár. Jv.: Tarsoly J.
Salomvár: Kulcsár G. – Havranek (Báhr), Németh D., Molnár T. (Kulda), Fülöp, Borsos, Radics, Bogár, Schut (Mesics), Kulcsár M., Németh M. Edző: Szujker Attila.
Bagod-Boldogfa: Varga Sz. – Horváth L., Kutasi, Tóth P., Vörös A., Pörösei, Vörös Á., Kiss M. (Kertész), Gergán (Varga M.), Hidi, Tóth A. Edző: Devecser István.
Gólszerzők: Radics (3), Németh M., Németh D., ill. Hidi.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Nyugati-csoport
Tófej Kerámia–Zalabaksa 0–0
Tófej. Jv.: Sándor Sz.
Tófej: Gombos – Fatér, Lukács, Nagy Z., Kovács I., Koroknyai, Belső, Soós B., Kámán, Soós T., Czigány. Edző: Kovács Zoltán.
Zalabaksa: Dóra – Horváth Á., Zabó J., Kámán L. (Kámán P.), Zabó Á., Horváth J., Császár, Bazsika, Kulcsár, Farkas M., Németh R. Edző: Bazsika Ferenc.
Jók: Kovács I., Nagy Z., Belső, ill. az egész csapat.
Kiállítva: Czigány (85., Tófej).
Páka–Bárszentmihályfa 5–1 (2–0)
Páka. Jv.: Németh I.
Páka: Balogh B. – Molnár M. (Kerese Z.), Lukács M., Szabó D. (Kerese D.), Varga B., Varga Zs. (Szever), Harsányi, Lukács T., Bakon, Lovrencsics, Wünsch. Játékos-edző: Szabó Dániel.
Bárszentmihályfa: Pethő – Orsós, Doma, Sebestyén, Kovács L., Németh K. (Ábrahám), Fekete (Kiss T.), Antal, Szupper, Kancsal, Cseke Lengyel. Edző: Kiss Tamás.
Gólszerzők: Lovrencsics (2), Szever, Wünsch, Lukács M., ill. Orsós.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Tormafölde–ADA Nova 2–1 (1–1)
Tormafölde. Jv.: Kovács V.
Tormafölde: Makaró – Vitéz, Pilhoffer, Pozsgai, Czigány, Kondákor, Boa, Igazi, Virágh, Süle Be., Podszkocs. Edző: Polgár Szabolcs.
Nova: Lendvai – Kovács G., Nunkovics, Fehér, Balog Z., Balog Sz., Mihályka, Varga D., Horváth T., Balogh Á., Mayer. Edző: Farkas István.
Gólszerzők: Pozsgai, Igazi, ill. Balog Sz.
Jók: Makaró, Pozsgai, Igazi, ill. Kovács G., Fehér.
Kiállítva: Czigány (31.), Virágh (86.), ill. Balog Sz. (31.).
Becsvölgye–Gutorfölde 2–2 (1–1)
Becsvölgye. Jv.: Vörös L.
Becsvölgye: Németh P. – Domján (Tóth B.), Kiss P., Gerencsér, Salamon (Paál), Németh Márk, Tóth P., Karakai (Horváth Á.), Bécs (Héder), Kerkai (Németh Máté), Nierer. Edző: Geráth Dániel.
Gutorfölde: Tóth T. – Kovács P., Józsa, Liszi Pa., Lecsek, Domján, Hári (Sebők), Liszi Pé. (Palkovics), Szujker (Fischer), Horváth E. (Kaszás), Kocsis.
Gólszerzők: Németh Márk (2), ill. Kocsis, Domján.
Jók: az egész csapat, ill. Tóth T., Kocsis, Józsa.
Zalatárnok–Szilvágy 1–1 (0–0)
Zalatárnok. Jv.: Baranyai R.
Zalatárnok: Máté – Szalai, Kellermann, Farkas Á., Jakab, Rituper J. (Kurucz), Rituper P., Koltai, Balog, Kocsis, Kanta (Tóth M.). Edző: Somogyi Zsolt.
Szilvágy: Dóra G. – Köbli, Keszei, Éder, Kocsis (Németh Á.), Horváth Z., Dóra D., Simon, Czigány, Foki (Domján), Zsiga. Edző: Dóra Attila.
Gólszerzők: Balog, ill. Foki.
Jók: az egész csapat, ill. Keszei, Dóra G. és az egész csapat.
Kiállítva: Koltai (53., Zalatárnok), Rituper P. (88., Zalatárnok).
A Pórszombat–Szécsisziget mérkőzés elmaradt.
Vármegyei III. osztály: Police-Ola–Egervár-VasboldogasszonyFotók: Szekeres Péter