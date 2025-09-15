55 perce
Tovább menetel az újonc Letenye: négy mérkőzés, négy győzelem a II. osztályban (galéria)
A Letenye (fehérben) ezúttal a forduló előtt még szintén százszázalékos Bödét győzte le
Fotó: Pezzetta Umberto
Keszthelyi Haladás–Miklósfa 6–2 (2–1)
Keszthely. Jv.: Lapath D.
Keszthely: Pintér – Király, Farkas K. (Lajtai Ba.), Fábián (Szilágyi), Császár (Nagy-Balázs), Lázár (Baranyai), Lajtai Bu., Marton, Farkas Zs. (Sós), Bontó, Pál (Molnár Cs.). Edző: Lajtai Roland.
Miklósfa: Pókec – Kocsis (Orsós), Déri (Neubauer), Bodó, Fábián, Horváth Zs., Halajkó, Takács (Tóth Zs.), Puskás, Gabai, Gombos. Edző: Bolla József.
Az első tíz percben a hazai csapat nem találta a mérkőzés ritmusát, de onnantól kezdve teljesen átvette a találkozó irányítását, és ilyen arányban is teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot a Keszthely együttese.
Gólszerzők: Farkas Zs. (2), Lázár (2), Bontó, Molnár Cs., ill. Halajkó (2).
Jók: Farkas Zs., Lajtai Bu., Király, ill. senki.
Kiállítva: Horváth Zs. (77., Miklósfa).
Letenye–Kertigepvilag.hu Böde 4–1 (1–1)
Letenye. Jv.: Takács A.
Letenye: Soós – Bódi, Kozári, Őri A., Őri Cs., Móricz, Karsai (Mezei), Őri M., Hácskó (Bakonyi), Szilágyi (Csesztregi), Németh P. Edző: Takács Árpád.
Böde: Timbókovics – Bodó (Odonics), Turi, Éder, Horváth Sz., Flander (Csizmadia), Pánczél, Sebők, Erdélyi (Kócza), Babati (Illés), Sluka. Edző: Horváth András.
A mérkőzés egészét tekintve a hazai csapat megérdemelten győzött egy jó erőkből álló vendégcsapat ellen.
Gólszerzők: Hácskó, Őri Cs., Németh P., Őri M., ill. Sluka.
Jók: az egész csapat, ill. Erdélyi, Horváth Sz., Sluka.
Letenye - Böde megyei II. mérkőzésFotók: Pezetta Umberto
Cserszegtomaj–Alsópáhok-Zalaapáti 3–2 (2–0)
Cserszegtomaj. Jv.: Lakics P.
Cserszegtomaj: Kőrös – Tarnóczai, Sándor, Kovács B. (Maturicz), Lázár, Baki (Boros), Kovács R., Szeles, Ács, Ötvös (Lénárd), Németh Sz. Játékos-edző: Németh Szabolcs.
Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Buza, Mikola, Balaton (Hegedüs), Nagy M., Pesti, Fekete, Horváth Zs. (Horváth D.), Tóth T. (Pór), Szokoli. Edző: Kocsis Norbert.
A szomszédvári rangadó ellentétes félidőket hozott, az első játékrészben a hazaiak játszottak jobban és mehettek kétgólos előnnyel a szünetre, a második félidőben a vendégek akarata érvényesült. A játékrész közepén a hazaiak lezárhatták volna a mérkőzést, de nem tették, így a jól játszó vendégek nem sokkal a találkozó vége előtt egalizálták az eredményt. Végül egy pontrúgást követően a hazaiak otthon tartották a három pontot.
Gólszerzők: Kovács B., Sándor, Ács, ill. Pesti (2).
Jók: az egész csapat, ill. Búza, Pesti, Mikola.
Nagykapornak–Óhíd 4–3 (3–2)
Nagykapornak. Jv.: Földszin A.
Nagykapornak: Gulyás – Németh M., Orbán, Gyenese (Horváth Á.), Hajdu, Németh P., Görcsi (Hegyi), Deák, Molnár M., Lakatos, Liska.
Óhíd: Szabó Z. – Nagy A. (Major), Kiss G., Párizs, Nagy I. (Mándly), Sebestyén, Horváth B., Hegedűs, Csik (Palkovics), Fekete, Horváth D. Edző: Kiss József.
Izgalmas mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem.
Gólszerzők: Deák, Görcsi, Hajdu, Lakatos, ill. Horváth D. (2, egyet 11-esből), Kiss G.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Bocfölde–Windoor-Páterdomb 4–4 (2–3)
Bocfölde. Jv.: Tóth A.
Bocfölde: Gosztolai – Vizsy D., Szujker (Takács), Vizsy M., Illés K. (Csurgai D.), Ruzsics (Gyuk), Dormán, Sipos (Illés G.), Csurgai B. (Balázs), Mikó, Bognár. Játékos-edző: Bognár Péter.
Páterdomb: Kovács P. – Németh Ba., Vincze, Kultsár, Csikós, Izsán (Gyenese R.), Major (Tuboly), Kálmán, Méhes, Németh Be., Gyenese T. Edző: Bencze Péter.
Az első félidő elején kapusuk tartotta meccsben a vendégeket, majd egy érthetetlen hazai rövidzárlat után már a vendégek vezettek. A második játékrészben a játszani akaró hazaiak megérdemelten egyenlítettek, de helyzeteik alapján több volt ebben a mérkőzésben számukra.
Gólszerzők: Szujker, Illés K., Vizsy D. (11-esből), Mikó, ill. Méhes, Németh Be., Németh Ba., Vincze.
Jók: Csurgai D., Mikó és az egész csapat, ill. Németh Ba., Méhes, Major.
Zalaszentmihály–Technoroll Teskánd II 3–1 (1–1)
Zalaszentmihály. Jv.: Táncos Sz.
Zalaszentmihály: Sebestyén L. – Soós M. (Zóka), Kiss Sz., Szabó M., Varga P., Sebestyén B., Soós B., Horváth N. (Gaál), Horváth M. (Szabó B.), Kovács K., Janda. Edző: Balog Zoltán.
Teskánd II: Szemes (Wolf) – Horváth K. (Kulcsár), Gecseg, Csillag, Holczmüller (Orbán), Horváth M., Kálmán, Kovács M., Lepár, Kiss D., Szabó B. (Tóth B.). Játékos-edző: Gecseg Ádám.
A második félidőben két parádés góllal nyert a hazai csapat, amelyet ha nemzetközi mérkőzésen rúgnak, akkor hónapokig beszélnek róla.
Gólszerzők: Soós M. (2), Szabó B., ill. Kálmán.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Zalaware-Botfa–Zalaszentiván 3–0 (1–0)
Zalaegerszeg. Jv.: Kondákor P.
Botfa: Tóth Zs. (Horváth A.) – Németh Á., Couves Ricky (Ruzsics), Regel, Németh B. (Kis), Sziráki, Németh G., Odonics, Szabó Z. (Koczfán), Kecskés (Horváth G.), Mátyás (Benke). Edző: Nagy Péter.
Zalaszentiván: Ihász – Koronczi, Balogh B., Rinkó, Réczeg, Pámel, Kiss B., Györgye, Németh A., Hári, Thuróczi. Játékos-edző: Kovács Tamás.
Alacsony színvonalú mérkőzésen, a vihar miatti csúszós pályán megérdemelt hazai győzelem született.
Gólszerzők: Regel, Németh B., Kecskés.
Jók: Regel, Sziráki, Szabó Z., Kecskés, ill. Pámel, Balogh B., Koroncz.