szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

22°
+19
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei foci

55 perce

Tovább menetel az újonc Letenye: négy mérkőzés, négy győzelem a II. osztályban (galéria)

Címkék#megyei foci#foci#megye II

Zaol.hu
Tovább menetel az újonc Letenye: négy mérkőzés, négy győzelem a II. osztályban (galéria)

A Letenye (fehérben) ezúttal a forduló előtt még szintén százszázalékos Bödét győzte le

Fotó: Pezzetta Umberto

Keszthelyi Haladás–Miklósfa 6–2 (2–1)
Keszthely. Jv.: Lapath D.
Keszthely: Pintér – Király, Farkas K. (Lajtai Ba.), Fábián (Szilágyi), Császár (Nagy-Balázs), Lázár (Baranyai), Lajtai Bu., Marton, Farkas Zs. (Sós), Bontó, Pál (Molnár Cs.). Edző: Lajtai Roland.
Miklósfa: Pókec – Kocsis (Orsós), Déri (Neubauer), Bodó, Fábián, Horváth Zs., Halajkó, Takács (Tóth Zs.), Puskás, Gabai, Gombos. Edző: Bolla József.
Az első tíz percben a hazai csapat nem találta a mérkőzés ritmusát, de onnantól kezdve teljesen átvette a találkozó irányítását, és ilyen arányban is teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot a Keszthely együttese.
Gólszerzők: Farkas Zs. (2), Lázár (2), Bontó, Molnár Cs., ill. Halajkó (2).
Jók: Farkas Zs., Lajtai Bu., Király, ill. senki.
Kiállítva: Horváth Zs. (77., Miklósfa).

Letenye–Kertigepvilag.hu Böde 4–1 (1–1)
Letenye. Jv.: Takács A.
Letenye: Soós – Bódi, Kozári, Őri A., Őri Cs., Móricz, Karsai (Mezei), Őri M., Hácskó (Bakonyi), Szilágyi (Csesztregi), Németh P. Edző: Takács Árpád.
Böde: Timbókovics – Bodó (Odonics), Turi, Éder, Horváth Sz., Flander (Csizmadia), Pánczél, Sebők, Erdélyi (Kócza), Babati (Illés), Sluka. Edző: Horváth András.
A mérkőzés egészét tekintve a hazai csapat megérdemelten győzött egy jó erőkből álló vendégcsapat ellen.
Gólszerzők: Hácskó, Őri Cs., Németh P., Őri M., ill. Sluka.
Jók: az egész csapat, ill. Erdélyi, Horváth Sz., Sluka.

Letenye - Böde megyei II. mérkőzés

Fotók: Pezetta Umberto

Cserszegtomaj–Alsópáhok-Zalaapáti 3–2 (2–0)
Cserszegtomaj. Jv.: Lakics P.
Cserszegtomaj: Kőrös – Tarnóczai, Sándor, Kovács B. (Maturicz), Lázár, Baki (Boros), Kovács R., Szeles, Ács, Ötvös (Lénárd), Németh Sz. Játékos-edző: Németh Szabolcs.
Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Buza, Mikola, Balaton (Hegedüs), Nagy M., Pesti, Fekete, Horváth Zs. (Horváth D.), Tóth T. (Pór), Szokoli. Edző: Kocsis Norbert.
A szomszédvári rangadó ellentétes félidőket hozott, az első játékrészben a hazaiak játszottak jobban és mehettek kétgólos előnnyel a szünetre, a második félidőben a vendégek akarata érvényesült. A játékrész közepén a hazaiak lezárhatták volna a mérkőzést, de nem tették, így a jól játszó vendégek nem sokkal a találkozó vége előtt egalizálták az eredményt. Végül egy pontrúgást követően a hazaiak otthon tartották a három pontot.
Gólszerzők: Kovács B., Sándor, Ács, ill. Pesti (2).
Jók: az egész csapat, ill. Búza, Pesti, Mikola.

Nagykapornak–Óhíd 4–3 (3–2)
Nagykapornak. Jv.: Földszin A.
Nagykapornak: Gulyás – Németh M., Orbán, Gyenese (Horváth Á.), Hajdu, Németh P., Görcsi (Hegyi), Deák, Molnár M., Lakatos, Liska.
Óhíd: Szabó Z. – Nagy A. (Major), Kiss G., Párizs, Nagy I. (Mándly), Sebestyén, Horváth B., Hegedűs, Csik (Palkovics), Fekete, Horváth D. Edző: Kiss József.
Izgalmas mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem.
Gólszerzők: Deák, Görcsi, Hajdu, Lakatos, ill. Horváth D. (2, egyet 11-esből), Kiss G.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Bocfölde–Windoor-Páterdomb 4–4 (2–3)
Bocfölde. Jv.: Tóth A.
Bocfölde: Gosztolai – Vizsy D., Szujker (Takács), Vizsy M., Illés K. (Csurgai D.), Ruzsics (Gyuk), Dormán, Sipos (Illés G.), Csurgai B. (Balázs), Mikó, Bognár. Játékos-edző: Bognár Péter.
Páterdomb: Kovács P. – Németh Ba., Vincze, Kultsár, Csikós, Izsán (Gyenese R.), Major (Tuboly), Kálmán, Méhes, Németh Be., Gyenese T. Edző: Bencze Péter.
Az első félidő elején kapusuk tartotta meccsben a vendégeket, majd egy érthetetlen hazai rövidzárlat után már a vendégek vezettek. A második játékrészben a játszani akaró hazaiak megérdemelten egyenlítettek, de helyzeteik alapján több volt ebben a mérkőzésben számukra.
Gólszerzők: Szujker, Illés K., Vizsy D. (11-esből), Mikó, ill. Méhes, Németh Be., Németh Ba., Vincze.
Jók: Csurgai D., Mikó és az egész csapat, ill. Németh Ba., Méhes, Major.

Zalaszentmihály–Technoroll Teskánd II 3–1 (1–1)
Zalaszentmihály. Jv.: Táncos Sz.
Zalaszentmihály: Sebestyén L. – Soós M. (Zóka), Kiss Sz., Szabó M., Varga P., Sebestyén B., Soós B., Horváth N. (Gaál), Horváth M. (Szabó B.), Kovács K., Janda. Edző: Balog Zoltán.
Teskánd II: Szemes (Wolf) – Horváth K. (Kulcsár), Gecseg, Csillag, Holczmüller (Orbán), Horváth M., Kálmán, Kovács M., Lepár, Kiss D., Szabó B. (Tóth B.). Játékos-edző: Gecseg Ádám.
A második félidőben két parádés góllal nyert a hazai csapat, amelyet ha nemzetközi mérkőzésen rúgnak, akkor hónapokig beszélnek róla.
Gólszerzők: Soós M. (2), Szabó B., ill. Kálmán.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Zalaware-Botfa–Zalaszentiván 3–0 (1–0)
Zalaegerszeg. Jv.: Kondákor P.
Botfa: Tóth Zs. (Horváth A.) – Németh Á., Couves Ricky (Ruzsics), Regel, Németh B. (Kis), Sziráki, Németh G., Odonics, Szabó Z. (Koczfán), Kecskés (Horváth G.), Mátyás (Benke). Edző: Nagy Péter.
Zalaszentiván: Ihász – Koronczi, Balogh B., Rinkó, Réczeg, Pámel, Kiss B., Györgye, Németh A., Hári, Thuróczi. Játékos-edző: Kovács Tamás.
Alacsony színvonalú mérkőzésen, a vihar miatti csúszós pályán megérdemelt hazai győzelem született.
Gólszerzők: Regel, Németh B., Kecskés.
Jók: Regel, Sziráki, Szabó Z., Kecskés, ill. Pámel, Balogh B., Koroncz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu