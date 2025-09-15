Tovább menetel az újonc Letenye: négy mérkőzés, négy győzelem a II. osztályban (galéria)

Nagykapornak–Óhíd 4–3 (3–2)

Nagykapornak. Jv.: Földszin A.

Nagykapornak: Gulyás – Németh M., Orbán, Gyenese (Horváth Á.), Hajdu, Németh P., Görcsi (Hegyi), Deák, Molnár M., Lakatos, Liska.

Óhíd: Szabó Z. – Nagy A. (Major), Kiss G., Párizs, Nagy I. (Mándly), Sebestyén, Horváth B., Hegedűs, Csik (Palkovics), Fekete, Horváth D. Edző: Kiss József.

Izgalmas mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem.

Gólszerzők: Deák, Görcsi, Hajdu, Lakatos, ill. Horváth D. (2, egyet 11-esből), Kiss G.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Bocfölde–Windoor-Páterdomb 4–4 (2–3)

Bocfölde. Jv.: Tóth A.

Bocfölde: Gosztolai – Vizsy D., Szujker (Takács), Vizsy M., Illés K. (Csurgai D.), Ruzsics (Gyuk), Dormán, Sipos (Illés G.), Csurgai B. (Balázs), Mikó, Bognár. Játékos-edző: Bognár Péter.

Páterdomb: Kovács P. – Németh Ba., Vincze, Kultsár, Csikós, Izsán (Gyenese R.), Major (Tuboly), Kálmán, Méhes, Németh Be., Gyenese T. Edző: Bencze Péter.

Az első félidő elején kapusuk tartotta meccsben a vendégeket, majd egy érthetetlen hazai rövidzárlat után már a vendégek vezettek. A második játékrészben a játszani akaró hazaiak megérdemelten egyenlítettek, de helyzeteik alapján több volt ebben a mérkőzésben számukra.

Gólszerzők: Szujker, Illés K., Vizsy D. (11-esből), Mikó, ill. Méhes, Németh Be., Németh Ba., Vincze.

Jók: Csurgai D., Mikó és az egész csapat, ill. Németh Ba., Méhes, Major.

Zalaszentmihály–Technoroll Teskánd II 3–1 (1–1)

Zalaszentmihály. Jv.: Táncos Sz.

Zalaszentmihály: Sebestyén L. – Soós M. (Zóka), Kiss Sz., Szabó M., Varga P., Sebestyén B., Soós B., Horváth N. (Gaál), Horváth M. (Szabó B.), Kovács K., Janda. Edző: Balog Zoltán.

Teskánd II: Szemes (Wolf) – Horváth K. (Kulcsár), Gecseg, Csillag, Holczmüller (Orbán), Horváth M., Kálmán, Kovács M., Lepár, Kiss D., Szabó B. (Tóth B.). Játékos-edző: Gecseg Ádám.

A második félidőben két parádés góllal nyert a hazai csapat, amelyet ha nemzetközi mérkőzésen rúgnak, akkor hónapokig beszélnek róla.

Gólszerzők: Soós M. (2), Szabó B., ill. Kálmán.

Jók: az egész csapat, ill. senki.