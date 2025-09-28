szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

17°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Világklasszis eredmény

1 órája

Major Veronika világklasszis formában lett országos bajnok

Címkék#BEFAG Keszthelyi Erdész LK#Major Veronika#pisztolyos#bajnok

Az olimpiai számok idei országos lövészbajnokságán remek zalai siker született. Az olimpiai bronzérmes Major Veronika világszínvonalú eredménnyel lett országos bajnok a női pisztolyosok 25 méteres számában.

Kerkai Attila

A Fehér úti Nemzeti Lőtéren a BEFAG Keszthelyi Erdész LK párizsi érmese a nők 25 méter pisztoly versenyszámában Major Veronika világszínvonalú, 38 találattal győzött a döntőben, az országos bajnokságon.

Major Veronika
Major Veronika az ob-n is megvillantotta klasszisát. 
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Major Veronika két aranya

A keszthelyi kiválóság az alapversenyben is a legjobbnak bizonyult hasonlóképp nagyszerű, 585 körös eredménnyel. Másodikként Polyókáné Sike Renáta (BHSE), harmadikként Dézsi Vivien (KSI) zárt 31, illetve 22 találattal. Csapatban a Budapesti Honvéd Sportegyesület (Polyókáné Sike Renáta, Major Nóra Tekla, Novotnyné Kovács Katalin) lett az első 1648 körrel. A ötkarikás programban nem szereplő számok közül a 25 méter standard pisztoly open számban is Major Veronika nyakába került az aranyérem, az eredménye 570 kör volt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu