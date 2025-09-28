Major Veronika világklasszis formában lett országos bajnok

A Fehér úti Nemzeti Lőtéren a BEFAG Keszthelyi Erdész LK párizsi érmese a nők 25 méter pisztoly versenyszámában Major Veronika világszínvonalú, 38 találattal győzött a döntőben, az országos bajnokságon.

Major Veronika az ob-n is megvillantotta klasszisát.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Major Veronika két aranya

A keszthelyi kiválóság az alapversenyben is a legjobbnak bizonyult hasonlóképp nagyszerű, 585 körös eredménnyel. Másodikként Polyókáné Sike Renáta (BHSE), harmadikként Dézsi Vivien (KSI) zárt 31, illetve 22 találattal. Csapatban a Budapesti Honvéd Sportegyesület (Polyókáné Sike Renáta, Major Nóra Tekla, Novotnyné Kovács Katalin) lett az első 1648 körrel. A ötkarikás programban nem szereplő számok közül a 25 méter standard pisztoly open számban is Major Veronika nyakába került az aranyérem, az eredménye 570 kör volt.