Hibátlan zalai rajt a női labdarúgó NB II.-ben: a ZTE vezet, a Nagykanizsa a második
Ennél jobb rajt nehezen képzelhető el. A női labdarúgó NB II. Nyugati csoportjának első fordulójában kapott gól nélkül aratott győzelmekkel kezdett a mezőny két zalai csapata.
Ráadásul a ZTE FC vezeti a kilenccsapatos női labdarúgó NB II. tabelláját, az FC Nagykanizsa pedig második, és ez még úgy is örömteli, ha tudjuk: egy mérkőzésből sosem szabad messzemenő következtetéseket levonni.
ZTE-PVSK 8-0 (5-0)
Zalaegerszeg. Jv.: Kondákor.
ZTE: Kiss-Nagy, Szegedi (Bicsák), Gumhert, Simon, Polater (Széplaki), Kopcsándi, Melus (Major), Harsányi, Mezőfi, Török. Edző: Pergelné Kalamár Andrea.
Gólszerzők: Polater (3), Melus (2), Mezőfi, Szegedi, Gumhert.
A gyengébb játékerőt képviselő vendégek ellen mintegy 20 perc után lendült játékba a házigazda, de aztán sorra szerezte a szép gólokat. A ZTE magabiztosan érvényesítette a papírformát és valósággal kiütötte az ellenfelét.
Pergelné Kalamár Andrea: Jól játszva, ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk. A vendégeknél történt egy súlyos sérülés, játékosuknak gyors felépülést kívánunk!
A kék-fehérek a második körben Dunaújvárosba utaznak. A hazaiak szintén győzelemmel kezdték a szezont.
Tökéletesen működött a kanizsai labdarúgócsapat terve
FC Nagykanizsa–Paksi SE 3-0 (1-0)
Nagykanizsa. Jv.: Husz.
FCN: Vékási – Molnár R., Szabó Zs., Keppel (Kaszás), Farkas Cs., Gergelics (Szokol), Németh P., Pintér D. (Sóstai), Dencs (Oravecz-Molnár), Sipőcz, Domján-Köröcz. Edző: Domján Péter.
G.: Pintér D., Kaszás, Domján-Köröcz.
Teljes kerettel várta a rajtot a hazai csapat, melyben az új igazolások is pályára léptek. A zalai várakozások a magabiztos győzelemmel igazolódtak.
Domján Péter: Ahogy kalkuláltunk, úgy is alakult a mérkőzés. Akár további gólokat is szerezhettünk volna, de a vendégek kapusa többször bravúrosan védett, valamint jó néhány alkalommal a kapufát is eltaláltuk. Ezek után a szezon második fordulójában, a PVSK-hoz is kedvező előjelekkel utazhatunk.