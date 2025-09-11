Hibátlan zalai rajt a női labdarúgó NB II.-ben: a ZTE vezet, a Nagykanizsa a második

Ráadásul a ZTE FC vezeti a kilenccsapatos női labdarúgó NB II. tabelláját, az FC Nagykanizsa pedig második, és ez még úgy is örömteli, ha tudjuk: egy mérkőzésből sosem szabad messzemenő következtetéseket levonni.

Középen fehér szerelésben a zetés Polater Szonja, aki a női labdarúgó NB II. nyitányán három gólt szerzett a pécsiek ellen.

Fotó: Szekeres Péter

ZTE-PVSK 8-0 (5-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Kondákor.

ZTE: Kiss-Nagy, Szegedi (Bicsák), Gumhert, Simon, Polater (Széplaki), Kopcsándi, Melus (Major), Harsányi, Mezőfi, Török. Edző: Pergelné Kalamár Andrea.

Gólszerzők: Polater (3), Melus (2), Mezőfi, Szegedi, Gumhert.

A gyengébb játékerőt képviselő vendégek ellen mintegy 20 perc után lendült játékba a házigazda, de aztán sorra szerezte a szép gólokat. A ZTE magabiztosan érvényesítette a papírformát és valósággal kiütötte az ellenfelét.

Pergelné Kalamár Andrea: Jól játszva, ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk. A vendégeknél történt egy súlyos sérülés, játékosuknak gyors felépülést kívánunk!

A kék-fehérek a második körben Dunaújvárosba utaznak. A hazaiak szintén győzelemmel kezdték a szezont.

Tökéletesen működött a kanizsai labdarúgócsapat terve

FC Nagykanizsa–Paksi SE 3-0 (1-0)

Nagykanizsa. Jv.: Husz.

FCN: Vékási – Molnár R., Szabó Zs., Keppel (Kaszás), Farkas Cs., Gergelics (Szokol), Németh P., Pintér D. (Sóstai), Dencs (Oravecz-Molnár), Sipőcz, Domján-Köröcz. Edző: Domján Péter.

G.: Pintér D., Kaszás, Domján-Köröcz.

Teljes kerettel várta a rajtot a hazai csapat, melyben az új igazolások is pályára léptek. A zalai várakozások a magabiztos győzelemmel igazolódtak.

Domján Péter: Ahogy kalkuláltunk, úgy is alakult a mérkőzés. Akár további gólokat is szerezhettünk volna, de a vendégek kapusa többször bravúrosan védett, valamint jó néhány alkalommal a kapufát is eltaláltuk. Ezek után a szezon második fordulójában, a PVSK-hoz is kedvező előjelekkel utazhatunk.