22 évesen a világ tetején – Kurucz Levente, a kajaksport új arca a Zalakocka-podcastben
Kurucz Levente, a közelmúltban Milánóban világbajnoki aranyérmet szerző fiatal kajakozó volt a vendége a Zalakocka-podcast legújabb műsorának. Pásztor András kollégánk beszélgetet a rokonszenves kanizsai születésű sportolóval, aki már most beírta magát a magyar kajaksport történetébe.
Kurucz Levente és Nádas Bence a világbajnok magyar K2-es egység
Fotó: Czeglédi Zsolt
Érdemes megnézni, meghallgatni a Zalakocka-podcast legújabb műsorát, hiszen Kurucz Levente részletesen mesélt a kezdetekről, kanizsai nevelőegyesületéről, a világbajnokságról, az 500 méteres futam heroikus küzdelméről. A podcastben a világbajnoki aranyérem is felcsillan, illetve azt is megtudhatjuk, hogy milyen tervei, céljai vannak a 22 éves világbajnok kajakozónak, aki a delfinekkel való közös edzésekről is mesél.
A Zalakocka-podcast legújabb részét itt tudja megtekinteni: