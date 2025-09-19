22 évesen a világ tetején – Kurucz Levente, a kajaksport új arca a Zalakocka-podcastben

Érdemes megnézni, meghallgatni a Zalakocka-podcast legújabb műsorát, hiszen Kurucz Levente részletesen mesélt a kezdetekről, kanizsai nevelőegyesületéről, a világbajnokságról, az 500 méteres futam heroikus küzdelméről. A podcastben a világbajnoki aranyérem is felcsillan, illetve azt is megtudhatjuk, hogy milyen tervei, céljai vannak a 22 éves világbajnok kajakozónak, aki a delfinekkel való közös edzésekről is mesél.

A Zalakocka-podcast legújabb részét itt tudja megtekinteni: