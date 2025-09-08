29 perce
Kilencgólos mérkőzésen szerezte meg első idei sikerét a tavalyi bronzérmes
A hét végén már a 3. fordulót rendezték a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztályában. A játéknap öt hazai győzelem mellett két vendégsikert hozott.
Kiss Bence (kékben) is betalált a Páterdomb ellen, de hiába lőtt négy gólt a Zalaszentiván, így is vesztesen hagyta el a pályát
Fotó: Szekeres Péter
Alsópáhok-Zalaapáti–Zalaware-Botfa 3–1 (2–1)
Alsópáhok. Jv.: Farsang B.
Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Buza, Tóth T. (Fekete), Balaton, Nagy M. (Pór), Darmai, Pesti (Horváth A.), Horváth Zs., Szokoli, Karancz. Edző: Kocsis Norbert.
Botfa: Tóth Zs. – Németh Á., Couves Ricky (Horváth G.), Németh B. (Horváth A.), Ruzsics, Koczfán D. (Kis), Koczfán M. (Németh G.), Benke, Szabó Z., Kecskés, Mátyás. Edző: Nagy Péter.
A hazai csapat végig irányította a mérkőzést, a gólhelyzetek alapján nagyobb arányban is nyerhettek volna az alsópáhokiak.
Gólszerzők: Nagy M. (2), Darmai, ill. Benke.
Jók: az egész csapat, ill. Szabó Z., Kecskés.
Kiállítva: Karancz (57., Alsópáhok-Zalaapáti).
Óhíd–Letenye 0–8 (0–4)
Óhíd. Jv.: Kondákor P.
Óhíd: Szabó Z. (Nagy Is.) – Kiss G., Palkovics (Borbás), Párizs (Horváth B.), Nagy Im., Mándly (Miklósovics), Sebestyén, Hegedűs L., Csik, Hegedüs P. (Csizmazia), Horváth D. Edző: Kiss József.
Letenye: Soós (Sási) – Bódi (Pirbus), Őri A., Őri Cs., Móricz, Vittman (Kozári), Mezei Dá. (Kovács P.), Őri M., Bakonyi (Mezei Do.), Hácskó (Horváth B.), Szilágyi. Edző: Takács Árpád.
Megérdemelt vendéggyőzelem.
Gólszerzők: Szilágyi (3), Őri Cs. (2, egyet 11-esből), Őri M. (2), Horváth B.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Kiállítva: Csizmazia (84., Óhíd).
Miklósfa–Nagykapornak 4–2 (2–1)
Nagykanizsa. Jv.: Siket L.
Miklósfa: Varga T. – Zsiga B., Horváth Zs., Halajkó, Takács (Bogdán), Puskás, Gombos, Déri (Pókec), Szmodics (Neubauer), Baksai (Horváth R.), Fábián. Edző: Bolla József.
Nagykapornak: Liska – Földes (Görcsi), Németh M., Hegyi (Takács), Vida, Zöldvári, Hajdu, Szabó B., Deák, Molnár M., Lakatos.
Küzdelmes mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem.
Gólszerzők: Takács (3), Baksai, ill. Vida, Zöldvári.
Jók: Takács, Varga T. (a mezőny legjobbjai) és az egész csapat, ill. Vida, Zöldvári.
Technoroll Teskánd II–Cserszegtomaj 1–2 (1–2)
Teskánd. Jv.: Dominkó J.
Teskánd II: Szemes – Horváth K., Gecseg, Csillag, Holczmüller (Peti), Horváth M., Kálmán, Kovács M., Lepár (Somogyi), Kiss D. (Kulcsár), Szabó B. Játékos-edző: Gecseg Ádám.
Cserszegtomaj: Emecz (Mester) – Tarnóczai, Sándor, Kovács B. (Farkas B.), Lázár, Baki (Németh Sz.), Kovács Ri. (Kovács I.), Szeles (Boros), Ács, Ötvös, Kovács Ro. (Maturicz). Játékos-edző: Németh Szabolcs.
Az első félidőben a hazai játékosok még fejben a Vadpörkölt fesztiválon voltak, így az egyéni hibákat a vendégek kegyetlenül kihasználták. A második játékrészre a teskándiak megérkeztek fejben is, gyakorlatilag felborították a pályát, de áttörni nem sikerült a Cserszegtomaj jól szervezett védelmét. Összességében megérdemelt vendégsiker született.
Gólszerzők: Kovács M., ill. Lázár, Kovács B.
Jók: Horváth K., ill. az egész csapat.
Kertigepvilag.hu Böde–Zalaszentmihály 4–0 (3–0)
Böde. Jv.: Kondákor M.
Böde: Timbókovics – Turi, Éder, Flander (Kócza), Pánczél (Csizmadia), Sebők (Horváth Sz.), Erdélyi (Bodó), Illés, Kiss M. (Odonics), Babati, Sluka. Edző: Horváth András.
Zalaszentmihály: Sebestyén L. – Soós M., Kiss Sz., Szabó M., Varga P., Sebestyén B., Soós G., Horváth M., Kovács K., Gaál, Janda. Edző: Balog Zoltán.
A hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a három pontot a jól küzdő vendégekkel szemben.
Gólszerzők: Sluka (2), Babati, Csizmadia.
Jók: Sluka, Illés, Kiss M., Babati, Timbókovics, ill. senki.
Bocfölde–Keszthelyi Haladás 4–1 (1–1)
Bocfölde. Jv.: Táncos Sz.
Bocfölde: Gosztolai – Vizsy D. (Gyuk), Vizsy M., Csurgai D. (Pethő), Ruzsics, Takács (Illés), Dormán (Kancsal), Sipos, Csurgai B. (Szujker), Mikó, Bognár. Játékos-edző: Bognár Péter.
Keszthely: Pintér – Marton, Pétervári (Szilágyi), Városi, Bontó, Császár, Lázár (Nagy-Balázs), Lajtai, Farkas K. (Lakatos), Jánosi (Farkas Zs.), Balázs. Edző: Lajtai Roland.
A hazaiak az első félidőt átaludták, majd a második játékrészben magasabb fokozatra kapcsoltak, és megérdemelten tartották otthon a három pontot.
Gólszerzők: Vizsy D. (2), Csurgai B., Szujker, ill. Lajtai.
Jók: Dormán, Illés, Mikó, Szujker, ill. Lajtai, Balázs, Marton.
Windoor-Páterdomb–Zalaszentiván 5–4 (3–2)
Zalaegerszeg. Jv.: Lebár D.
Páterdomb: Szilasi – Németh Ba., Vincze, Kultsár, Oroszlán, Csikós, Csiszár, Izsán, Major, Méhes, Németh Be. Edző: Bencze Péter.
Zalaszentiván: Ihász – Koronczi, Balogh B., Rinkó, Mészáros, Réczeg, Pámel, Kiss B. (Richter), Káli (Hári), Sonkoly, Németh A. Játékos-edző: Kovács Tamás.
Gólgazdag mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem.
Gólszerzők: Méhes (2), Izsán, Németh Be., Vincze, ill. Sonkoly (2), Kiss B., Káli.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
