Kilencgólos mérkőzésen szerezte meg első idei sikerét a tavalyi bronzérmes

Alsópáhok-Zalaapáti–Zalaware-Botfa 3–1 (2–1)

Alsópáhok. Jv.: Farsang B.

Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Buza, Tóth T. (Fekete), Balaton, Nagy M. (Pór), Darmai, Pesti (Horváth A.), Horváth Zs., Szokoli, Karancz. Edző: Kocsis Norbert.

Botfa: Tóth Zs. – Németh Á., Couves Ricky (Horváth G.), Németh B. (Horváth A.), Ruzsics, Koczfán D. (Kis), Koczfán M. (Németh G.), Benke, Szabó Z., Kecskés, Mátyás. Edző: Nagy Péter.

A hazai csapat végig irányította a mérkőzést, a gólhelyzetek alapján nagyobb arányban is nyerhettek volna az alsópáhokiak.

Gólszerzők: Nagy M. (2), Darmai, ill. Benke.

Jók: az egész csapat, ill. Szabó Z., Kecskés.

Kiállítva: Karancz (57., Alsópáhok-Zalaapáti).

Óhíd–Letenye 0–8 (0–4)

Óhíd. Jv.: Kondákor P.

Óhíd: Szabó Z. (Nagy Is.) – Kiss G., Palkovics (Borbás), Párizs (Horváth B.), Nagy Im., Mándly (Miklósovics), Sebestyén, Hegedűs L., Csik, Hegedüs P. (Csizmazia), Horváth D. Edző: Kiss József.

Letenye: Soós (Sási) – Bódi (Pirbus), Őri A., Őri Cs., Móricz, Vittman (Kozári), Mezei Dá. (Kovács P.), Őri M., Bakonyi (Mezei Do.), Hácskó (Horváth B.), Szilágyi. Edző: Takács Árpád.

Megérdemelt vendéggyőzelem.

Gólszerzők: Szilágyi (3), Őri Cs. (2, egyet 11-esből), Őri M. (2), Horváth B.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Csizmazia (84., Óhíd).

Miklósfa–Nagykapornak 4–2 (2–1)

Nagykanizsa. Jv.: Siket L.

Miklósfa: Varga T. – Zsiga B., Horváth Zs., Halajkó, Takács (Bogdán), Puskás, Gombos, Déri (Pókec), Szmodics (Neubauer), Baksai (Horváth R.), Fábián. Edző: Bolla József.

Nagykapornak: Liska – Földes (Görcsi), Németh M., Hegyi (Takács), Vida, Zöldvári, Hajdu, Szabó B., Deák, Molnár M., Lakatos.

Küzdelmes mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem.

Gólszerzők: Takács (3), Baksai, ill. Vida, Zöldvári.

Jók: Takács, Varga T. (a mezőny legjobbjai) és az egész csapat, ill. Vida, Zöldvári.

Technoroll Teskánd II–Cserszegtomaj 1–2 (1–2)

Teskánd. Jv.: Dominkó J.

Teskánd II: Szemes – Horváth K., Gecseg, Csillag, Holczmüller (Peti), Horváth M., Kálmán, Kovács M., Lepár (Somogyi), Kiss D. (Kulcsár), Szabó B. Játékos-edző: Gecseg Ádám.

Cserszegtomaj: Emecz (Mester) – Tarnóczai, Sándor, Kovács B. (Farkas B.), Lázár, Baki (Németh Sz.), Kovács Ri. (Kovács I.), Szeles (Boros), Ács, Ötvös, Kovács Ro. (Maturicz). Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Az első félidőben a hazai játékosok még fejben a Vadpörkölt fesztiválon voltak, így az egyéni hibákat a vendégek kegyetlenül kihasználták. A második játékrészre a teskándiak megérkeztek fejben is, gyakorlatilag felborították a pályát, de áttörni nem sikerült a Cserszegtomaj jól szervezett védelmét. Összességében megérdemelt vendégsiker született.

Gólszerzők: Kovács M., ill. Lázár, Kovács B.

Jók: Horváth K., ill. az egész csapat.