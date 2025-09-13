szeptember 13., szombat

Kornél névnap

17°
+26
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Eltérő tervek, remények: a Hévíz SK-val kiegészülve három zalai csapat rajtol

Címkék#NB II. kézilabda#Nagykanizsa#Tungsram SE#Hévíz SK

Mindkét nagykanizsai együttes, no és a Hévíz női csapata is készül a kézilabda NB II. hétvégi nyitányára. Ezzel tehát ismét három zalai csapat vesz részt a kézilabda NB II. küzdelmeiben, és mindhárom hazai pályán kezd.

Kerkai Attila

A dél-zalai városban mindkét együttes rajt előtt áll a kézilabda NB II. 2025-2026-os idényében, a férfiaknál ugyanúgy az E-csoportos alapszakaszban rajtol a Nagykanizsa (szombaton Kanizsán 17 órától a Siklós KC-val szemben), mint a korábbiakban, a hölgyeknél viszont az összevonások végett a Tungsram SE az A csoportba került, és a Büki TK-val indít szombaton (15 óra) a Tungsram-sportcsarnokban. A Hévíz visszakerülésével ismét három zalai csapat indul az NB II.-ben

kézilabda NB II.
A kézilabda NB II.-ben ismét három zalai csapat indulhat. A Hévíz SK női együttese ugyanis visszatért, és a 25. NB-s szezonját kezdheti.  
Forrás: Hévíz SK

A kézilabda NB II. új kihívásokkal várja a Nagykanizsa csapatát

A férfi kézisek az előző szezon Dél-nyugati csoportjának felsőházi rájátszásában a második helyen végeztek úgy, hogy a zárófordulókra már abszolút fonalat veszítettek. A nyáron a keret lényegében teljesen kicserélődött, az edzői teendőket pedig Szabó Gergely vette át. A csapat túlnyomó része kanizsai fiatalokra cserélődött, így minden bizonnyal a célok is ezzel párhuzamosan kerültek meghatározásra.

A Tungsram SE célja a bennmaradás

A hölgyeknél az elmúlt pontvadászat éppen ellenkező előjellel bírt, hiszen a dél-nyugati alsóházban egészen a harmadik helyig jöttek fel, tehát matekozni a bennmaradást illetően nem kellett Baranyai Zsolt tanítványai esetében. Nagyrészt sikerült egyben tartani a csapatot, két játékos távozott, egy pedig érkezett. 

Célunk a magabiztos bennmaradás, de mivel a szövetség átalakította az NB II.-es csoportokat, olyan csapatokkal játszunk, amelyekről kevés információnk van. Kell 2-3 forduló, hogy körvonalazódjon, mire is lehetünk képesek. A lányok nagy lelkesedéssel és motivációval várják a bajnokságot, bízom benne, hogy ki tudjuk hozni a maximumot a csapatból mondta el a nyitány előtt Baranyai Zsolt. 

A Hévíz SK visszatért, és új csarnokban játszik 

Újra az NB II-ben a Hévíz SK női csapata! A hétvégén 25. évüket kezdik a Nemzeti Bajnokságban, s ezúttal már új környezetben. A februárban átadott Lelkesné Tomann Rozália Sportcsarnok az új otthonuk, és a Hévíz SK is az A csoportba került.  Az edző, Kissné Gliba Adrienn elmondta: az összevont vármegyei bajnokság megnyerése volt a céljuk, amivel ismét az NB II.-be nevezhettek. A  játékoskeret egyben maradt, hozzájuk jött Málovics Dorina, Légrádi Emese, Gulyás Réka, Egri Nikolett és Francsics Viktória. 

A szeptember 13-i, szombati NB II.-es bajnoki meccsen a Celldömölk lesz a vendég 14 órától. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu