Eltérő tervek, remények: a Hévíz SK-val kiegészülve három zalai csapat rajtol

A dél-zalai városban mindkét együttes rajt előtt áll a kézilabda NB II. 2025-2026-os idényében, a férfiaknál ugyanúgy az E-csoportos alapszakaszban rajtol a Nagykanizsa (szombaton Kanizsán 17 órától a Siklós KC-val szemben), mint a korábbiakban, a hölgyeknél viszont az összevonások végett a Tungsram SE az A csoportba került, és a Büki TK-val indít szombaton (15 óra) a Tungsram-sportcsarnokban. A Hévíz visszakerülésével ismét három zalai csapat indul az NB II.-ben.

A kézilabda NB II.-ben ismét három zalai csapat indulhat. A Hévíz SK női együttese ugyanis visszatért, és a 25. NB-s szezonját kezdheti.

Forrás: Hévíz SK

A kézilabda NB II. új kihívásokkal várja a Nagykanizsa csapatát

A férfi kézisek az előző szezon Dél-nyugati csoportjának felsőházi rájátszásában a második helyen végeztek úgy, hogy a zárófordulókra már abszolút fonalat veszítettek. A nyáron a keret lényegében teljesen kicserélődött, az edzői teendőket pedig Szabó Gergely vette át. A csapat túlnyomó része kanizsai fiatalokra cserélődött, így minden bizonnyal a célok is ezzel párhuzamosan kerültek meghatározásra.

A Tungsram SE célja a bennmaradás

A hölgyeknél az elmúlt pontvadászat éppen ellenkező előjellel bírt, hiszen a dél-nyugati alsóházban egészen a harmadik helyig jöttek fel, tehát matekozni a bennmaradást illetően nem kellett Baranyai Zsolt tanítványai esetében. Nagyrészt sikerült egyben tartani a csapatot, két játékos távozott, egy pedig érkezett.

– Célunk a magabiztos bennmaradás, de mivel a szövetség átalakította az NB II.-es csoportokat, olyan csapatokkal játszunk, amelyekről kevés információnk van. Kell 2-3 forduló, hogy körvonalazódjon, mire is lehetünk képesek. A lányok nagy lelkesedéssel és motivációval várják a bajnokságot, bízom benne, hogy ki tudjuk hozni a maximumot a csapatból – mondta el a nyitány előtt Baranyai Zsolt.

A Hévíz SK visszatért, és új csarnokban játszik

Újra az NB II-ben a Hévíz SK női csapata! A hétvégén 25. évüket kezdik a Nemzeti Bajnokságban, s ezúttal már új környezetben. A februárban átadott Lelkesné Tomann Rozália Sportcsarnok az új otthonuk, és a Hévíz SK is az A csoportba került. Az edző, Kissné Gliba Adrienn elmondta: az összevont vármegyei bajnokság megnyerése volt a céljuk, amivel ismét az NB II.-be nevezhettek. A játékoskeret egyben maradt, hozzájuk jött Málovics Dorina, Légrádi Emese, Gulyás Réka, Egri Nikolett és Francsics Viktória.

A szeptember 13-i, szombati NB II.-es bajnoki meccsen a Celldömölk lesz a vendég 14 órától.