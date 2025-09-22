szeptember 22., hétfő

Hazai pályán

29 perce

Rajt két vereséggel a kézilabda NB II-ben

Címkék#Tungsram#NB II#kézilabda

Nem kezdődött jól az új bajnokság. Hazai mérkőzéssel és sajnos egyaránt vereséggel kezdte meg a szezont a kézilabda NB II két nagykanizsai csapata.

Kühne László

A férfi csapat az előző szezonhoz képest teljesen kicserélődött, megfiatalodott, így várhatóan a célokat is lejjebb kell szállítani náluk. A nők ezzel szemben alsóházi sikerekel zárták az elmúlt kézilabda bajnokságot és ezúttal talán többet is kihozhatnak magukból.

kézilabda
Középen fehér mezben Szmodics Dóra, a kanizsai női kézilabda csapat beállója. A kép egy tavaszi bajnoki mérkőzésen készült.
Fotó: archív/Szakony Attila

Férfiak, E csoport:

Nagykanizsa–Siklós KC 22-32 (12-17)
Nagykanizsa, 150 néző. Jv.: Marosi, Pap E.
Nagykanizsa: Szólák – Pungor 3, Horváth Á. 3, Domján 7/5, Horváth B., Hanusz Á. 1, Balassa 3. Csere: Huszár (kapus), Burusán, Musits 3, Horváth G. 1, Hajmási 1, Varga D., Molnár G., Murin, Hortobágyi. Edző: Szabó Gergely.

Az új szezont alaposan átalakított kerettel kezdte meg a nagykanizsai férfi csapat, mely 3-3 után kezdett „lemaradni” ellenfeléről, ám ez nem volt végleges: a zalaiak a találkozó 20. percében is visszajöttek még egy gólra. A második játékrészben újra és újra próbált zárkózni a Nagykanizsa, a rutinosabb ellenfél azonban összességében magabiztosan nyerte meg a mérkőzést.

Jók: Szólák, Domján.

Az óra vetett véget a női kézilabda csapat felzárkózásának

Nők, A csoport:

Tungsram SE–Büki TK 20-23 (10-17)
Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Katona-Gajnok, Bujtár-Rosenberger.
Tungsram SE: Tóth V. – Huszics 1/1, Horváth A. 3, Szmodics D. 4, Csivre V. 2, Varga B. 3, Szentes 1. Csere: Balassa (kapus), Mózsi 5, Csivre E. 1, Balogh B., Kulik, Farsang, Ács. Edző: Baranyai Zsolt.

A vasiak az elejétől irányították a mérkőzést és folyamatosan növelték az előnyüket. A dél-zalaiak valamivel nehezebben találták meg a ritmust, ám a szünet után egyre lendületesebbek lettek. A második félidő zárására fel is zárkózott a Tungsram, ám sajnos elfogyott az idő, így az egyenlítésre már nem gondolhattak.

Jók: Tóth V., Mózsi, Szmodics D.

 

