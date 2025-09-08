Kanizsai siker is született a Régió Kupán

Például a diákolimpia országos döntőjére is, hiszen a birkózáson belül ezek fontos szerepet töltenek be. Tatabányán az U13-as korosztály kötöttfogású versenyzői álltak szőnyegre, ahol a Zalaegerszegi Birkózós SE, a Tófeji Kerámia SE és a Kanizsa Birkózó SE fiataljai tették próbára felkészültségüket riválisaikkal szemben.

A kötöttfogású birkózásban a Régió Kupán szerepelt zalai versenyzők: balról a tófejiek, jobbról a kanizsaiak , középen pedig az egerszegi fiatalok.

Fotó: ZH

A Régió Kupán az alábbi zalai helyezések születtek. Ötödik helyezett lett Jenei Patrik (58 kg, Tófej) és Németh Zsolt (42 kg, ZBSE), harmadikként végzett Jordán Zsolt (29 kg, Tófej), valamint Balogh Marcell Noel (54 kg, KBSE). Ezüstérmet szerzett Pfeifer Vilmos (54 kg, KBSE) és Tímár Bence (46kg, ZBSE), az egyetlen zalai győzelem pedg Fűr András (50 kg, KBSE) nevéhez fűződik.

Felkészítő edzők: Szatmári Zsolt, Gerencsér Zoltán és Szanati József.