Birkózás

1 órája

Kanizsai siker is született a Régió Kupán

Címkék#ZBSE#Tófej#régió kupa#KBSE

Mindhárom zalai birkózó egyesület képviseltette magát a Tatabányán rendezett Régiós Kupa kötöttfogású korosztályos bajnokságon. Birkózásban ez a viadal remek erőfelmérő volt a későbbi komolyabb viadalokra.

Kerkai Attila

Például a diákolimpia országos döntőjére  is, hiszen a birkózáson belül ezek fontos szerepet töltenek be. Tatabányán az U13-as korosztály kötöttfogású versenyzői álltak szőnyegre, ahol a Zalaegerszegi Birkózós SE, a Tófeji Kerámia SE és a Kanizsa Birkózó SE fiataljai tették próbára felkészültségüket riválisaikkal  szemben. 

birkózás Régió Kupa Tatabánya
A  kötöttfogású birkózásban a Régió Kupán szerepelt  zalai versenyzők: balról a tófejiek, jobbról a kanizsaiak , középen pedig az egerszegi  fiatalok. 
Fotó: ZH

A Régió Kupán az alábbi zalai helyezések születtek. Ötödik helyezett lett  Jenei Patrik (58 kg, Tófej)  és Németh Zsolt (42 kg,  ZBSE), harmadikként végzett Jordán Zsolt (29 kg, Tófej), valamint Balogh Marcell Noel (54 kg,  KBSE). Ezüstérmet szerzett Pfeifer Vilmos (54 kg, KBSE) és Tímár Bence (46kg,  ZBSE), az egyetlen zalai győzelem pedg Fűr András (50 kg,  KBSE) nevéhez fűződik. 
Felkészítő edzők: Szatmári Zsolt, Gerencsér Zoltán és Szanati József.  

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
