A Kanizsa Sörgyár SE újra bent szeretne maradni

A Kanizsa Sörgyár SE a nyáron elveszítette két legjobbját: Tijana Jokic és Radmila Tominjak is a német Bundesligába igazolt.

A Kanizsa Sörgyár SE így állt fel a Győr ellen: Téglás Andrea, Vejnovic Ivana, Végh Zsuzsanna, Orbán Flóra.

Fotó: KSSE

– Amilyen érzékenyen érint bennünket a két húzóember távozása, annyira büszkék is vagyunk rájuk, hiszen a sportág egyik legerősebb európai bajnokságába kerültek – fogalmazott Jakabfi Imre, a KSSE csapatvezetője. – A tavalyi csapatból így két saját nevelésű fiatalunk, Orbán Flóra és Deák Regina maradt, valamint a már „őskanizsainak” számító Végh Zsuzsi. Utóbbira vezéregyéniségként számítunk, csakúgy mint Vejnovic Ivanára, aki gyermeke születése után nyolc hónappal tér vissza hozzánk. Illetve erősségünk lehet új igazolásunk, az erdélyi magyar fiatal Téglás Andrea is.

Jakabfi Imre hangsúlyozta: most sem lehet más céljuk, mint a bentmaradás kiharcolása, amit várhatóan újra nagyon nehéz lesz megvalósítani – ám bíznak a keret tagjaiban. A tavalyi élcsapatok (a bajnok Erdért, illetve a Budaörs és a Győr) továbbra is kiemelkedik a mezőnyből. A dél-zalaiak közvetlen riválisként a PEAC-cal, a Pingpongozz Velünk gárdájával, valamint a Kiskunmajsával, a Debrecennel és az újonc Ambrus Akadémiával számolnak.

Kanizsa Sörgyár SE: bravúrok kellenek

A zalaiak szezonját két, élcsapatok elleni mérkőzés vezette fel.

GyAC Aréna Győr–Kanizsa Sörgyár SE 5:2

A zalai győztesek: Téglás, Vejnovic.

A szezon első mérkőzését a jobb és rutinosabb csapat nyerte meg, mely az előző bajnokságban is kétszer ugyanilyen arányban múlta felül a sörgyáriakat. Kanizsai részről egy kis plusz hiányzott, amivel még szorosabbá tehették volna az összecsapást.

Budaörsi SC–Kanizsa Sörgyár SE 7:0

A fővárosiak tavalyi két legjobbjukat elveszítették a nyáron, de így is felnőtt és utánpótlás válogatottakat vonultatnak fel. A zalaiak igyekeztek, három meccsen is csak 3:2-re kaptak ki.

Jakabfi Imre: „Mindkét mérkőzésünkön biztató volt a játék, és nekünk nem a Győrt vagy a Budaörsöt kell legyőznünk. A közvetlen riválisaink ellen kellenek majd a bravúrok, amelyek elérésére képesnek is tartom a csapatot.”