Kísérteties hasonlóság

28 perce

Szoboszlai csodagólját ünnepli a világ – de tudtad, hogy egy zalai játékos már előtte meglőtte ugyanezt? (videó)

Címkék#Zaol videó#János Norbert#FC Nagykanizsa#Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik olyan csodagólt ragasztott vasárnap este az Arsenal kapujába, ami felrobbantotta az internetet. A Liverpool magyar középpályása (mostanában hátvédje) millió dicséretet kapott a labdarúgást szerető amatőröktől, illetve számos szakmai elismerést zsebelt be a profiktól is. Mi meg megtaláltuk azt a zalai focistát, aki két héttel ezelőtt hasonlóan nagy szabadrúgásgólt lőtt.

Pásztor András
Kapásból, ahogyan kell. János Norbert, az FC Nagykanizsa csatára

Fotó: Szakony Attila

Ha pikírtek akarnánk lenni, akkor azt mondanánk, hogy Szoboszlai Dominikhez is eljutott az a videó, amin a FC Nagykanizsa csatára, János Norbert kilövi a jobb felső sarkot a Budaörs-FC Nagykanizsa MOL Magyar Kupa második fordulójában, amit augusztus 23-án rendeztek.

János Norbert
János Norbert, az FC Nagykanizsa csatára cselezés közben. Érdemes a kapus arcát figyelni...   Fotó: Szakony Attila

János Norbert gólja kísértetiesen hasonlít Szoboszlaiéhoz

A két találat kísértetiesen hasonlít egymásra, János Norbi góljánál a budaörsi hálóőr ugyanúgy esélytelennek tűnt a hárításra, mint vasárnap az Arsenal kapusa, David Raya, aki szinte úszott a levegőben, de Szoboszlai lövése védhetetlennek bizonyult.

Visszatérve a kanizsaiak szabadrúgás specialistájára, érdemes tudni, hogy az 1998-as születésű János Norbert a Csíkszeredától igazolt Kaposvárra még 2021-ben, hogy aztán 8 hónappal később csatlakozzon az FC Nagykanizsához. (Lehet, hogy a Kaposvár azóta is bánja, hogy elengedték.) János Norbi tehát a hatodik szezonját kezdte meg a dél-zalaiakkal, s az eddig bajnoki mérkőzéseken összesen 47 gólt szerzett. Ám, ahogy említettük, az alább látható csodagólt a Magyar Kupában durrantotta. Ezúton is gratulálunk neki.

 

 

