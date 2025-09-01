28 perce
Szoboszlai csodagólját ünnepli a világ – de tudtad, hogy egy zalai játékos már előtte meglőtte ugyanezt? (videó)
Szoboszlai Dominik olyan csodagólt ragasztott vasárnap este az Arsenal kapujába, ami felrobbantotta az internetet. A Liverpool magyar középpályása (mostanában hátvédje) millió dicséretet kapott a labdarúgást szerető amatőröktől, illetve számos szakmai elismerést zsebelt be a profiktól is. Mi meg megtaláltuk azt a zalai focistát, aki két héttel ezelőtt hasonlóan nagy szabadrúgásgólt lőtt.
Kapásból, ahogyan kell. János Norbert, az FC Nagykanizsa csatára
Fotó: Szakony Attila
Ha pikírtek akarnánk lenni, akkor azt mondanánk, hogy Szoboszlai Dominikhez is eljutott az a videó, amin a FC Nagykanizsa csatára, János Norbert kilövi a jobb felső sarkot a Budaörs-FC Nagykanizsa MOL Magyar Kupa második fordulójában, amit augusztus 23-án rendeztek.
János Norbert gólja kísértetiesen hasonlít Szoboszlaiéhoz
A két találat kísértetiesen hasonlít egymásra, János Norbi góljánál a budaörsi hálóőr ugyanúgy esélytelennek tűnt a hárításra, mint vasárnap az Arsenal kapusa, David Raya, aki szinte úszott a levegőben, de Szoboszlai lövése védhetetlennek bizonyult.
Visszatérve a kanizsaiak szabadrúgás specialistájára, érdemes tudni, hogy az 1998-as születésű János Norbert a Csíkszeredától igazolt Kaposvárra még 2021-ben, hogy aztán 8 hónappal később csatlakozzon az FC Nagykanizsához. (Lehet, hogy a Kaposvár azóta is bánja, hogy elengedték.) János Norbi tehát a hatodik szezonját kezdte meg a dél-zalaiakkal, s az eddig bajnoki mérkőzéseken összesen 47 gólt szerzett. Ám, ahogy említettük, az alább látható csodagólt a Magyar Kupában durrantotta. Ezúton is gratulálunk neki.