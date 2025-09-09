Gólgazdag forduló északon, mindegyik csapat betalált a hálóba (galéria)

Északi-csoport

Tarr Andráshida SC II–Police-Ola 1–7 (0–5)

Zalaegerszeg. Jv.: Kovács V.

Andráshida SC II: Molnár M. – Molnár K., Némethy, Komáromy, Csiszár, Ocskó, Szacskó, Kustán, Pálinkás, Bali, Zsiborás. Edző: Tóth László.

Police-Ola: Csóbor – Balázs (Bősze), Zalavári, Goldfinger, Bognár, Simon, Karakai, Széll, Gaál (Solymos), Vizlendvai, Szakos. Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.

Gólszerzők: Pálinkás, ill. Goldfinger (3), Bognár (2), Bősze, Vizlendvai.

Jók: senki, az egész csapat.

Zalaszentgyörgy–Seldon Hungary Salomvár 3–1 (1–0)

Zalaszentgyörgy. Jv.: Tóth J.

Zalaszentgyörgy: Patona – Bödör Gy. (Tóth-Máté), Péter (Laposa), Végh (Sári), Czömpöl, Csonka (Miszori), Fekete (Cserkuti), Némethy (Bödör B.), Lackó, Gulyás, Sütheő. Játékos-edző: Kovács Balázs.

Salomvár: Kulcsár G. (Bogár K., Németh D.) – Havranek, Bogár D., Molnár T., Fülöp (Báhr), Borsos, Radics (Kulda), Szekér, Schut, Kulcsár M., Németh M. Edző: Szujker Attila.

Gólszerzők: Miszori, Némethy, Péter, ill. Kulda.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Bagod-Boldogfa–Nagylengyel 1–9 (1–5)

Zalaboldogfa. Jv.: Kustán Cs.

Bagod-Boldogfa: Varga Sz. (Németh G.) – Tóth Pé., Kutasi, Pörösei (Varga M.), Kiss M. (Rédl), Vörös A., Horváth Sz. (Simon), Hidi (Lantos), Vörös Á., Tóth A. (Tóth Pa.), Szekér (Kertész). Edző: Devecser István.

Nagylengyel: Pék – Toplak (Lévai J.), Vinkó, Déri, Szalai, Halász, Völler, Kocsis, Dézsi, Csöndes (Lévai R., Németh D.), Farkas A. Edző: Németh László.

Gólszerzők: Kutasi, ill. Szalai (4), Vinkó, Lévai J., Halász, Toplak, Kocsis.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony–Bak 4–2 (2–1)

Egervár. Jv.: Vizi I.

Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Pongrácz (Horváth M.), Hangácsi, Blaskovics, Hideg, Kovács D., Gángó (Kondor), Tóth M. (Balogh A.), Morth (Horváth T.), Főző, Balogh D. (László). Edző: Pecsics Tibor.

Bak: Timbókovics – Szabó D., Bakos Gy., Deák, Szabó S., Antal (Kaposvári), Bakos D. (Szakmeiszter), Bohár, Mészáros, Millei, Horváth A. (Horváth S.). Edző: Eszter Róbert.

Gólszerzők: Kovács D. (3), Hideg, ill. Millei (2).

Jók: Kovács D. és az egész csapat, ill. Bohár, Szabó D., Millei.