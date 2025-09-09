szeptember 9., kedd

Vármegyei III. osztály

40 perce

Gólgazdag forduló északon, mindegyik csapat betalált a hálóba (galéria)

Címkék#megyei foci#megye III#foci

A hét végén a 3. fordulót rendezték a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának Északi- és Déli-csoportjában. Északon egyik csapat sem maradt gól nélkül, a Nagylengyel 9-ig, a Police-Ola 7-ig meg se állt.

Zaol.hu
A szilvágyi Zsiga István (kékben) tartja a labdát a Zalabaksa elleni mérkőzésen

Fotó: Kósa Róbert

Északi-csoport

Tarr Andráshida SC II–Police-Ola 1–7 (0–5)
Zalaegerszeg. Jv.: Kovács V.
Andráshida SC II: Molnár M. – Molnár K., Némethy, Komáromy, Csiszár, Ocskó, Szacskó, Kustán, Pálinkás, Bali, Zsiborás. Edző: Tóth László.
Police-Ola: Csóbor – Balázs (Bősze), Zalavári, Goldfinger, Bognár, Simon, Karakai, Széll, Gaál (Solymos), Vizlendvai, Szakos. Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.
Gólszerzők: Pálinkás, ill. Goldfinger (3), Bognár (2), Bősze, Vizlendvai.
Jók: senki, az egész csapat.

Zalaszentgyörgy–Seldon Hungary Salomvár 3–1 (1–0)
Zalaszentgyörgy. Jv.: Tóth J.
Zalaszentgyörgy: Patona – Bödör Gy. (Tóth-Máté), Péter (Laposa), Végh (Sári), Czömpöl, Csonka (Miszori), Fekete (Cserkuti), Némethy (Bödör B.), Lackó, Gulyás, Sütheő. Játékos-edző: Kovács Balázs.
Salomvár: Kulcsár G. (Bogár K., Németh D.) – Havranek, Bogár D., Molnár T., Fülöp (Báhr), Borsos, Radics (Kulda), Szekér, Schut, Kulcsár M., Németh M. Edző: Szujker Attila.
Gólszerzők: Miszori, Némethy, Péter, ill. Kulda.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Bagod-Boldogfa–Nagylengyel 1–9 (1–5)
Zalaboldogfa. Jv.: Kustán Cs.
Bagod-Boldogfa: Varga Sz. (Németh G.) – Tóth Pé., Kutasi, Pörösei (Varga M.), Kiss M. (Rédl), Vörös A., Horváth Sz. (Simon), Hidi (Lantos), Vörös Á., Tóth A. (Tóth Pa.), Szekér (Kertész). Edző: Devecser István.
Nagylengyel: Pék – Toplak (Lévai J.), Vinkó, Déri, Szalai, Halász, Völler, Kocsis, Dézsi, Csöndes (Lévai R., Németh D.), Farkas A. Edző: Németh László.
Gólszerzők: Kutasi, ill. Szalai (4), Vinkó, Lévai J., Halász, Toplak, Kocsis.
Jók: senki, ill. az egész csapat.

Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony–Bak 4–2 (2–1)
Egervár. Jv.: Vizi I.
Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Pongrácz (Horváth M.), Hangácsi, Blaskovics, Hideg, Kovács D., Gángó (Kondor), Tóth M. (Balogh A.), Morth (Horváth T.), Főző, Balogh D. (László). Edző: Pecsics Tibor.
Bak: Timbókovics – Szabó D., Bakos Gy., Deák, Szabó S., Antal (Kaposvári), Bakos D. (Szakmeiszter), Bohár, Mészáros, Millei, Horváth A. (Horváth S.). Edző: Eszter Róbert.
Gólszerzők: Kovács D. (3), Hideg, ill. Millei (2).
Jók: Kovács D. és az egész csapat, ill. Bohár, Szabó D., Millei.

Sárhida–Babosdöbréte 4–1 (4–1)
Sárhida. Jv.: Dömötör P.
Sárhida: Nagy D. – Zubor, Horváth K. (Szilasi), Tóth T., Herczeg, Bakos (Orsós), Tóth B., Karakai, Palkovics (Kerkai), Hácskó (Németh K.), Pencsov (Kása). Edző: Hajdu László.
Babosdöbréte: Segesdi (Németh M.) – Oszlányi (Gyöngyössy), Vass, Nagy J. (Horváth B.), Ugranyecz, Krápicz, Fábián, Bíró (Tóthi), Németh A. (Ánik), Zámodics, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.
Gólszerzők: Tóth B. (2), Hácskó, Karakai, ill. Lakatos.
Jók: az egész csapat, ill. Ugranyecz, Lakatos.

Zalalövő II-Zalaháshágy–Göcsej Németfalu 1–5 (0–3)
Zalaháshágy. Jv.: Kovács V.
Zalalövő II-Zalaháshágy: Horváth Cs. – Bősze, Laposa (Sárosi), Kovács Sz., Ivanik (Halmosi), Kalamár, Gál, Kulcsár (Vaspöri), Málics, Hegedűs, Molnár M. (Laskai). Edző: Kalamár Krisztián.
Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Zsédely, Domján (Bertók D.), Ragán, Anti, Ábrahám (Pilise), Kovács M. (Csóbor), Solymosi, Bertók J. (Kovács D.), Vass. Edző: Péteri Gáspár.
Gólszerzők: Vaspöri, ill. Bertók J. (3), Töröcsik, Ragán.
Jók: senki, ill. Ragán (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Nyugati-csoport

Páka–ADA Nova 2–1 (0–0)
Páka. Jv.: Vörös L.
Páka: Balogh B. – Pörzse, Lukács M., Szabó D., Varga B., Varga Zs. (Hencz), Harsányi (Szarka), Lukács T., Bakon, Lovrencsics, Wünsch (Molnár M.). Játékos-edző: Szabó Dániel.
Nova: Lendvai – Nunkovics, Horváth D., Varga D., Horváth R., Balog (Pál), Fehér, Mihályka, Katona, Frei (Simon), Balogh Á. Edző: Farkas István.
Gólszerzők: Szabó D., Hencz, ill. Fehér.
Jók: Lukács T., Pörzse, Varga B., ill. Lendvai, Fehér, Balog.

Gutorfölde–Pórszombat 1–0 (1–0)
Gutorfölde. Jv.: Gróf L.
Gutorfölde: Tóth T. – Kovács P. (Horváth E.), Józsa, Liszi Pa., Jandó, Kása (Sebők), Domján (Mikó), Hári (Lecsek), Liszi Pé., Szujker (Fischer), Kocsis.
Pórszombat: Kőrösi – Szabó N. (Kovács P.), Bécs (Csordás), Kiss M. (Lapat B.), Horváth N., Kovács G., Kovács A., Szabó M., Bertalan, Hőninger, Lapat R. Edző: Nagy Zoltán.
Gólszerző: Domján.
Jók: az egész csapat, ill. Kovács G., Kiss M., Szabó M.

Bárszentmihályfa–Becsvölgye 2–3 (0–1)
Bárszentmihályfa. Jv.: Mentes D.
Bárszentmihályfa: Pethő – Cseke Lengyel, Orsós (Kiss T.), Doma, Sebestyén, Németh I., Kovács L. (Fekete), Páli, Antal, Szupper, Kancsal. Edző: Kiss Tamás.
Becsvölgye: Németh P. – Doszpot, Héder, Domján (Tóth B.), Kiss P., Gerencsér (Horváth Á.), Salamon (Paál), Németh Márk, Tóth P., Karakai (Németh Máté), Bécs (Kerkai). Edző: Geráth Dániel.
Gólszerzők: Sebestyén, Orsós, ill. Kiss P., Németh Máté, Tóth P.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Zalabaksa–Szilvágy 3–0 (1–0)
Zalabaksa. Jv.: Szente D.
Zalabaksa: Dóra – Horváth Á., Zabó J., Németh R., Zabó Á., Császár (Kámán), Pongrácz, Bazsika, Horváth G., Kulcsár, Farkas M. Edző: Bazsika Ferenc.
Szilvágy: Dóra G. – Köbli, Keszei, Éder, Kocsis, Horváth Z. (Dóra D.), Simon, Andrics, Foki (Kassai), Balogh A., Zsiga (Domján). Edző: Dóra Attila.
Gólszerzők: Farkas M. (2), Zabó Á.
Jók: az egész csapat, ill. Balogh A., Keszei.
Kiállítva: Németh R. (44., Zalabaksa).

Vármegyei III. osztály: Zalabaksa–Szilvágy

Fotók: Kósa Róbert

Zalatárnok–Tormafölde 4–2 (1–2)
Zalatárnok. Jv.: Sándor Sz.
Zalatárnok: Máté – Szalai, Sipos, Baki, Farkas Á. (Tóth M.), Jakab, Rituper, Toplak (Dóczi), Lóránt, Balog (Kanta), Kocsis. Edző: Somogyi Zsolt.
Tormafölde: Makaró – Vitéz, Kókai, Polgár, Kondákor, Eger, Süle Ba., Pozsgai (Gal), Fehér, Süle Be., Podszkocs. Edző: Polgár Szabolcs.
Gólszerzők: Jakab (2), Baki, Kocsis, ill. Kondákor, Pozsgai.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

A Szécsisziget–Tófej Kerámia találkozót későbbre halasztották.

 

