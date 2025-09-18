szeptember 18., csütörtök

Érkezik a Körmend is

49 perce

Az 56. Göcsej Kupa most kicsit új lesz a ZTE KK családi napjával

Címkék#kosárlabda#Zalakerámia ZTE KK #Zala Vármegyei Kosárlabda Szövetség#Göcsej Kupa

A körmendi tornasiker után máris itt a főpróba ideje, hiszen következik az 56. Göcsej Kupa. A sportág természetesen kosárlabda, a péntek-szombati viadal a Zalakerámia ZTE KK számára is a bajnoki főpróbát jelenti. A jövő hét végén ugyanis már tétre megy a játék.

Kerkai Attila

A Zala Vármegyei Kosárlabda Szövetség (ZVKSZ) továbbra is tartja a hagyományt. Az 56. Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupa a maga nemében a legrégebbi, máig élő felkészülési kosárlabda-torna az országban, amire nagyon büszkék itt Zalában. Ezt erősítette meg Szücs József, a Zala Vármegyei Kosárlabda Szövetség elnöke, amikor a tornával kapcsolatban megkerestük. Természetesen ő is kiemelte, hogy ez a hagyományos viadal, a Göcsej Kupa a Zalakerámia ZTE KK bajnoki felkészülése szempontjából nagy jelentőséggel bír. S egyáltalán: a Göcsej Kupa fogalom a zalai sport- és kosárlabdabarátok számára, ennél nyomósabb érv pedig nem is kell, hogy miért őrzi a megyei szövetség is a hagyományt.

Göcsej Kupa kosárlabda
Itt bizony bekerítették a körmendiek Takács Milánt, a Zalakerámia ZTE KK játékosát. A múlt heti körmendi tornán a ZTE KK a döntőben legyőzte a vasiakat, a most következő Göcsej Kupa döntőjében ismét összejöhet a két őri rivális párharca. 
Fotó: Cseh Gábor/Vas Népe

A Göcsej Kupa már fogalom

- Nem könnyű megszervezni egy ilyen viadalt, de minden évben a megyei szövetség előteremti rá a fedezetet, hiszen tudjuk, mennyire fontos ez a szurkolóknak - említette Szücs József, aki a ZTE kosárlabda csapatának egyik legendája, aki az első egerszegi bajnokcsapatnak is a tagja volt. - És amíg én vezetem a szövetséget, addig ezt fenn is fogjuk tartani, mert ezzel tartozunk az elődök, így az alapító dr. Villányi Antal emlékének is. De visszatérve a jelenbe: a Zalakerámia ZTE KK csapatát először láthatják az új szezon előtt hazai pályán, hiszen eddig idegenbeli felkészülési tornán, illetve mérkőzéseken szerepeltek a fiúk. 

A pályára lépő négy csapat

A Zalakerámia ZTE KK mellett az osztrák Traiskirchen Lions, az Egis Körmend, valamint az élvonalba visszatérő Kometa-KVGY Kaposvári KK együttese alkotja a mezőnyt. Fontos kiemelni, hogy a rendezvényen a ZVKSZ a házigazda, így a ZTE KK szezonbérletei nem érvényesek. A pénteki és a szombati napi belépő egységes áron (2000 Ft.) érhető el, és a csarnok pénztárában ezúttal csak készpénzes fizetésre lesz lehetőség. 

A Zalakerámia ZTE KK családi nappal is készül

Az 56. Göcsej Kupával párhuzamosan a sportcsarnok előtti téren a Zalakerámia ZTE KK egyfajta családi napot szervez, "A pálya mindenkié" mottóval. A szombaton, reggel 9 órakor kezdődő esemény utcai kosárlabda-tornával indul, majd 10.30 órától a Zalakerámia ZTE KK csapatának tagjai és szakmai stábja mutatkozik be a szurkolóknak. És nem csak beszélgetnek, hanem például ki lehet majd hívni egy játékost dobópárbajra. 

Az 56. Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupa programja

Szeptember 19., péntek: 
16.45: Kometa-KVGY Kaposvári KK – Egis Körmend
19.00: Zalakerámia ZTE KK – Traiskirchen Lions

Szeptember 20., szombat
16.00: mérkőzés a 3. helyért
18.15: döntő mérkőzés
A felnőtt torna mellett egy U19-es felkészülési tornára is sor kerül, melynek helyszíne az Ostoros Károly Csarnok. A péntek-szombati utánpótlás-tornán a Zalakerámia ZTE KK, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, a AKMÉ Körmendi Törpördögök és a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia csapatai vesznek részt. 

 

