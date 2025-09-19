46 perce
A Göcsej Kupa szombaton ismét egy klasszikussal zárul... (galéria)
Pénteken megkezdődött Zalaegerszegen az 56. Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupa. A nagy múltú viadalon szombaton este rendezik a döntőt, amit a Zalakerámia ZTE KK és a Körmend vívhat meg.
A Göcsej Kupa péntek esti találkozóján a Zalakerámia ZTE KK játékosa,, Brandon Johnson próbál kibújni ebből a szorításból.
Fotó: Szekeres Péter
Pénteken mindjárt egy nagyon izgalmas csatával indult az 56. Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupa kétnapos sorozata. Az Egis Körmend és a Kométa KGYV Kaposvári KK ugyanis az utolsó pillanatig nyílt találkozót vívott egymással, Végül a körmendiek 101-99-re győztek, így elsőként a vasiak biztosították a helyüket a szombat esti fináléban. Ezt követte a Zalakerámia ZTE KK és az osztrák Traiskirchen Lions mérkőzése.
Zalakerámia ZTE KK–Traiskirchen Lions 84-64 (20-12, 14-22, 27-17, 23-13)
Zalaegerszeg, 600 néző. Jv.: Győrffy, dr. Popgyákunik, Benedek Z.
Zalakerámia ZTE KK: Hunter 5/3, Takács Mi. 3, Hellems 12, Varence 10/3, Tóth Á. 8. Csere: Johnson 17/3, Csátaljay 7/3, Kucsora 15/6, Mokánszki 4, Scherer 3/3, Gerencsér, Garai. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.
A Göcsej Kupa mint bajnoki főpróba
A jövő heti bajnoki nyitány előtt tulajdonképpen főpróbát jelentett a csapatok számára a Göcsej Kupa. Az egerszegiek egy hete megnyerték a körmendi Mogyorósy Szilárd Emléktornát, ráadásul a vasiakat legyőzve a döntőben, így a hazai rendezésű viadalt önbizalommal telten várhatták. Az esélyek is a zalaiak mellett szóltak a legutóbbi osztrák bajnokság 4. helyezettje ellen, és így is kezdődött kettejük összecsapása. A ZTE KK gyorsan ellépett (11-5), és úgy tűnt, hogy Sebastjan Krasovec együttese csak annyit szeretne megmutatni magából, ami feltétlen szükséges. Sokat játszottak a keret magyar játékosai, nem csak a légiósokra volt kihegyezve a játék. Az osztrákok keményen harcoltak, 25-23-nál akár jöhetett volna az egyenlítés is, de Kucsora bevágta a második tripláját is (28-23), így nem jutott közelebb a vendégcsapat. Nem volt éppenséggel pontgazdag az első félidő, a Traiskirchen 31-30-nál először vette át a vezetést, a félidő pedig egyenlő állással ért véget (34-34).
Göcsej Kupa: Zalakerámia ZTE KK–Traiskirchen LionsFotók: Szekeres Péter
Fiatalokat ismertek el
A Göcsej Kupa hagyománya is, hogy ez alkalomból hirdetik ki Zala legjobb utánpótlás játékosainak díját. Az idén ezt az elismerést a lányoknál Zsámár Kata, a Kanizsai Vadmacskák játékosa érdemelte ki, aki a névadótól vehette át a dr. Katona György-díjat. A fiúknál a Zsíros Tibor-díjat Márton Bulcsú, a Zalakerámia ZTE KK játékosa érdemelte ki.
A ZTE KK végül nem hibázott
A második félidőt pedig elképesztő hibasorozattal nyitotta a ZTE KK, így nem kellett csodálkozni azon, hogy az osztrákok vezettek (36-40). Hazai oldalon még a ziccerek is kimaradtak, viszont gyorsan rendezte a sorokat a ZTE KK. Rövid idő alatt egy 10-0-s sorozattal visszavette a vezetést (46-40) és innentől már nem is adta alább. Az utolsó negyed elejére 65-41-es zalai vezetés alakult ki, amivel végleg eldöntötte a zalai csapat a találkozót. Persze az osztrákok még semmit nem adtak fel, küzdöttek derekasan, azonban innen már nem tudták a maguk javára fordítani a találkozót.
Göcsej kupa: szombat esti végjáték
Szombaton este (18.15) a Göcsej Kupa döntőjében Zalakerámia ZTE KK–Körmend találkozót rendeznek, a harmadik helyért (16.00) a Kaposvár és a Traiskirchen mérkőzik.