A Göcsej Kupa szombaton ismét egy klasszikussal zárul... (galéria)

Pénteken mindjárt egy nagyon izgalmas csatával indult az 56. Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupa kétnapos sorozata. Az Egis Körmend és a Kométa KGYV Kaposvári KK ugyanis az utolsó pillanatig nyílt találkozót vívott egymással, Végül a körmendiek 101-99-re győztek, így elsőként a vasiak biztosították a helyüket a szombat esti fináléban. Ezt követte a Zalakerámia ZTE KK és az osztrák Traiskirchen Lions mérkőzése.

A Göcsej Kupa esti találkozóján a ZTE KK játékosa, Hasan Varence (fehérben).

Fotó: Szekeres Péter

Zalakerámia ZTE KK–Traiskirchen Lions 84-64 (20-12, 14-22, 27-17, 23-13)

Zalaegerszeg, 600 néző. Jv.: Győrffy, dr. Popgyákunik, Benedek Z.

Zalakerámia ZTE KK: Hunter 5/3, Takács Mi. 3, Hellems 12, Varence 10/3, Tóth Á. 8. Csere: Johnson 17/3, Csátaljay 7/3, Kucsora 15/6, Mokánszki 4, Scherer 3/3, Gerencsér, Garai. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

A Göcsej Kupa mint bajnoki főpróba

A jövő heti bajnoki nyitány előtt tulajdonképpen főpróbát jelentett a csapatok számára a Göcsej Kupa. Az egerszegiek egy hete megnyerték a körmendi Mogyorósy Szilárd Emléktornát, ráadásul a vasiakat legyőzve a döntőben, így a hazai rendezésű viadalt önbizalommal telten várhatták. Az esélyek is a zalaiak mellett szóltak a legutóbbi osztrák bajnokság 4. helyezettje ellen, és így is kezdődött kettejük összecsapása. A ZTE KK gyorsan ellépett (11-5), és úgy tűnt, hogy Sebastjan Krasovec együttese csak annyit szeretne megmutatni magából, ami feltétlen szükséges. Sokat játszottak a keret magyar játékosai, nem csak a légiósokra volt kihegyezve a játék. Az osztrákok keményen harcoltak, 25-23-nál akár jöhetett volna az egyenlítés is, de Kucsora bevágta a második tripláját is (28-23), így nem jutott közelebb a vendégcsapat. Nem volt éppenséggel pontgazdag az első félidő, a Traiskirchen 31-30-nál először vette át a vezetést, a félidő pedig egyenlő állással ért véget (34-34).