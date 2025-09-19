szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

19°
+23
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
ZTE KK-Körmend finálé

46 perce

A Göcsej Kupa szombaton ismét egy klasszikussal zárul... (galéria)

Címkék#kosárlabda#Zalakerámia ZTE KK #Zsíros Tibor-díj#Göcsej Kupa#főpróba

Pénteken megkezdődött Zalaegerszegen az 56. Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupa. A nagy múltú viadalon szombaton este rendezik a döntőt, amit a Zalakerámia ZTE KK és a Körmend vívhat meg.

Kerkai Attila
A Göcsej Kupa szombaton ismét egy klasszikussal zárul... (galéria)

A Göcsej Kupa péntek esti találkozóján a Zalakerámia ZTE KK játékosa,, Brandon Johnson próbál kibújni ebből a szorításból.

Fotó: Szekeres Péter

Pénteken mindjárt egy nagyon izgalmas csatával indult az 56. Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupa kétnapos sorozata. Az Egis Körmend és a Kométa KGYV Kaposvári KK ugyanis az utolsó pillanatig nyílt találkozót vívott egymással, Végül a körmendiek 101-99-re győztek, így elsőként a vasiak biztosították a helyüket a szombat esti fináléban. Ezt követte a Zalakerámia ZTE KK és az osztrák Traiskirchen Lions mérkőzése. 

Göcsej kupa ZTE KK
A Göcsej Kupa esti találkozóján a ZTE KK játékosa, Hasan Varence (fehérben). 
Fotó: Szekeres Péter

Zalakerámia ZTE KK–Traiskirchen Lions 84-64 (20-12, 14-22, 27-17, 23-13)
Zalaegerszeg, 600 néző. Jv.: Győrffy, dr. Popgyákunik, Benedek Z. 
Zalakerámia ZTE KK: Hunter 5/3, Takács Mi. 3, Hellems 12, Varence 10/3, Tóth Á. 8. Csere: Johnson 17/3, Csátaljay 7/3, Kucsora 15/6, Mokánszki 4, Scherer 3/3, Gerencsér, Garai. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec. 

A Göcsej Kupa mint bajnoki főpróba

A jövő heti bajnoki nyitány előtt tulajdonképpen főpróbát jelentett a csapatok számára a Göcsej Kupa. Az egerszegiek egy hete megnyerték a körmendi Mogyorósy Szilárd Emléktornát, ráadásul a vasiakat legyőzve a döntőben, így a hazai rendezésű viadalt önbizalommal telten várhatták. Az esélyek is a zalaiak mellett szóltak a legutóbbi osztrák bajnokság 4. helyezettje ellen, és így is kezdődött kettejük összecsapása. A ZTE KK gyorsan ellépett (11-5), és úgy tűnt, hogy Sebastjan Krasovec együttese csak annyit szeretne megmutatni magából, ami feltétlen szükséges. Sokat játszottak a keret magyar játékosai, nem csak a légiósokra volt kihegyezve a játék. Az osztrákok keményen harcoltak, 25-23-nál akár jöhetett volna az egyenlítés is, de Kucsora bevágta a második tripláját is (28-23), így nem jutott közelebb a vendégcsapat. Nem volt éppenséggel pontgazdag az első félidő, a Traiskirchen 31-30-nál először vette át a vezetést, a félidő pedig egyenlő állással ért véget (34-34). 

Göcsej Kupa: Zalakerámia ZTE KK–Traiskirchen Lions

Fotók: Szekeres Péter

Fiatalokat ismertek el

A Göcsej Kupa hagyománya is, hogy ez alkalomból hirdetik ki Zala legjobb utánpótlás játékosainak díját. Az idén ezt az elismerést a lányoknál Zsámár Kata, a Kanizsai Vadmacskák játékosa érdemelte ki, aki a névadótól vehette át a dr. Katona György-díjat. A fiúknál a Zsíros Tibor-díjat Márton Bulcsú, a Zalakerámia ZTE KK játékosa érdemelte ki. 

A ZTE KK végül nem hibázott

A második félidőt pedig elképesztő hibasorozattal nyitotta a ZTE KK, így nem kellett csodálkozni azon, hogy az osztrákok vezettek (36-40). Hazai oldalon még a ziccerek is kimaradtak, viszont gyorsan rendezte a sorokat a ZTE KK. Rövid idő alatt egy 10-0-s sorozattal visszavette a vezetést (46-40) és innentől már nem is adta alább. Az utolsó negyed elejére 65-41-es zalai vezetés alakult ki, amivel végleg eldöntötte a zalai csapat a találkozót. Persze az osztrákok még semmit nem adtak fel, küzdöttek derekasan, azonban innen már nem tudták a maguk javára fordítani a találkozót. 

Göcsej kupa: szombat esti végjáték

Szombaton este (18.15) a Göcsej Kupa döntőjében Zalakerámia ZTE KK–Körmend találkozót rendeznek, a harmadik helyért (16.00) a Kaposvár és a Traiskirchen mérkőzik. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu