Történelmi kanizsai siker a női NB I-ben - a férfiak elkezdték az új NB II-es szezont

53 perce

Három gólt rúgott a futsal kapus, így csak nyerni lehet (videó)

Címkék#női NB I#futsal#FC Nagykanizsa

Történelmet írt az FC Nagykanizsa női csapata, mely megszerezte első sikerét a futsal élvonalban. A város férfi futsal együttese pedig elkezdte az új szezont az NB II-ben.

Kühne László
Három gólt rúgott a futsal kapus, így csak nyerni lehet (videó)

Az FC Nagykanizsa női futsal csapatának tagjai a történelmi győzelem után.

Fotó: facebook/Football Club Nagykanizsa

Az FC Nagykanizsa idegenbeli vereséggel kezdte története első szezonját a női futsal élvonalban. A csapat első hazai NB I-es fellépését szerette volna igazán emlékezetessé tenni.

futsal
Fotó: Szakony Attila

FC Nagykanizsa–Eger SE 6-4 (4-2)

Nagykanizsa, 120 néző. NB I-es női mérkőzés. Jv.: Nagy T.

FCN: Buncsák – Dencs, Domján-Köröcz, Keppel, Szabó Zs. Csere: Molnár R., Farkas Cs., Németh P., Szokol, Pintér D., Kovács Sz., Sipőcz. Edző: Benedek József.

Gólszerzők: Domján-Köröcz (1.), Buncsák (2., 20., 37.), Sipőcz (13.), Németh P. (29.), illetve Kota (4., 21.), Pintér P. (15., 28.).

A kanizsai kapus, Buncsák Réka lövései az élvonalban is életveszélyesek, ezt megtanulta most a bajnokság tavalyi negyedik helyezettje is. A vendégek a második félidőben nagy energiákat mozgósítottak az egyenlítésért, ám az FCN állta a sarat és nem engedte el a nagyon fontos 3 pontot. A csapat kapusa pedig két meccsen szerezett 4 találatával második helyen áll az osztály góllövőlistáján.

Benedek József: „A saját játékunkat próbáltuk játszani, de a második 20 percben az Eger és nagy nyomást helyezett ránk. Védekezésünk és mentalitásunk azonban a helyén volt, ezeknek köszönhető a győzelmünk. Maximálisat nyújtottak játékosaim,  koncentráltak voltak, remekül küzdöttek.”

A férfi futsal csapatnál még hiányzik az összeszokottság

Nagykanizsai Futsal Club–ELTE-BEAC 2-9 (2-3)

Nagykanizsa, 70 néző. NB II-es férfi mérkőzés. Jv.: Karsai.

NFC: Szőke R. - Kollár, Szőke Á., Bagó Be., Kozma-Bognár. Csere: Salamon, Dömötörfy, Horváth G., Berta, Kovács Gy., Richter. Játékos-edző: Kovács György.

A hazai gólszerzők: Kollár (16.), Szőke Á. (20.).

Kovács György: „Az első tíz percben az összeszokottsag hiányát kihasználta ellenfél, de aztán rendeztük sorainkat. Ezúttal nálunk minden kifelé pattant, ami az ellenfelünknél viszont befelé. A jobb erőkből álló csapat nyert, de a különbség túlzó.”

 

 

