Ezúttal fordított pontgyűjtés a kanizsai futsalozóknál

A női futsal NB I.-ben a mérföldkőnek tekinthető első sikere után nagy vereségbe szaladt bele az FC Nagykanizsa női csapata.

Nagy napja volt Kozma-Bognár Máténak. A Nagykanizsa Futsal Club játékosa négy gólt szerzett az idegenben megnyert találkozón, amin a dél-zalaiak 8-4-re diadalmaskodtak.

Fotó: Szakony Attila

Futsal NB I., nők

TFSE-Trent Budapest–FC Nagykanizsa 11-0 (4-0)

Budapest, 50 néző. Jv.: Strehó.

FC Nagykanizsa: Buncsák - Molnár R., Dencs, Szabó Zs., Sipőcz. Csere: Kovács Sz., Farkas Cs., Szokol, Pintér D. Edző: Benedek József.

A nagykanizsai hölgyek sorsolása már csak azért sem lett egyszerű, mert az első körben az előző szezon debreceni bajnoka után a 3. fordulóban ismét idegenben, ezúttal az ezüstérmes TFSE otthonában léptek pályára Benedek József tanítványai. A hazaiak igyekeztek semmit sem a véletlenre bízni, s ahogy haladt az idő előre, úgy tudták szétzilálni a vendégek játékát. Az igazi henger a második félidőben következett a fővárosiak részéről, akik gólkülönbséget javítottak a gólgazdag forduló során.

Gólszerzők: Tagyi (3., 15., 16., 25.), Csikó (8.), Balogh N. (27., 28. - a másodikat büntetőből), Bede (32.), Spiel (35.), Dorner (37.), Vámosi (39.).

NB II. Nyugat, férfiak

Asterix SC Érd– Nagykanizsai Futsal Club 3-8 (1-5)

Érd. Jv.: Urgyán.

Nagykanizsa FC: Szőke R. - Kozma-Bognár, Dobos, Bozsoki, Bagó Be. Csere: Salamon, Molnár S., Horváth G., Kovács Gy., Dömötörfy. Játékos-edző: Kovács György.

A kanizsai futsalosok idegenben úgy tudták kijavítani az első fordulóbeli botlásukat, hogy immár az új szerzemények is gólokkal jelezték megérkezésüket és nyertek is a dél-zalaiak Érden 8-3-ra, góljaikat Kozma-Bognár Máté (4), Bagó Benedek (2), valamint Dobos Benedek (1) jegyezték egy hazai öngól mellett.

A folytatás, tehát az NB II. Nyugati csoportjának 3. fordulója akár egy igazi csemegét is jelenthetne a kanizsai közönségnek, csak az NFC nem hazai környezetben fogadja az elmúlt szezonban még NB I-es TFSE-t, hanem Kovács Györgyék látogatnak a fővárosiakhoz jövő hétfőn.

Gólszerzők: Pataki (6.), Gruber (26.), Szarvas (38.), illetve Bagó Be. (3., 20.), Kozma-Bognár (14., 17., 33., 39.), Dobos (16.), Kardos (31. - öngól). (KL)