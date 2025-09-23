szeptember 23., kedd

Tekla névnap

16°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csak az egyiknek sikerült

14 perce

Ezúttal fordított pontgyűjtés a kanizsai futsalozóknál

Címkék#Futsal NB I#Férfi Futsal NB II.#női futsal NB I#Nagykanizsai Futsal Club#FC Nagykanizsa

A férfi NB II-es futsal bajnokság nyitányán – hazai környezetben – nem nézett ki túl jól csapatként a Nagykanizsai Futsal Club együttese, hiszen kikaptak. A piros-fehérek ugyanakkor a futsal NB II. Nyugat 2. fordulójában az Asterix SC Érd otthonában rögtön javítani tudtak.

Kühne László

A női futsal NB I.-ben a mérföldkőnek tekinthető első sikere után nagy vereségbe szaladt bele az FC Nagykanizsa női csapata.

futsal FC nagykanizsa Nagykanizsa FC
Nagy napja volt Kozma-Bognár Máténak. A Nagykanizsa Futsal Club játékosa négy gólt szerzett az idegenben megnyert találkozón, amin a dél-zalaiak 8-4-re diadalmaskodtak. 
Fotó: Szakony Attila

Futsal NB I., nők

TFSE-Trent Budapest–FC Nagykanizsa 11-0 (4-0)
Budapest, 50 néző. Jv.: Strehó.
FC Nagykanizsa: Buncsák - Molnár R., Dencs, Szabó Zs., Sipőcz. Csere: Kovács Sz., Farkas Cs., Szokol, Pintér D. Edző: Benedek József.
A nagykanizsai hölgyek sorsolása már csak azért sem lett egyszerű, mert az első körben az előző szezon debreceni bajnoka után a 3. fordulóban ismét idegenben, ezúttal az ezüstérmes TFSE otthonában léptek pályára Benedek József tanítványai. A hazaiak igyekeztek semmit sem a véletlenre bízni, s ahogy haladt az idő előre, úgy tudták szétzilálni a vendégek játékát. Az igazi henger a második félidőben következett a fővárosiak részéről, akik gólkülönbséget javítottak a gólgazdag forduló során.
Gólszerzők: Tagyi (3., 15., 16., 25.), Csikó (8.), Balogh N. (27., 28. - a másodikat büntetőből), Bede (32.), Spiel (35.), Dorner (37.), Vámosi (39.).

NB II. Nyugat, férfiak

Asterix SC Érd– Nagykanizsai Futsal Club 3-8 (1-5)
Érd. Jv.: Urgyán.
Nagykanizsa FC: Szőke R. - Kozma-Bognár, Dobos, Bozsoki, Bagó Be. Csere: Salamon, Molnár S., Horváth G., Kovács Gy., Dömötörfy. Játékos-edző: Kovács György.
A kanizsai futsalosok idegenben úgy tudták kijavítani az első fordulóbeli botlásukat, hogy immár az új szerzemények is gólokkal jelezték megérkezésüket és nyertek is a dél-zalaiak Érden 8-3-ra, góljaikat Kozma-Bognár Máté (4), Bagó Benedek (2), valamint Dobos Benedek (1) jegyezték egy hazai öngól mellett.
A folytatás, tehát az NB II. Nyugati csoportjának 3. fordulója akár egy igazi csemegét is jelenthetne a kanizsai közönségnek, csak az NFC nem hazai környezetben fogadja az elmúlt szezonban még NB I-es TFSE-t, hanem Kovács Györgyék látogatnak a fővárosiakhoz jövő hétfőn.
Gólszerzők: Pataki (6.), Gruber (26.), Szarvas (38.), illetve Bagó Be. (3., 20.), Kozma-Bognár (14., 17., 33., 39.), Dobos (16.), Kardos (31. - öngól). (KL)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu