szeptember 13., szombat

Kornél névnap

19°
+26
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy napra ébredt a kis falu

2 órája

Történelmi összecsapás – Zalához közel, ezen a kistelepülésen játszik ma a Ferencváros

Címkék#Ferencváros#foci#örömünnep#Magyar Kupa#sportpálya

Futballtörténelem a zalai vármegyehatártól mindössze néhány kilométerre: jön szombat délután a Szarvaskend–Ferencváros összecsapás A mindössze 210 lelkes vasi falu a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában fogadhatja hazánk legnagyobb klubját. A szarvaskendiek példátlan összefogással készülnek a történelmi pillanatra. Persze, a Fradi a meccs esélyese, de ez senkit sem zavar...

Szalay Balázs
Történelmi összecsapás – Zalához közel, ezen a kistelepülésen játszik ma a Ferencváros

Történelmi eseményre készül Szarvaskend. Jobbra Tompa Róbert technikai vezető

Fotó: Szendi Péter / vaol.hu

Nemcsak a helyiek, hanem az egész kistérség örömünnepként emlegeti a mai rendkívüli mérkőzést, amely minden bizonnyal egyszeri és megismételhetetlen élmény lesz a játékosok és a nézők számára egyaránt. A Vas vármegyei I. osztályú Szarvaskend 16 órától hazai pályán játszik a Fradival. A településen hetek óta lázas készülődés zajlik: lelátók épültek, parkolókat alakítottak ki és társadalmi összefogással csinosították a pálya környezetét.

Fradi
Már állnak a lelátók a kukoricaföldek mellett. Jöhet a Fradi!
Fotó: Szombathelyi Tamás / Facebook

A Fradi ellen, az egész ország színe előtt

– Az egész falu készül a meccsre. Mindenki nagyon izgatott, hiszen a televíziós közvetítés miatt most minden szem ránk szegeződik – mondta el Tompa Róbert, a Szarvaskend SE technikai vezetője. – A falubeliek közül szinte mindenki segít valamivel. A férfiak az építési munkákból, a fiatal családok a sportpálya környékének csinosításából, az asszonyok pedig a gasztronómiai ellátmány biztosításából veszik ki a részüket. Az, hogy milyen végeredmény születik, számunkra teljesen mellékes. Ami igazán számít, hogy Szarvaskend neve hosszú időre bekerülhet a magyar futballtörténelembe.

A pálya minőségével nem lesz gond

Kitűnő minőségű pályával várja a Ferencváros elleni mérkőzést a Szarvaskend SE csapata. A település életében történelmi jelentőségűnek számító meccsre az egész környéket szebbé varázsolták.

– A szarvaskendi pálya a 2019-es felújítását követően idén tavasszal is átesett egy ráncfelvarráson. A korszerűsített öltözők és a modern öntözőrendszer a garancia arra, hogy megfelelő helyszínt biztosíthatunk a mérkőzésnek. Már állnak a lelátók is, amelyeket többnyire társklubok felajánlásával sikerült ide telepítenünk. A meccsre nagyjából 3300 embert tudunk nézőként beengedni – árulta el Tompa Róbert.

Nagyszerű körülmények várják a Fradit és a szurkolókat. Fotó: Szombathelyi Tamás / Facebook

Akinek nincs jegye, ne induljon útnak!

A rendőrség is készül a történelmi összecsapásra. A vasi főkapitányság közleményben kéri a település lakosságát és a meccsre érkező vendégeket, hogy ne hagyják járműveiket az út szélén, mert Szarvaskend útjain ideiglenes jelleggel megállási tilalmat vezettek be. A Budapestről és Zalából érkező szurkolók a legegyszerűbben Zalaegerszeg felől, a Hagyárosbőrönd-Halastó útvonal irányából közelíthetik meg a települést. A faluba érve az Iskola utcában kialakított várakozóhelyet érdemes használni. A rendőrök a hazai szurkolóktól azt kérik, hogy Döröske vagy Katafa felől érkezzenek, és a Fő utcáról bekanyarodva a jobbra eső, kijelölt területen parkoljanak.

– Mindkét tábor a számára kijelölt beléptető pontokon keresztül juthat be a mérkőzésre. A biztonsági szolgálat munkatársai mellett rendőrök is ellenőrizni fogják a belépést. Ha valaki nem tudott elővételben jegyet szerezni, az semmiképpen se induljon el Szarvaskendre – tette hozzá a technikai vezető.

Szarvaskend nagy napja: a Fradi vendégjátéka ezreket vonz majd 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu