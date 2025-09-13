Történelmi összecsapás – Zalához közel, ezen a kistelepülésen játszik ma a Ferencváros

Nemcsak a helyiek, hanem az egész kistérség örömünnepként emlegeti a mai rendkívüli mérkőzést, amely minden bizonnyal egyszeri és megismételhetetlen élmény lesz a játékosok és a nézők számára egyaránt. A Vas vármegyei I. osztályú Szarvaskend 16 órától hazai pályán játszik a Fradival. A településen hetek óta lázas készülődés zajlik: lelátók épültek, parkolókat alakítottak ki és társadalmi összefogással csinosították a pálya környezetét.

Már állnak a lelátók a kukoricaföldek mellett. Jöhet a Fradi!

Fotó: Szombathelyi Tamás / Facebook

A Fradi ellen, az egész ország színe előtt

– Az egész falu készül a meccsre. Mindenki nagyon izgatott, hiszen a televíziós közvetítés miatt most minden szem ránk szegeződik – mondta el Tompa Róbert, a Szarvaskend SE technikai vezetője. – A falubeliek közül szinte mindenki segít valamivel. A férfiak az építési munkákból, a fiatal családok a sportpálya környékének csinosításából, az asszonyok pedig a gasztronómiai ellátmány biztosításából veszik ki a részüket. Az, hogy milyen végeredmény születik, számunkra teljesen mellékes. Ami igazán számít, hogy Szarvaskend neve hosszú időre bekerülhet a magyar futballtörténelembe.

A pálya minőségével nem lesz gond

Kitűnő minőségű pályával várja a Ferencváros elleni mérkőzést a Szarvaskend SE csapata. A település életében történelmi jelentőségűnek számító meccsre az egész környéket szebbé varázsolták.

– A szarvaskendi pálya a 2019-es felújítását követően idén tavasszal is átesett egy ráncfelvarráson. A korszerűsített öltözők és a modern öntözőrendszer a garancia arra, hogy megfelelő helyszínt biztosíthatunk a mérkőzésnek. Már állnak a lelátók is, amelyeket többnyire társklubok felajánlásával sikerült ide telepítenünk. A meccsre nagyjából 3300 embert tudunk nézőként beengedni – árulta el Tompa Róbert.

Nagyszerű körülmények várják a Fradit és a szurkolókat. Fotó: Szombathelyi Tamás / Facebook

Akinek nincs jegye, ne induljon útnak!

A rendőrség is készül a történelmi összecsapásra. A vasi főkapitányság közleményben kéri a település lakosságát és a meccsre érkező vendégeket, hogy ne hagyják járműveiket az út szélén, mert Szarvaskend útjain ideiglenes jelleggel megállási tilalmat vezettek be. A Budapestről és Zalából érkező szurkolók a legegyszerűbben Zalaegerszeg felől, a Hagyárosbőrönd-Halastó útvonal irányából közelíthetik meg a települést. A faluba érve az Iskola utcában kialakított várakozóhelyet érdemes használni. A rendőrök a hazai szurkolóktól azt kérik, hogy Döröske vagy Katafa felől érkezzenek, és a Fő utcáról bekanyarodva a jobbra eső, kijelölt területen parkoljanak.